Пенелопа Крус и Рики Мартин в первых кадрах нового сезона «Американской истории преступлений»

Премьера очередного сезона «Американской истории преступлений» состоится в 2018 году. Изначально планировалось, что в продолжение антологии снимут историю об урагане «Катрина», однако шоураннеры поменяли сезоны местами — сначала зрителям покажут сериал об убийстве итальянского дизайнера Джанни Версаче с Пенелопой Крус в роли Донателлы Версаче. Эксклюзивные кадры грядущей премьеры публикует журнал Entertainment Weekly.

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Jun 21, 2017 at 8:04am PDT

Съемки начались в апреле. Помимо Крус в «Американской истории преступлений» снимаются Эдгар Рамирес («Ультиматум Борна»), который сыграет Джанни Версаче, Рики Мартин в роли любовника и музы дизайнера Антонио Д’Амико. Серийного убийцу Эндрю Кьюнанана сыграет молодой актер Даррен Крисс («Лузеры», «Супергерл»).

По словам исполнительного продюсера Райана Мерфи («Американская история ужасов», «Вражда»), сложнее всего было найти исполнительницу роли Донателлы Версаче. Прежде чем согласиться на съемки, Пенелопа Крус (для которой, кстати, это первый опыт на телевидении), советовалась с Донателлой.

A post shared by Entertainment Weekly (@entertainmentweekly) on Jun 21, 2017 at 10:02am PDT

«Американская история преступлений» — криминальный сериал, основанный на реальных событиях. Выходит с февраля 2016 года. Предыдущий сезон был посвящен громкому делу Симпсона — в 1994 году актера и футболиста О.Джей Симпсона обвиняли в убийстве жены и ее любовника (в итоге он был оправдан судом присяжных).