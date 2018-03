— Привет! Меня зовут И-Тайп! На здоровье!

«Russian Lullaby», E-Type, Made In Sweden, 1994

— Я твой слуга, я твой работник.

«The Robots», Kraftwerk, The Man-Machine, 1978

— Калинка, калинка, калинка моя. Ох, калинка, калинка, калинка моя. Ох, калинка, калинка, калинка моя. Ох, калинка, калинка, калинка моя. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я. Пусть всегда будет солнце, пусть всегда будет небо. Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я.

«Russian Reggae», Нина Хаген, In Ekstasy, 1985

— Я тебя люблю. Я жить без тебя не могу.

«Ja Tebia Liubliu», Адриано Челентано, Quel Punto, 1994

— Товарищ Эрих, между прочим, Верховный Совет не имеет ничего против гастролей господина Линденберга в ГДР.

«Sonderzug nach Pankow», Удо Линденберг, Odyssee, 1983

— Американская фирма Трансцептор Текнолоджис приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

«The Power», Snap, World Power, 1990

— Внимание, внимание! Всем радиостанциям, работающим на частотах от 20 тысяч килогерц ровно до 20 тысяч 12 килогерц! Вы создаете помехи приему сигналов космического корабля «Восток-5». Просим прекратить работу в этом участке диапазона.

«Laika», Ice MC, Cinema, 1990

— Пойдем домой вместе со мной.

«Take Me Back To Your House» (Video Edit), Basement Jaxx, Crazy Itch Radio, 2006

— Это либо металл крашеный, либо пластмасса. Цветной, яркий. Похоже, может быть, это игрушка. Поверхность гладкая, но есть какие-то выступы. Палец даже застревает. Какие-то насечки? Или это буквы? Или выступы просто? На игрушку похоже. Разноцветный металл, либо пластмасса крашеная. Вот, всё. Стоп.

«Kobresia», Biosphere, Substrata, 1997

— Это беспримерная победа человека над силами природы, величайшее завоевание науки и техники, торжество человеческого разума.

«300000 V.K.», Laibach, Sympathy For The Devil, 1990

— Даже в самой свободной республике.

«Divison!», Digital Poodle, Division!, 1994

— В вашей жизни скоро произойдут изменения.

«And One», And One, Anguish, 1991

— В докладе просматриваются социально-экономические проблемы гонки вооружений.

«To have and to Hold», Depeche Mode, Music for the Masses, 1987

— Давай еще! Давай еще! Один, два, три, четыре…

«Russian Danсe», Tom Waits, Black Rider, 1993

— Получаю данные, восемнадцать, тридцать восемь.

«Patashnik», Biosphere, Patashnik, 1994

— Поезд по России идет и идет. Поезд по России — сто грамм и вперед. Перестук колес, необъятна даль: поезд нас увез к началу всех начал.

«Trainride in Russia», U.D.O., Thunderball, 2004

— Некоторые рыбы имеют специальные электрические органы, способные накапливать напряжение в десятки и сотни вольт. Во время ночной охоты электрический сом излучает биоэлектрические разряды.

«Spanish Castles In Space», The Orb, The Orb’s Adventures Beyond The Ultraworld, 1991

— Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет.

«Russischer Reggae», Нина Хаген, In Ekstasy, 1985

— Да, да, да.

«Da da da, ich lieb dich nicht du liebst mich nicht aha aha aha», Trio, Bye Bye, 1981