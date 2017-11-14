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Производством сериала по «Властелину колец» займется Amazon

Кинокомпания Amazon подтвердила приобретение прав на производство сериала по мотивам книг Джона Р.Р. Толкиена «Властелин колец». Над проектом также будут работать New Line Cinema (дочерняя компания Warner Bros.), издательство HarperCollins и Tolkien Estate, которая владеет правами на управление имуществом писателя.

Известно, что будет отснято несколько сезонов и что в основу сюжета лягут события, предшествующие миссии Фродо по уничтожению Кольца Всевластия. Согласно контракту, Amazon также оставила за собой право на создание спин-оффов про отдельных персонажей.

Участники рынка называют эту сделку «безумием»: по слухам, только права обошлись Amazon в $200-250 миллионов, и это без учета затрат на производство и маркетинг, которые могут составить сумму в более чем $150 миллионов. В то же время другие эксперты напоминают, что кинотрилогия «Властелин колец» собрала в прокате почти $6 миллиардов, и называют новый проект Amazon новой «Игрой Престолов».

editor-zhanel
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