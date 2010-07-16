Извинения за то, что перебил собеседника

Перед сотрудниками Сбербанка: «Вы ради Бога меня извините, я не имею такой привычки перебивать собеседника, но…»

Перед правозащитником Валерием Абрамкиным: «Вы ради Бога извините, что я Вас перебиваю, но так нам просто легче общаться».

Перед академиком Валентином Сергиенко на встрече с учеными-океанологами и экологами: «Я хочу на одну секундочку Валентина Ивановича остановить, он меня извинит».

Перед иностранным журналистом: «Я прошу прощения, видимо, вот коллега хочет услышать мою позицию, да?»

Одно извинение за нападения скинхедов на иностранцев

Извинения за невнимательность, рассеянность, плохую память и опоздания

Перед телезрителем: «Извините, забыл, как Ваше имя-отчество…»

Перед В. Кириенко: «Спасибо. Что Вы говорили про стандарты? Я просто прослушал, извините».

Перед федеральным канцлером Австрии Вольфгангом Шюсселем: «Кстати, я прошу прощения, я коллеге не ответил по поводу Китая. Я просто забыл».

Перед бригадиром шахтеров, машинистом горно-выемочных машин участка № 2 филиала «Шахта Абашевская» А.В. Ляне: «Да, извините, пожалуйста. Я когда отвечал, хотел сказать и забыл».

Перед журналистами после встречи с председателем Совета министров Италии Джулиано Амато: «Я и мой коллега приносим извинения прессе за то, что заставили вас так долго ждать»).

Перед аудиторией, присутствовавшей на российско-японских переговорах в расширенном составе: «Мы просим извинения с господином премьер-министром в связи с тем, что заставили ждать наших коллег».

Одно извинение за смерть мирных жителей

Извинения за вульгарные и просторечные выражения

Перед журналистами: «Вы уж меня извините, в туалете поймаем — и в сортире их замочим, в конце концов!»

Перед журналистами: «Что такого происходит, что мы должны дергаться, я прошу прощения, «как блоха в аркане»?"

Перед курсантами военных училищ и представителями молодежных организаций: «Есть совсем люди, у которых «крышу сносит» (извините за такой молодежный сленг, но понятно, о чем идет речь): некоторые постоянно твердят о необходимости раздела страны, до сих пор эти теории стараются распространить».

Перед участниками Всемирного саммита религиозных лидеров: «Целью этой работы не может быть механическая, бездушная унификация, извините, подчас тупая и разрушающая стандартизация…»

Перед членами правительства РФ: «Если люди едут на Дальний Восток или остаются на Дальнем Востоке, у них должны быть какие-то там «коврижки», извините».

Перед депутатами Госдумы: «Правда, 90 рублей, которые получали в советское время, все-таки не соответствовали 400 долларам, как сегодняшние даже небольшие доходы российских пенсионеров. Это было значительно ниже, где-то 120−150 долларов, если в пересчете на доллары, да и на 90 рублей ни фига было не купить, извините»).

Извинения за метафоры, взятые из носа

Перед журналистами: «Теперь мы с Украиной перешли на понятную формулу определения цены. Мы, извините меня за эту грубость, не из носа выковыриваем эту цену».

Перед чиновниками Камчатского края: «Ну ничего же не сделано по строительству газопровода! Только в носу ковыряете там — чего там выковыриваете, непонятно совершенно. Прошу прощения за такую грубость».

7 извинений за дорожно-транспортные проблемы, возникшие в результате официального визита Путина в какой-либо город

Перед жителями Новосибирска: «Если была нарушена работа городского транспорта, и это вызвало осложнения для жителей, я приношу свои извинения».

Перед жителями Санкт-Петербурга: «Надеюсь, что сотрудники милиции на этот раз работали эффективно и профессионально, не создали лишних проблем для жителей города, но если такое произошло, то я приношу свои извинения».

