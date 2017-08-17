Все, что мы знаем об iPhone 8 на данный момент

iPhone 8 так близко, что мы почти можем его коснуться. Apple должна представить свой новый флагман в сентябре, и последние месяцы вокруг выхода устройства ходит множество слухов.

Очевидно, что восьмое поколение iPhone особенно важно для Apple. Во-первых, потому что в этом году компания отмечает десятилетие с выхода первого телефона, а это большая дата. Во-вторых, давайте посмотрим правде в глаза: iPhone 7 не так уж и сильно отличался от 6-го поколения и в этот раз аудитория ждет более радикальных изменений.

ДИЗАЙН

Главное впечатление о новом телефоне, безусловно, формирует его дисплей. Если все слухи подтвердятся, мы получим устройство чуть большее по размеру, чем iPhone 6, с дисплеем, занимающим всю его переднюю панель.

В распоряжении MacRumours появилась так называемая «болванка» – копия реального устройства, которая используется производителями аксессуаров к телефону. А у нас появилась возможность его внимательно рассмотреть.

По форме устройство напоминает iPhone 7, но выглядит иначе благодаря пресловутому дисплею и задней крышки, будто бы выполненной из стекла.

КНОПКА «ДОМОЙ»

Еще раз взглянув на «болванку», вы заметите, что на устройстве отсутствует привычная кнопка «Домой». Этот факт обсуждается не первый месяц, однако пока доподлинно неизвестно, как именно Apple ее заменит. Также неизвестна судьба сканера отпечатка пальцев – одной из самых популярных функций из введенных Apple за последние несколько лет, важной не только для безопасности, но и для Apple Pay.

Возможно, сканер никуда не денется, а просто будет встроен в новый дисплей. Но есть и другая версия.

РАСПОЗНАВАНИЕ ЛИЦА И ДОПОЛНЕННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

Есть основания полагать, что Apple приготовили для нас еще один сюрприз: 3D-сканер лица. Слухи об этом появились еще в начале года. Возможно, именно эта технология заменит сканер отпечатка пальцев, перехватив функции доступа к телефону и платежам.

Не меньше обсуждается то, как Apple реализует в устройстве технологию дополненной реальности. Недавний отчет Bloomberg сообщает о том, что над технологией работают сотни инженеров, привлеченных из проектов Oculus и Microsoft Hololens.

«Инженеры Apple исследуют возможность изменять глубину фотографии или некоторых объектов на ней уже после того, как был сделан снимок; или изолировать отдельную деталь на кадре – например, голову объекта – и вращать ее на 180 градусов. Другая функция, находящаяся в разработке, будет использовать дополненную реальность для того, чтобы добавлять в кадр визуальные эффекты или объекты по принципу, используемому в Snapchat».

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Новое поколение iPhone всегда подразумевает большую производительность. Ожидается, что iPhone 8 будет обладать большим, чем у предшественников, объемом оперативной памяти, немного дольше будет держать заряд батареи и, возможно, сможет похвастать более объемным жестким диском.

Согласно последним слухам, Apple предложит новый телефон с объемом памяти 128 Гб и 256 Гб.

Кроме того, ожидается, что устройства будут оснащены новым типом батарей. Они не только тоньше, но и, что даже важнее, поддерживают функцию беспроводной зарядки, которая была протестирована на Apple Watch. Отметим, что беспроводная зарядка не только удобнее (и решает вечный вопрос с дорогищими и такими тонкими кабелями зарядки), но и быстрее.

Кроме того, новые OLED-экраны будут эффективнее расходовать заряд. Суммируя все вышесказанное: возможно, iPhone 8 сможет продержаться вплоть до двух суток после одного цикла зарядки.

ЦВЕТА

Похоже, Apple собирается выпустить новый iPhone в трех ветах: черный, белый и бронзовый. На разнообразие цветов iPhone 5C рассчитывать явно не приходится.

КОГДА ВЫЙДЕТ НОВЫЙ iPHONE?

Начиная с 2011-го года, когда Apple представила iPhone 4s, запуск новой модели телефона проходил в сентябре каждого последующего года. По сути, у нас нет веских оснований полагать, что компания серьезно сдвинет дату релиза так сильно ожидаемого iPhone 8.

Тем не менее, сами Apple еще не делали официальных объявлений. Обычно презентации проходили в промежутке с 8-го до 13-го сентября.