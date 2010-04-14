Двоечники нужны, чтобы отличникам жилось лучше и учителя не путались. Если бы все хорошо учились и были паиньками, учителя бы с ума сошли.

Я очень давно, в 4-м классе, купил тетрадку для истории. Пришел домой вечером после скалолазания и до трех утра делал уроки. А в семь уже встал и очень собой гордился. А родители мне тогда ничего не сказали. Собой гордиться трудно — нужен еще кто-нибудь.

Я пятерочникам не завидую. Я их бью.

Я хочу быть перевозчиком грузов. Они много путешествуют и из разных стран привозят сувениры для родственников.

Хороший футболист — человек умный. Он всегда знает, кому пасовать.

Труд и физкультура — вот главные предметы.

Оценки зависят от внешности. К симпатичным и послушным лучше относятся, даже если они на самом деле дураки и зубрилы.

Хорошо учиться важно, потому что потом можно будет заработать много денег, чтобы семью прокормить.

Мне все в школе нравится, кроме Руслана. Он из-за троек плачет, и учителя ему оценки исправляют. Из-за оценок плачут только слабаки. Вот поэтому он мне и не нравится.

Если не получится стать футболистом, стану учителем. Это почти одно и то же.

На первом месте, конечно, учеба — надо быть умным человеком. Но когда я на секцию хожу, у меня на уроки совсем времени не остается. А на секцию я хожу каждый день. Значит, для меня важнее футбол. Это называется философия.

Я не вру, я фантазирую. Фантазии лучше, чем реальная жизнь.

Я хочу быть похожим на человека-паука. Он смелый и справедливый. Он защищает слабых. Чтобы защищать слабых, нужны мускулы, а не математика.

Отличники к жизни не приспособлены. Они негибкие и неловкие. Вот будет у тебя, к примеру, жена, и кто-нибудь захочет ее у тебя увести. А ты, что же, будешь ему говорить всякие слова ученые? Нет! Сразу врежешь — и порядок!

Из любой ситуации можно выкрутиться.

У нас в классе учится Альберт. Ему папа сказал, что они через несколько лет за границу жить уедут, поэтому английский язык нужно как следует учить. Это правильно. В нашей стране много бандитов и контрабанд. Вот в Англии, например, бросишь ты бумажку, а полицейский подойдет к тебе и попросит эту бумажку поднять, или тебя, пьяного, по адресу отведет. Или бандит подойдет к тебе и спросит: «What's your name?». А ты ему ответишь, и вы станете приятелями. Английский язык нужен, чтобы друзей заводить.

У нас в классе учится Марк. Он всегда был хулиганом и плохо учился. Но однажды решил исправиться и очень старался, чтобы получать хорошие оценки. А учителя все равно его ругали и ставили трояки. Так какой смысл стараться, если тебе уже никто не верит?

Сначала люди идут в игровые автоматы, а потом становятся бомжами.

Мне один раз было стыдно. В деревне как-то летом гуляли с двумя пацанами и двумя девчонками. Я от одной девчонки убегал, полез через забор, а у меня за железный крюк штаны зацепились. Я на землю упал, а штаны на заборе висеть остались. Очень стыдно было в трусах перед девчонкой. Это тебе не двойку получить.

Взрослые не могут быть не правы — они же взрослые.