Правила жизни детей. Настя Полякова, 13 лет

Пробуйте, танцуйте. У вас все может получиться. Самое главное — пробовать.

Те, кто никогда не танцевал, говорят: «Я не умею!» А может, у вас хорошо получится, а вы не хотите попробовать? Не ленитесь.

Посмотрев на облако, можно увидеть все. Можно увидеть фигуру, животное. Ведь смотреть на облако — это так интересно. У всех своя фантазия. Все увидят разное. Фантазия твоя. Что же ты увидишь там? Решать тебе.

В восемь лет я уже была готова назвать своих детей по именам. Сына звали бы Александр, дочку — Елизавета. Я до сих пор хочу их так назвать. Если другим не нравятся имена, то это их выбор. А это мой.

Мою кошку зовут Лиза. Ей 9 лет. Она у меня от мамы и брата. Мне ее подарили после того, как я заболела воспалением легких, чтобы мне не было одиноко. Мы с Лизой подружились. И вам хочу пожелать, чтобы вы купили маленькое чудо, с которым вам будет не скучно.

Что такое хорошие поступки? Это когда ты помогаешь бабушке перейти дорогу или донести сумки. Нам же самим нравится, когда мы совершаем хорошие поступки. Ты чувствуешь себя чемпионом, а потом об этом узнают другие, и тебя хвалят.

Однажды, когда я была дома, захотела пойти гулять. Спускаюсь по лестнице, а там человек без сознания лежит, у него из раны на голове идет кровь. Я немного испугалась и поднялась обратно домой. Рассказала родственникам, и они вызвали скорую помощь. Спустя неделю, когда я возвращалась домой, ко мне подошел человек и подарил шоколадку. Это был родственник пострадавшего. Мне было очень приятно. А еще тот дяденька сказал мне «спасибо», хотя я ничего не сделала — просто не прошла мимо.

Вы знали, что у всех детей есть лестница? Когда ребенок рождается, он встает на первую ступень своей жизни. Каждый раз, когда человек добивается чего-то нового, он встает на новую ступень своей жизни. Когда человек делает что-то плохое, он спускается на одну ступень вниз. Хочу пожелать всем людям, чтобы они дошли до самой высокой ступени.

Я люблю кататься на качелях. Я могу кататься целый день, не слезая. Некоторые меня спрашивают: «Не устала ты еще кататься?». Я отвечаю им, немного посмеиваясь: «Нет!».

Не знаю, как у других, но ко мне приходят разные мысли, интересные воспоминания. Вот почему я люблю кататься на качелях.

Я люблю лето. Самое классное время года для меня. Жара, целые дни на улице, друзья, игры, шорты. Не надо одеваться, как снеговик. Не надо ползать по снежным горам. Но некоторые это любят.

Хоть мне и не нравится зима, в ней что-то есть. Самое приятное — это получать подарки на Новый год. Волшебный праздник, когда мечты могут сбыться, если в это сильно верить.

Я не люблю начало весны: слякоть, лужи, все плывет. И в этом нет ничего красивого.

Конец весны я люблю. Уже жара. На улицах красота. И скоро лето.

Осенью я всегда собираю листья — их запах великолепен.

Музыка — это произведение искусства. Я слышу ее везде, в человеке, в поступках и в тишине. Мы можем ощущать ее духовно.

Музыка — это духовная нить к нашему внутреннему миру.

Иногда музыка может приносить совсем не радостные чувства. Например, мне не по вкусу тяжелый рок, металл. Не понимаю, как это может нравиться? Это приносит только чувство злости.

Дружба бывает всякая: сильная и слабая, настоящая и не очень.

Сильная и настоящая дружба — это когда ты доверяешь своему другу или подруге так, как ты веришь своим родным и близким. Например, если ты поругаешься с другом, он не станет рассказывать другим твои секреты. Друг всегда придет на помощь, если тебе плохо. Хотя, хороших людей много, и прийти на помощь может любой. Но настоящий друг еще и будет радоваться вместе с тобой, а не завидовать.

Слабая дружба — это когда ты еще не доверяешь человеку, но чувствуешь, что тебе с ним легко общаться и проводить время вместе. И только потом будет понятно — останется ли он твоим приятелем или станет близким человеком. Вот что такое дружба.