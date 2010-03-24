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Станислав Говорухин, кинорежиссерЧлен партии «Единая Россия» с 2005 года
|СТАНИСЛАВ ГОВОРУХИН: Я не был ни в КПСС, нигде. Ну а потом политика — это что, быть обязательно в партии, что ли? Я, например, до того как попал в думу в 1993 году, занимался политикой гораздо активнее, чем сейчас. Документальный фильм «Так жить нельзя», на который ночами стояли очереди по всей России, — это же политика. А вот то, чем я занимаюсь сейчас в Государственной думе, — это уже не политика. Это лоббирование интересов отрасли. Сколько у нас в думе спортсменов сейчас?
АНДРЕЙ ЛОШАК: Многовато.
А.Л.: А зачем Вы вступили в «Единую Россию»?
А.Л.: То есть это некий компромисс получается.
А.Л.: Почему?
А.Л.: А почему Вы считаете, что сейчас не можете уже влиять на ситуацию?
С.Г.: Да. Феноменальная фраза. А во-вторых, у «Единой России» сейчас есть 306 голосов, и что бы я там ни вопил, это никакого влияния на ход дела не окажет.
С.Г.: Ну почему, принимаю иногда. Все меньше и меньше, конечно, но принимаю. Хожу на заседания думы. Правда, нерегулярно, но не так, как те депутаты, которые пришли в думу защищать свои личные интересы, — те вообще не ходят. Им нужны были корочки, статус и неприкосновенность — вот что им надо было. А мне ничего этого не нужно.
А.Л.: А как Вы отнеслись к тому, как проходили выборы осенью?
А.Л.: А почему Вы не пойдете на следующие выборы?
А.Л.: В этом есть какие-то нотки
разочарования.
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Анастасия Волочкова, балерина
Член партии «Единая Россия» с 2003 года
|АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА: Вы знаете, меня пригласили лидеры партии, в частности Борис Вячеславович Грызлов, еще в 2003 году стать членом этой партии. И я могу сказать, что я, наверное, больше имиджем помогала партии. Я не присутствую на заседаниях, у меня вообще, можно сказать, своя политика. В том, что я занимаю общественную позицию, веду благотворительную деятельность, организовываю социальные проекты, встречаюсь с детьми, провожу мастер-классы в каждом из городов России, где я бываю, — мне кажется, в этом больше пользы, чем в присутствии на заседаниях. Хотя если бы у меня была серьезная позиция на политическом поприще, то, безусловно, я и в политике могла бы сыграть не последнюю роль, а может быть, даже одну из первых. Если у человека есть мысли и, как говорится, мозги, то грех ими, как говорится, не воспользоваться во благо страны. И я чувствую в себе большие силы. А пока членство в «Единой России», я могу сказать, кроме такого, знаете, патриотического чувства, оно мне, пожалуй, ничего не дает.
АНДРЕЙ ЛОШАК: А что это за патриотическое чувство, расскажите?
А.Л.: Ну, а для Вас любовь к стране и любовь к «Единой России» — это одно и то же?
А.Л.: А как Вы относитесь к выборам, когда результаты беззастенчиво подтасовываются в пользу «Единой России»?
А.Л.: Ну, Вы, как член «Единой России», наверное, как-то можете.
А.Л.: Вот Вы бы взяли и против всех там выступили, да?
А.Л.: Как Вы относитесь к ставшей печально знаменитой фразе Вашего партийного лидера господина Грызлова: «Парламент не место для дискуссий»?
А.Л.: Но он ведь и создан для того, чтобы услышать все мнения…
А.Л.: Да, но теперь получается так, что за все, что предлагает лидирующая партия, голосуют практически единогласно!
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Игорь Бутман, музыкантЧлен партии «Единая Россия» с 2008 года
|ИГОРЬ БУТМАН: Четкого ответа, почему вступил в партию, не могу дать. Я не настолько в политике, чтобы о ней рассуждать, но очень много людей, которых я люблю, являются членами «Единой России» и пытаются что-то сделать для того, чтобы изменить нашу страну, сделать жизнь лучше. Что-то я могу сделать, у меня есть опыт — и отечественный, и западный. Все, чего я добился, я добился своим трудом: играю на саксофоне по многу часов, рассказываю о том, что делаю, привлекаю людей и средства для того, чтобы продвигать то, что мне нравится, то искусство, которое я люблю. Ну и помогать, конечно, тому, что я делаю — это хорошо для всех. Хорошая музыка и культура — это одна из главных наших составляющих. Не только нефть и природные ископаемые, но и наша интеллектуальная, музыкальная мощь. Ну и по разговорам людей, которые уже находятся в «Единой России», я понял, что в этом нет ничего такого криминального, как мне говорили некоторые мои бывшие знакомые, даже друзья. Было такое осуждение от некоторых: что я там продался и так далее. Я не вижу того, что «Единая Россия» — это олицетворение коммунистической партии, хотя, конечно, какие-то ассоциации есть, потому что это партия власти. Но это партия построена не на той идеологии, которая привела к ужасающим последствиям. В «Единой России» есть люди, повторюсь, которых я очень ценю, они умные, талантливые, интересные и принципиальные.
