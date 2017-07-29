Посмотрите на сэра Энтони Хопкинса в костюмах от Brioni

После Сэмюэла Л. Джексона итальянский бренд Brioni пригласил для съемок своей новой рекламной кампании сэра Энтони Хопкинса. На черно-белых снимках актер предстает в классическом двубортном костюме, смокинге, пальто и пестром шарфе.

Год назад должность креативного директора Brioni занимал звезда стритстайла Джастин О'Ши. Он решил поэкспериментировать и отойти от классики, сняв в рекламной кампании бренда группу Metallica и заодно сменив логотип. Не продержавшись и года, он был уволен.

В иююне 2017 стало известно, что креативным директором бренда стала Нина-Мария Ницше, до этого работавшая в Maison Margiela.