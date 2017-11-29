Вышел новый трейлер «Всех денег мира». Это фильм, из которого вырезали Кевина Спейси

Вышел новый трейлер фильма «Все деньги мира», в котором Кевина Спейси заменил лауреат «Оскара» Кристофер Пламмер.
Все сцены со Спейси были пересняты после того, как звезду «Карточного домика» обвинили в сексуальных домогательствах несколько актеров, в том числе Энтони Рапп из «Стар Трека». СМИ сообщали, что решение вырезать Спейси из фильма принял лично режиссер Ридли Скотт.
Пересъемка обошлась Sony в $10 миллионов.
«Все деньги мира» расскажут о семье нефтяного магната Жана Пола Гетти. Основной сюжет развернется вокруг истории похищения его 16-летнего внука, за которого миллиардер отказался платить выкуп. В главных ролях снялись Марк Уолберг и Мишель Уильямс.
Премьера фильма состоится 22 декабря 2017 года.