Перед жителями Парижа: «Приносим извинения жителям Парижа за неудобства, когда мы передвигаемся по городу. Скоро мы «исчезнем» в Бордо, там создадим неудобства, но постараемся их минимизировать».

Перед жителями Братиславы: «Большое спасибо за предоставленную возможность провести встречу с президентом США. Мы понимаем, что это вызвало определенные неудобства для жителей Братиславы, и приносим им свои извинения».

Перед жителями Казани: «Мы, конечно, доставили им много неудобств нашим пребыванием и передвижением — я вижу, каковы меры безопасности в городе. Мы просим нас за это простить, но я от души желаю всем жителям города процветания, мира и благополучия».

Перед жителями Мюнхена: «И приношу свои извинения жителям Мюнхена, если мы своими передвижениями нарушаем график их нормальной жизни и работы».

Перед жителями Лиссабона: «В эти два дня в Лиссабон нагрянуло большое количество всякого чиновного люда, больших начальников, мы шныряли здесь по Лиссабону туда-сюда, мешали нормальной жизни крупного города, я приношу свои извинения».

Количество городов, в которых Путин в ходе официального визита создавал дорожно-транспортные осложнения, но не извинился: 480.

Одно извинение за поведение супруги

8 извинений за «моветон»

Перед Советом безопасности: «Уж извините меня за моветон, но вбухивать государственные деньги, не понимая точно и ясно, что произойдет с этими вложениями в ближайшие две-три недели, бессмысленно и преступно).

Перед с руководством Совета Федерации: «Уж извините за моветон, но мы же должны исходить из нашей реальной жизни».

Перед главными редакторами газет «Комсомольская правда», «Известия», «Московский комсомолец», «Труд»: «Мы не считаем, что мы сейчас должны всем, извините за моветон, тыкать в глаза нашей правотой и говорить: вот вы ошибались, и мы теперь с вами играть не будем».

Перед телезрителями: «Давайте прямо скажем: нельзя давать несбыточных обещаний, потом не выполнять либо за счет других сфер «выковыривать» эти деньги, извините меня за моветон».

Перед телезрителями: «Они (руководители муниципалитетов. — Esquire) должны создавать рыночные условия, а не, извините за моветон, «крышевать» там тех, с которыми их связывают особые отношения».

Перед работниками Магнитогорского металлургического комбината: «Прошу прощения за просторечие и моветон, но слушаем часто просто настоящую «чернуху», но забываем, повторяю еще раз, на чем основано наше благополучие, и не думаем, благодаря кому наша страна встает на ноги».

Перед студентами Калининградского государственного университета: «Посмотрите, в Штатах, Вы меня простите за моветон, там порнухи нет на общенациональных каналах».

Перед присутствовавшими на заседании Совета по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике: «Но проекты по инновационной деятельности в дошкольных учреждениях — мне кажется, это очень стремная, извините за моветон, вещь. Мы детей можем так нагрузить, что им будет не до школы».

Извинения за уточняющие вопросы

Перед стипендиаткой президентской программы «Одаренные дети России»: «Извини, пожалуйста, сколько тебе лет?»

Перед преподавателем Колумбийского университета Марком фон Хагеном: «Простите, Вас как зовут?»

Перед студенткой Дальневосточного государственного университета: «Как Вас зовут, извините?»

Перед сотрудником Тверского вагоностроительного завода: «Извините, как Вас зовут?»

Перед дочерью Героя Советского Союза: «Простите, пожалуйста, как вас зовут?»

Перед корреспондентом «Франс-Пресс» Кристофер Бойан: «Кристофер, Вы из какой страны, простите?»

Одна просьба о прощении у господа бога

2 извинения за штампы

«Неприкосновенность частной жизни является одним из краеугольных камней… простите меня за такие штампы, но тем не менее это так: краеугольный камень в здании демократии».

«Роль, значение русского языка в России невозможно переоценить, прошу прощения за такой штамп».