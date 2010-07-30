Данные о валовом сбросе загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал приводятся по тексту доклада Министерства природных ресурсов РФ «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» за 2008 год, когда работа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината была приостановлена.
Дурилка картонная
30 августа 2001 года председатель
правительства Р. Ф. Михаил Касьянов подписал Постановление № 643, двенадцатый абзац которого запрещал производство целлюлозы, бумаги и картона в центральной зоне Байкальской экологической территории. 13 января 2010 года председатель правительства Р. Ф. Владимир Путин подписал Постановление № 1, согласно которому из ранее принятого Постановления № 643 тот самый двенадцатый абзац был исключен.