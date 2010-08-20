Коллекцию составляют 60 экспонатов, которые хранятся в специальном растворе формалина, формулу которого придумал один из экспертов отдела судебной медицины на рубеже XIX и XX веков. Татуировки были взяты с тел заключенных, скончавшихся в находящейся неподалеку от университета тюрьме на улице Монтелупих в Кракове.

В уголовном мире татуировки, наравне с жестикуляцией и мимикой, являются опознавательным кодом, поэтому часто их делают на открытых частях тела: лице, шее или руках. Коллекция была создана с целью изучения уголовных кодов, знакомство с которыми упрощает работу тюремной администрации и следователей.

Верная расшифровка татуировок позволяет определить образ жизни человека, его характер, прошлое, место жизни или преступную группировку, в которой он состоял.

Например, парящий орел — эмблема тюрьмы во Вроцлаве, красный приоткрытый рот — знак гомосексуальности, кинжал или череп, обвитый змеей, — клятва мести. Это признак запланированного преступления, когда жертва должна быть либо убита, либо изувечена или изуродована. Такая месть угрожает предателям, важным свидетелям или полицейским.

Бывает, что такую клятву приносит заключенный, которому предстоит долго оставаться в тюрьме, и он приказывает товарищам, которые выходят на свободу раньше, взять его обет на себя. Это нередко объясняет так называемые немотивированные убийства.