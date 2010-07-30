См. также

Данные о валовом сбросе загрязняющих веществ ОАО «БЦБК» в озеро Байкал приводятся по тексту доклада Министерства природных ресурсов РФ «О состоянии озера Байкал и мерах по его охране» за 2008 год, когда работа Байкальского целлюлозно-бумажного комбината была приостановлена.