Вы там? Просто дружеский привет с Земли. Мы на славной, голубой планете, третьей от желтого Солнца на задворках спиральной галактики, которую мы называем Млечный Путь. Если у меня горит свет, заскакивайте. Роберт

Если вы знаете смысл жизни, пожалуйста, сообщите его нам. Если нет, давайте затусим вместе все равно! Заранее спасибо от загадочных углеродных форм жизни!

Привет. Можно мне маленькое мясное ассорти, Маргариту, 2 порции чесночных тостов и бутылку диетической колы, спасибо. Да, кстати, доставка в пределах 10 миллиардов миль все еще бесплатна?

Ну что, вы тоже думали, что вы одни во Вселенной?

Привет, обитатели Gliese 581d. Удачи с расшифровкой всех этих сообщений. Я не рассчитываю на ответ, но было бы клево получить хотя бы несколько строчек.

Инопланетный чувак, нужны билеты на Pearl Jam.

Привет соседи, пожалуйста, только не списывайте эти сообщения как инопланетный спам. Спасибо, одинокая Земля

Прошу прощения, что перекладываю с больной головы на здоровую, но мы тут типа загубили нашу планету. Не можем ли мы пожить немного у вас? У нас есть пиво…

Мы мерим время в секундах. Прошло уже примерно 640180800 с того момента, как мы послали это сообщение. Надеюсь, у вас сообразительные шифровальщики, потому что разобраться в этом будет непросто.

Дэвид, иногда мы спорим и ссоримся, но всегда помни, что я искренне люблю тебя. Целую и обнимаю, Шэрон

Приветствую вас, незнакомцы. Если вам нужен переводчик этих сообщений, у меня хорошее знание языков и никаких планов на ближайшие 50 лет.

Дорогие инопланетяне, если Майкл Джексон на вашей планете, Мадонна тоже окажется там через 15 лет? Ах, да… Как поживает Элвис? Искренне ваш, Даниэлль

Просто хочу знать, что мы не одни. Мейжу, Китай

Привет, у нас будет ребенок! :) Надеюсь, что он будет жив, здоров и счастлив, когда в 2049 году это сообщение дойдет до вас.

Если у вас есть антигравитационные ботинки, можно ли их приобрести? Звоните по номеру 021 880 735. Готов расплатиться сотней банок кошачьего корма.

Привет, я Кэйтлин. Просто хотела узнать, что там с похищениями? Если вам нужны добровольцы, пожалуйста, заберите моих братьев! Выбирайте любого. Заранее спасибо.

Что вы видите, когда смотрите в небо? Вы чувствуете себя маленькими и одинокими, как мы? Впредь я могу гарантировать одно: вы не одни. Будьте счастливы.

Вы приглашены на межпланетное барбекю. 6.00 pm, 4 октября, 2452 у меня в ресторане «Мясо и Пиво». Жду ответа.

Когда полетите на нашу планету, не забудьте взять заряженный мобильник, чтобы можно было звонить домой (проверьте, подключен ли у вас межпланетный роуминг!)

Привет, на вашей планете есть Прекрасный Принц? Если есть, пустите меня к себе.

Здорово, я с Земли! Пожалуйста, не распыляйте нас! Многие наши вожди — довольно неприятные типы, но многие из нас абсолютно нормальные. Но вы, возможно, всего лишь бактерии.

Нельзя ли получить обратно Элвиса и Гарольда Холта?

Меня волнует, больше ли мои мозги, чем ваши?

У вас там есть Макдональдс?

Не важно, гриб ты или просто бактерия. Важно, что вы можете читать по‑английски… Но не стоит слишком углубляться в его изучение, следующее сообщение будет на китайском.

Прилетайте и заберите меня, я хочу домой! Алисиа

На продажу или в рамках натурального обмена предлагаем несколько миллиардов тонн углекислого газа. Рассмотрим все предложения! Самовывоз.

Можно получить обратно мою летающую тарелку?

Мы невкусные!

У вас, ребята, самые стильные в мире — зеленый сейчас в моде, а эти огромные глаза просто великолепны!

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Две тысячи лет назад нас с просветительским визитом посетил сын создателя. Он у вас уже был?

С сегодняшнего дня, 8 февраля, я меняю свою жизнь. Я не буду больше злоупотреблять алкоголем. Буду курить не больше 10 сигарет в день и совсем брошу к концу марта. Я также буду делать гимнастику три раза в неделю.

Продается ПЛАНЕТА. Вода и некоторые другие ресурсы. Солнце все еще работает (Луна прилагается). Может использоваться по частям.

Так, признавайтесь. Что вы сделали с Элвисом?

Привет! Если вы планируете посетить нашу планету, вам придется избавиться от всех металлических предметов, снять обувь, пройти через полное сканирование тела, упаковать все жидкости/гели/аэрозоли в чистые пластиковые бутылки (не более 100 мл), сдать все зажигалки, аккумуляторы, упаковать джемы и желе (пироги можно проносить)… ах да, добро пожаловать на Землю!

ЦЕЛЬ МОЕГО КОНТАКТА С ВАМИ — ПОИСК ПОМОЩИ В ПЕРЕВЕДЕНИИ СУММЫ В ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ АМЕРИКАНСКИХ ДОЛЛАРОВ (USD 5, 000,000.00) НА СЧЕТ НАДЕЖНОГО БАНКА НА ВАШЕЙ ПЛАНЕТЕ.

Дорогой Майкл, я никогда не стану таким же хорошим танцором, как ты. Твоя походка просто сводит меня с ума, а стоит тебе начать танцевать — все девчонки твои. Стефани

Здравствуйте. Свяжитесь с нашим Отцом, который послал своего единственного сына — Иисуса на нашу планету. Он все объяснит.

Приветствую с третьей планеты на орбите большого Огненного Шара. (a 2 + b 2 = c 2 )(y = mx + b)(V = 4/3 (pi)(r 3 )

Проходим, не задерживаемся. Здесь не на что смотреть.

Пожалуйста, свяжитесь с нами, и если бы вы смогли подтвердить, что Вселенная не была создана богом, это бы решило много проблем тут, на Земле.

Если вы смотрели наши телевизионные передачи, мне бы хотелось извиниться за все до и после «Космоса» Карла Сагана.

Пожалуй, вам лучше не стоит смотреть «Инопланетянин», «День Независимости» или «Марс атакует» до того, как познакомитесь с нами.

Пусть Вселенная будет моим свидетелем: я, Дэвид Миллс, обещаю, что впредь я буду более толерантным к другим точкам зрения. Я обещаю, что никогда больше не буду ругаться на своих детей. Они моя плоть и кровь и заслуживают всего самого лучшего, что я могу им дать.

ПОЖАЛУЙСТА, НИКАКИХ МИССИОНЕРОВ