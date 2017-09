Вы не узнаете Кевина Спейси в трейлере нового фильма Ридли Скотта

Новый триллер Ридли Скотта – «Все деньги мира» (All the money in the world) – основан на реальной истории похищения Джона Пола Гетти III, внука нефтяного промышленника, в 1973 году. Его дед, состояние которого оценивалось в $1,2 млрд, отказался заплатить за родственника выкуп в размере $17 млн. Миллиардер, ровно как и полицейские, скептически относился к похищению, полагая, что родственники просто пытаются выжать из него деньги. Чтобы доказать обратное, похитители отсекли молодому человеку ухо и отправили отрезанный орган в газету, пытаясь сторговаться с Гетти на выкуп в размере $2,2 млн.

Помимо Кевина Спейси (а это именно он на картинке) в фильме сыграли Мишель Уильямс («Манчестер у моря») и Марк Уолберг.

В американский прокат «Все деньги мира» выйдет 8 декабря.