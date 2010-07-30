Дурилка картонная

30 августа 2001 года председатель правительства Р. Ф. Михаил Касьянов подписал Постановление № 643 , двенадцатый абзац которого запрещал производство целлюлозы , бумаги и картона в центральной зоне Байкальской экологической территории. 13 января 2010 года председатель правительства Р. Ф. Владимир Путин подписал Постановление № 1 , согласно которому из ранее принятого Постановления № 643 тот самый двенадцатый абзац был исключен.