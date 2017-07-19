«Самый русский американец»: друзья и коллеги вспоминают Эндрю Полсона

Сооснователь издательского дома «Афиша» и SUP Media Эндрю Полсон скончался 18 июля на 59-м году жизни. Первым об этом сообщил бывший главный редактор «Большого города» Алексей Казаков. По его словам, причиной смерти стал рак.

Полсон родился в США в 1958 году. Впервые он приехал в Россию в 1993 году и вскоре начал выпускать в Москве различные периодические издания – журнал «Деловые люди», еженедельник деловых новостей «Понедельник» и газету «Вечерняя Москва».

В 1998 году вместе с Антоном Кудряшовым и Ильей Осколковым-Ценципером основал издательский дом «Афиша», который выпускал одноименный журнал и иллюстрированное издание «Большой город».

В 2006 году Полсон вместе с Александром Мамутом основал одну из крупнейших компаний в сфере интернет-медиа – SUP («Живой журнал», «Чемпионат-com», «Газета.ру» и другие).

Алексей Зимин, главный редактор журнала «Афиша-Еда» и основатель школы Ragout:

«Умер отец «Афиши» Эндрю Полсон. Он был, наверное, самым русским иностранцем из тех, что я знал. И одновременно совсем нерусским. Как Лефорт, Баренц, В.И. Даль, наконец.

В отличие от Даля, русский язык так и не стал Полсону родным. Даже если бы он родился в России, он все равно оставался бы американцем.

Когда я был редактором «Афиши-Мир», я попросил Полсона писать в журнал колонку про американца в Россиии или что-то в этом роде. Полсон без особого интереса выслушал это предложение и вдруг неожиданно по-русски, спросил: СКОЛЬКО ТИ МНЕ БУДЕШЬ ПЛАТИТЬ?

Поскольку я так и не смог ответить на этот вопрос, колонки Полсона в «Мире» так и не появилось. И несмотря на это, у меня есть чувство, что я должен тебе, Эндрю. Многие должны. И, черт его знает, как теперь расплатиться».

Максим Семеляк, журналист и писатель:

Марат Гельман, галерист и публицист:

Эндрю Полсон умер. Он все знал заранее и все делал раньше остальных. Пусть на пол года, но опережал тренд. Я тоже немножко его ученик. Учился у него легко избавляться от лишнего. То что еще сегодня кажется ресурсом, а завтра будет балластом.

Алексей Крижевский, редактор отдела культуры «Газеты.ру»:

Олег Шаран, блогер и журналист:

В возрасте 59 лет в Лондоне умер Эндрю Полсон, придумавший «Афишу», подаривший нам любимую игрушку двухтысячных - SUP (Живой Журнал), без которых сложно представить российскую медиа-Вселенную. Самый русский американец последний год мужественно сражался с болезнью. Снова рак.