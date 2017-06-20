Мы из джерси. Часть третья. Алексей Миранчук.

Полузащитник российской сборной и «Локомотива» увлекается модой и по-настоящему предан футболу, поэтому включает спортивные элементы даже в свой повседневный гардероб. Он мастерски обыгрывает соперников на поле и не менее талантливо носит свою футболку в стиле casual от adidas из коллекции для сборной России по футболу.

Первый тайм Пока мы гипнотизируем прогноз погоды и задаемся вопросом, когда же придет настоящее, не календарное лето, Алексей Миранчук пользуется случаем и демонстрирует знание модных трендов — футболку в стиле casual из коллекции, приуроченной к кубку Конфедераций, спортсмен надел с главной курткой сезона — бомбером. Прогноз на ближайшие дни такой, что можно последовать примеру Алексея.

Второй тайм Изначально военную куртку первыми стали носить панки и британские футбольные фанаты. Именно благодаря им бомбер мгновенно перешел из разряда униформы в предмет модного гардероба. Классический вариант шьют из плотного водонепроницаемого нейлона, который хорошо сохраняет тепло и защищает от ветра. Сейчас сочетание такой куртки с легкой хлопковой майкой идеально для нашей «летней» погоды.