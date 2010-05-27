Трудно ли быть Папой Римским? Трудно, но можно.

Папа Римский тоже грешен. И грехи его не менее тяжки, чем общечеловеческие.

Солнце — жаркое, Луна — холодная, но людям они одинаково нужны такими, какие они есть.

Жизнь — это долг Человека перед Богом. Долг, который Человек должен вернуть вовремя и достойно.

Любовь щедро раздается бедным и более избирательно богатым.

Религия — это не политика, но для многих политика — религия… И это опасно.

Самая незаслуженная боль — это когда из жизни уходят родные и близкие, а ты не успел закрыть им глаза.

Не следует просить у Бога больше того, что можешь сделать сам.

Бог простит, но и сам не плошай.

Чаще оставайтесь один на один со своей совестью — будет меньше ошибок и затем переживаний.

Папа Римский — это добровольный узник Ватикана.

Быть Папой — профессия опасная.

Человек жив и молод настолько, насколько жив и молод его мозг.

Уходя, оставляй дверь широко открытой.

У меня слабость к пению и музыке. Это мой польский грех.

Истина не всегда совпадает с мнением большинства.

Не всем дано быть творцами в прямом смысле этого слова. Однако, как свидетельствует Книга Бытия, всем мужчинам и женщинам дозволено распоряжаться своей собственной жизнью; в известном смысле, они могут сделать из нее шедевр.

Глупость тоже дар Божий, но им нужно уметь правильно распорядиться.

Свобода — это не право делать то, что нам хочется, а право исполнять свой долг. Если у свободы нет цели, если она не желает знать нравственного закона, запечатленного в душах людей, и прислушиваться к голосу совести, то она оборачивается против общества и всего человечества.

Оправдываться хуже, чем лгать, ибо оправдываться — это значит защищать свою ложь.

Насилие и оружие еще ни разу не помогли решить ни одной проблемы.

Наука помогает религии очиститься от ошибок и суеверий; религия помогает науке освободиться от идолопоклонства и претензий на абсолютный характер найденных ею истин. Так они выводят друг друга в более широкий мир, где только и возможно их взаимное процветание.

Пусть люди всерьез задумаются над тем, сколь абсурдна и несправедлива любая война — на ее арене, полной смерти и боли, остается нетронутым лишь стол переговоров. Война — это поражение для всего человечества.

Будущее начинается не завтра, а сегодня.

Если бы я знал, что стану Папой, я бы лучше учился.