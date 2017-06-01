Правила жизни детей. Анастасия Крутикова, 16 лет

У меня очень богатое воображение.

Мечты — будто билеты в будущую жизнь, и каждый хочет воспользоваться этими билетами.

У меня есть одна заветная мечта. Я хочу найти человека, который будет мне по душе. Я не знаю, кем он будет. Может он будет моим молодым человеком или моей лучшей подругой, а возможно и моей мамой.

Я хочу, чтобы появился человек, на которого я буду смотреть, как на свое отражение. Я бы сделала для этого человека все, на что сейчас способна, чтобы чувствовать неразрывную связь и днем, и ночью.

Иногда, в порыве страсти, могу сочинить романтические строчки. Могу написать о чувствах, о разлуке. Ну, когда есть соответствующее настроение.

Сложно стать поэтом — Бог не всем дает поэтический дар. Но очень хочется выразить свои чувства, поэтому сочиняю, что лезет в голову.

У каждого человека в мире есть определенная цель в жизни. Пока мы маленькие, наши цели невелики.

Мы растем, и с нами растут наши желания и цели. Но, рано или поздно, все мы взрослеем и начинаем задумываться о будущей профессии. Не так ли?

Кто-то хочет стать гениальным программистом, создавать программы, которые до него никто не смог создать. Кто-то хочет стать врачом, чтобы спасать людей от смерти и болезней. А кто-то хочет просто печь хлеб, чтобы накормить всех голодных.

Если человек твердо решил идти к своей мечте, он обязательно оставит свой след земле.

Люди мечтают, потому что им чего-то не хватает. Мы же не мечтаем о том, что уже имеем, правда?

Несомненно, мечта — это двигатель любви. Если есть любовь, значит есть мечта. Одно без другого существовать не может.

Мечтать могут все, но добиваются своей цели только сильные духом люди.

Только сильные люди могут преодолеть все преграды на своем пути. К сожалению, таких людей много не бывает.

Все в наших руках, нужно только захотеть. Мечты могут стать реальностью, если приложить много усилий.

Любовь — это дружба, окрашенная романтикой. Влюбленные видят себя друг в друге. Счастье и горе, радость и печаль — всё делят пополам.

Большую помощь в вопросах любви могут оказать родители, воспитатели.

Когда приходит настоящая любовь, трудности переживаются легче.

Любовь невозможно передать словами. Все любящие чувствуют, что их жизнь заметно изменилась.

Если люди нашли друг друга в этом огромном мире, и их чувства совпадают, то такая любовь будет чистой и взаимной. Ни у кого не возникнет ревности. Но никто из нас не идеален.

Такова уж человеческая природа — в другом искать оценку самому себе.

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