АНДРЕЙ ЛОШАК: Это они привели Вас в партию? Назвать имена можете?
А.Л.: Вы об этом Суркову говорите?
А.Л.: А Вас не пугает, что у нас по сути складывается однопартийная система?
А.Л.: А в какой-то партийной работе Вы принимаете участие?
А.Л.: У нас интеллигенция не любит близость к власти. Теперь Вас называют придворным джазменом, да?
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Леонид Якубович, телеведущий
Член партии «Единая Россия» с 2004 года
|ЛЕОНИД ЯКУБОВИЧ: Я считаю, что членство в партии — интимный вопрос. А почему нет? Это такой же интимный вопрос, как и многие другие. И почему я должен что-то доказывать? Какой у Вас был следующий вопрос?
АНДРЕЙ ЛОШАК: Как Вы считаете, должен ли творческий человек иметь гражданскую позицию?
А.Л.: То есть все-таки иногда людям необходимо как-то проявлять свою позицию, да?
А.Л.: Но Вы, как ведущий, считаете для себя возможным проявлять…
Л.Я.: Видите ли, у меня другая профессия, я Вам как летчик говорю: я — ведомый. Для меня главное — держаться за хвост ведущего.
Л.Я.: Так конкретизировать немыслимо.
А.Л.: А что произошло?
А.Л.: Так почему же Вы вступили в «Единую Россию»?
Л.Я.: Так не бывает. Я еще раз говорю, мы про это говорить с Вами не будем, куда я вошел и откуда я вышел, это я буду решать сам, абсолютно это не афишируя. Но у меня есть свои представления о действительности.
А.Л.: Как Вы относитесь к последним выборам, где наблюдатели зафиксировали многочисленные нарушения в пользу партии «Единая Россия»?
А.Л.: Ну а Вы, как член правящей партии, можете повлиять как-то на ситуацию, что-то изменить или такой возможности нет?
А.Л.: Наверное, не могу.
А.Л.: Ну и как прислушиваются в «Единой России» к голосу единиц?
А.Л.: Тогда какой смысл вообще состоять в партии?
А.Л.: Конечно, нет. Я просто пытаюсь понять, какой смысл состоять в этой партии?
А.Л.: Так зачем надо было вступать
в ЕР, если изменить ничего нельзя?
А.Л.: Это вы сейчас о ком?
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Федор Бондарчук, кинорежиссер, продюсер, телеведущий
Член партии «Единая Россия» с 2009 года, член высшего совета партии
|ФЕДОР БОНДАРЧУК: Я не являюсь членом «Единой России» или какой бы то ни было другой политической партии. Я поддерживаю политику Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева, участвую в форуме «Стратегия-2020», но состоять в каких-то партиях не намерен. Если хотите взять у меня интервью, звоните пресс-секретарю.
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Сергей Жигунов, актер, продюсерЧлен партии «Единая Россия» с 2003 года
|СЕРГЕЙ ЖИГУНОВ: Вы знаете, это было
АНДРЕЙ ЛОШАК: А борьба была с кем?
А.Л.: А с господином Сурковым общались прежде, чем вступить в партию?
А.Л.: Это он являлся вдохновителем Вашего решения?
С.Ж.: Ну, просто я отошел от общественной жизни и автоматически отошел от политической. И меня в меньшей степени сейчас занимает политическая ситуация в стране. Может быть, потому что она успокоилась. А успокоилась она благодаря тому, что «Единая Россия» заняла такую главенствующую позицию. Нас стали волновать экономические вопросы в большей степени, что очень хорошо, потому что, чем меньше политической борьбы в стране, тем лучше эта страна.
А.Л.: Вы говорите, что партия боролась с коммунистической угрозой, но в результате это переросло в борьбу с либеральной оппозицией, разве не так?
А.Л.: Не было желания из нее выйти?
А.Л.: Ну а смысл там сейчас находиться?
