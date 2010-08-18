Godpod (провозвестник мега-гласа)

Аудиобиблия на солнечных батарейках с предустановленными версиями Библии на 80 или 160 часов звучания (в зависимости от модели). Может проигрывать и другие аудиофайлы, но только с одобрения производителя. Пять вариантов расцветок.

Цена: $26,95 —$31,95

Благословляющий электронный брелок

Брелок, который произносит вместо своего хозяина молитвы перед приемом восьми основных видов традиционной еврейской пищи. Рекомендуется к использованию людям с плохим знанием иврита или слабой памятью. Комплектуется светодиодным фонариком.

Цена: $14,95

Motorola K1

Кошерный телефон с одобрительной печатью раввината. Коди-ровка, разработанная для таких аппаратов в Израиле, позволяет считать кошерными и присвоенные им номера. В будни звонки по «кошерному» тарифу стоят $0,02 за минуту (вместо $0,09 по обычным расценкам), а в Шаббат — $2,44.

Цена: $155

E-meter

Сайентологический прибор для измерения «душевного состояния человека» и поиска «области его душевных мук и страданий». Представляет собой обычный гальванометр, измеряющий электрическое сопротивление кожи — параметр, зависящий от многих (в том числе случайных) факторов.

Цена: $900 — $4650

Samcom Ilkone i800

Мобильный для мусульман с предустановленным полным текстом Корана на арабском и английском. Пять раз в день напоминает, что настало время молитвы и рассчитывает направление на Мекку при помощи GPS. Принимает и отсылает смс, имеет доступ в интернет и содержит игры.

Цена: $35

Детский цифровой молитвенник

Аудиокнига с записью 16 ежедневных иудейских молитв. Выпускается в вариантах с сефардическим и ашкеназийским произношением. Благодаря прочному корпусу прибор устойчив к механическим повреждениям. Из-готовлен из легко моющихся материалов.

Цена: $36,95

Цифровой проигрыватель библии CG-MP1

MP3-плеер с предустановленными Ветхим и Новым заветами. Объем памяти до 8Gb. Работает от батареек. Снабжен быстрой перемоткой, имеет систему закладок. По словам производителя, «изготовлен с учетом нужд пожилых верующих и инвалидов».

Цена: 33,69 евро

Говорящая библия

Аудиоплеер с предустановленными текстами Ветхого и Нового завета, а также разнообразными церковными гимнами. Устройство снабжено более мощным динамиком, чем его аналоги, однако не способно хранить и проигрывать материалы пользователей.

Еще нет в продаже

Кошерная мышь Якобовича

Разработана раввином израильской армии Якобовичем для солдат, которым нужно выполнять служебные обязанности во время религиозных праздников, когда всякий труд запрещен. Нажатие на мышку не считается грехом: команды от нее идут с задержкой.

В розницу не продается

Кошерный телефон Якобовича

Аппарат каждые несколько секунд проверяет положение кнопок и выполняет соединения, если регистрирует факт нажатия. Как и все кошерные электроприборы, специально сделан неудобным, чтобы юзеры не забывали о том, что пользуются им в Шаббат.

В розницу не продается

Цифровой молитвенник Alok HB996

Электронная книга с жидкокристаллическим сенсорным экраном. Содержит тексты и аудиоверсии Ветхого и Нового заветов с возможностью синхронизации текста и голоса. Бонус — записи гимнов «на темы Рождества, будущего, веры и любви».

Еще нет в продаже

Ручка для Шаббата

Шариковая ручка с исчезающими в течение 24 часов чернилами. Позволяет обойти запрет на использование письменных приборов в Шаббат, поскольку результаты ее применения недолговечны. Сразу после окончания Шаббата с рукописей предлагается снимать ксерокопию.