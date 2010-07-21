В июньском номере Esquire мы рассказывали истории семнадцати пациентах с редчайшими заболеваниями (Читать статью «Между строк»).

Первая история, девочки Софии Мышкиной, у которой диагностирована «недостаточность биотинидазы», рассказана ее мамой, Люцией Мышкиной, которая на тот момент была беременна третьим ребенком. Чтобы выжить, Соне нужно каждый день до конца жизни принимать биологически активную добавку — препарат биотин, который продается практически во всех странах мира, кроме России. Когда номер сдавался в печать, Люция родила девочку, у которой через месяц тоже диагностировали «недостаточность биотинидазы».

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Люция, конечно, в очередной раз писала во всевозможные минздравы, и, конечно, это в очередной раз ничем не закончилось. Первый ребенок Люции умер, поскольку болезнь не смогли вовремя диагностировать. Второму ребенку, Соне, диагноз был поставлен вовремя, и теперь биотин ей возят все знакомые и незнакомые. Третьему ребенку биотин тоже придется возить.

Собственно, моя просьба состоит вот в чем: не мог бы каждый из Вас, кто по делу или нет попадает в Европу или любую другую страну, заходить в аптеку и спрашивать БАД биотин, который продается в отделе «Витамины» без всякого рецепта и ввезти который в Россию можно чуть ли не в промышленном количестве?

Важно: это должен быть именно препарат на основе биотина, подобный продаваемому в Германии «Biotin» или в Финляндии — «Biotisane», а не биотиносодержащие витаминнные комплексы, поскольку дозировка биотина в них ничтожно мала. Дети Люции должны получать до 30 mg биотина в день, а значит, нужно покупать упаковки, на которых четко указана дозировка: Biotin 2,5 mg или Biotin 5 mg. Стоимость одной упаковки в девяносто таблеток в Европе — около 30 евро. Если у кого-нибудь такая возможность есть, пишите:

svetareiter@gmail.com

esquire@imedia.ru

d.golubovsky@imedia.ru

Спасибо!