С.Ж.: Я получил довольно серьезный удар по репутации, но практического применения… Собственно, знаете, вот Вы встретились с президентом в коридоре — и ощущение, что есть возможность решить какие-то проблемы. А потом понимаешь, что просить нечего. Что попросить в домоуправлении, ты понимаешь, потому что подъезд не крашен, двор не метен, да. Что у мэра Москвы попросить — понятно, а что просить у президента? Чтобы он не разворачивал «Искандеры» в Калининграде? Поэтому, собственно, если бы я пел, танцевал, наверное, они могли бы меня пригласить на какой-нибудь праздник там. Поскольку я этого не делаю… Они не дают кредитов, а я не торгую семечками, или, наоборот, они не торгуют семечками, я не даю кредиты. Поэтому у нас в практическом плане ничего общего.
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Борис Моисеев, артист эстрады
Член партии «Единая Россия» с 2003 года
|БОРИС МОИСЕЕВ: Настоящий артист не должен играть в политику. Но для того чтобы артист жил тихо-спокойно, конечно, ему надо быть в какой-то серьезной партии. Я до правящей партии был в другой партии, не буду говорить названия, а потом ушел, потому что это мне не давало, так сказать, бункера какого-то, вот этой защиты. Но так как у меня репутация человека со своим взглядом, человека, который что-то когда-то крикнул в общество, что мир не бывает только черным или красным, он бывает и синим, и голубым, и зеленым, и оранжевым, то надо всегда иметь хороший бункер, хорошее прикрытие. Хотя я никогда не бравирую, где я и в какой партии. Это мое первое интервью по поводу партии.
АНДРЕЙ ЛОШАК: Но Вы сейчас сами себе противоречите. Вы сказали, что артист не должен играть в политику, но бункер ему при этом нужен.
А.Л.: А почему именно «Единая Россия»?
Б.М.: Ну нет, такого направления, конечно, нет. Я очень такой, как Вам сказать, правильный человек, и я не могу сказать, что я сторонник каких-то новых взглядов, течений. Вот мне мама вложила в голову, что коммунизм и коммунисты — это самое главное, и когда она, к сожалению, умерла, она даже попросила похоронить ее с партийным билетом. И мою маму с партийным билетом похоронили. Потом был дикий скандал, руководство вот этой коммунистической партии требовало, чтобы билет вынули. Им говорят: «А как мы вынем? Человек уже похоронен, все». И вот такая сильная вера перешла со всей кровью ее и со всеми генами ко мне. Это менталитет советских людей, он в крови, никуда не денешься.
А.Л.: Вам не кажется, что «Единая Россия» похожа на КПСС? Вы, наверное, замечаете, что это уже фактически безальтернативная партия?
А.Л.: Но как же быть с тем, что мы вроде бы пока играем в демократию, в парламентскую республику…
А.Л.: То есть России это вообще не нужно?
Б.М.: Меня — нет. А как должно быть по‑другому?
Б.М.: Ой, ну я Вас прошу… Двухпартийная… Нам до двухпартийной еще жить и жить.
А.Л.: Сами пришли?
А.Л.: А можно посмотреть?
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Владимир Меньшов, кинорежиссер
Член партии «Единая Россия» с 2003 года
|ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ: Я считаю, что художник должен держаться в стороне от политики. Он слишком эмоционален, чувствителен, полон сомнений, а политик всегда твердо знает, чего он хочет, и твердо идет к этому. Политик может предать — это его необходимое качество. Крен в сторону политики для художника опасен — и многие, окунувшиеся поначалу в эту жизнь, вроде Михаила Ульянова, Олега Басилашвили, потом горько об этом сожалели.
АНДРЕЙ ЛОШАК: Зачем же Вы вступили в «Единую Россию»? Разве это не противоречит тому, что Вы сейчас сказали?
А.Л.: Может быть, тогда выйти оттуда?
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Кирилл Андреев, солист группы «Иванушки International»
Член партии «Единая Россия» с 2010 года
|КИРИЛЛ АНДРЕЕВ: Это была моя личная инициатива, я сам подал документы, сам встречался с людьми. Все мои хорошие приятели — и Костя Дзю, и Дмитрий Носов — они тоже в партии, под них существуют специальные программы, и я хочу, чтоб такая программа делалась и под меня. Это пропаганда здорового образа жизни — я до сих пор плаваю около 40 км в месяц и нахожу еще время посещать театры, ну и мои концерты в Москве и регионах, как культурная часть программы. Хочется влиять на молодежь через песни, через личный пример. Молодежь в
А.Л.: Нет.
|НА ПРОСЬБУ ОБ ИНТЕРВЬЮ ОТВЕТИЛИ ОТКАЗОМ СЛЕДУЮЩИЕ ЧЛЕНЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:
Гоша Куценко, актер, член партии «Единая Россия» с 2008 года (через пресс-секретаря).
Все едино
В течение года журналист Андрей Лошак пытался выяснить у творческих людей, зачем они вступили в партию «Единая Россия».