Дорогие читатели,

С прискорбием сообщаем вам, что теперь вы можете не только подглядывать за работой редакции, но и адресовать сотрудникам Esquire свои комментарии, которые будут произноситься роботом. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, записаться в очередь на управление роботом и набрать нужные слова в специальном окошке. Напоминаем, что робот управляется пользователями в порядке живой очереди в течение 3-х минут. За одну сессию каждый желающий может с помощью робота сделать до 5 фотографий. Максимальная длина одного звукового обращения — 280 знаков. Убедительно просим не учить робота нецензурным выражениям и не заезжать в офисы соседних редакций.