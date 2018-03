Закон Дойча

Любая интересная задача имеет решение.

Следствие 1: Имманентно нерешаемые задачи имманентно скучны.

Следствие 2: В долгосрочной перспективе интересность той или иной задачи — это не вопрос субъективного вкуса, а объективный факт.

Следствие 3: Проблема того, почему любая интересная задача имеет решение, также имеет решение.

Дэвид Берреби Журналист, публицист, постоянный автор журналов Nature, The New Yorker, The New York Times Magazine

Первый закон Берреби

Человечество существует только в человеческом мозгу.

Число различий и сходств между людьми бесконечно, а потому любое множество людей может быть сгруппировано по общему признаку или разделено по несовпадающим признакам. Следовательно, наши границы, проведенные по расовому, этническому, классовому и прочим признакам, не являются фактами реального мира. Это факты наших верований и представлений о мире.

Второй закон Берреби

Наука, которая подтверждает верования человечества, всегда принимается благосклонно; наука, которая верования человечества опровергает, всегда отторгается.

Более циничная формулировка: если ваша работа позволяет людям верить в то, что существуют «еврейские гены» (и не важно, что точно такие же гены есть у палестинцев), что мозги преступников отличаются от мозгов обычных людей (и не важно, что обычных людей арестовывают каждый день) или что ваши предки 5000 лет назад жили на той же опушке, где живете вы (и не важно, где шастали все ваши остальные предки), во всех этих случаях вам гарантирована отличная пресса. Если же, напротив, ваша работа показывает, насколько кардинально восприятие расы, этнической принадлежности и прочих признаков меняется в зависимости от обстоятельств, — ну что ж, удачи. Здравый смысл всегда сможет защитить себя от науки.

Стивен Пинкер Психолог, специалист по когнитивным наукам, профессор Гарвардского университета и Массачусетского технологического института

Первый закон Пинкера

Человеческий разум есть продукт аналогий и комбинаторики. Аналогии позволяют разуму использовать ряд имманентных идей — пространство, сила, сущность, цель — для понимания более абстрактных явлений. Комбинаторика позволяет из конечного набора простых идей получить бесконечный набор идей сложных.

Второй закон Пинкера

Человеческая социальность есть продукт конфликтов и пересечений генетических интересов. Наши взаимоотношения с родителями, братьями и сестрами, супругами, друзьями, деловыми партнерами, союзниками, врагами и с самими собой различаются по форме, поскольку они являются проявлениями различных схем пересечения первичных интересов. История, литература, новости и сплетни бесконечно интересны, потому что пересечение никогда не составляет 0% или 100%.

Максим Кронгауз Лингвист, директор и заведующий кафедрой русского языка Института лингвистики РГГУ, автор книг «Семантика», «Приставки и глаголы: семантическая грамматика», «Русский язык на грани нервного срыва»

Первый закон Кронгауза

Быть понятым важнее, чем понять другого.

Второй закон Кронгауза

Быть простым не значит быть понятным; быть понятным не значит быть пóнятым.

Третий закон Кронгауза

Если ты кем-то манипулируешь, кто-то манипулирует тобой. Если ты этого не делаешь, тобой все равно кто-то манипулирует.

Уильям Дэниел Хиллис Изобретатель, предприниматель, публицист, основатель компании Thinking Machines Corp

Закон Хиллиса

Репрезентация становится реальностью. Если быть точнее: успешные репрезентации становятся более важными, чем реальность, которую они представляют. Например:

— Доллары становятся важнее золота.

— Бренд становится важнее компании.

— Картина становится важнее ландшафта.

— Новый носитель информации (который рождается как репрезентация старого носителя информации) затмевает старый.

— Приз становится важнее достижения.

— Гены становятся важнее организма.

Борис Успенский Филолог, историк, профессор Института высших гуманитарных исследований РГГУ, действительный член Европейской академии наук, автор книг «Филологические разыскания в области славянских древностей», «Семиотика искусства», «Ego Loquens. Язык и коммуникационное пространство»

Закон Успенского

Человек воспринимает прошлое и настоящее по‑разному, потому что в настоящем он реагирует в первую очередь на отрицательные факторы, а в прошлом он их фильтрует.

Дэвид Гелернтер Филолог-гебраист, профессор информатики Йельского университета

Первый закон Гелернтера

Компьютеры оболванивают людей.

Второй закон Гелернтера

Один эксперт стоит миллиона интеллектуалов. (Этот закон сформулирован весьма приблизительно.)

Третий закон Гелернтера

Ученые знают все правильные ответы, но не знают ни одного правильного вопроса.

Джеффри Миллер Эволюционный психолог, профессор психологии Университета Нью-Мексико, автор книг «Потрачено: секс, эволюция и поведение потребителя», «Спаривающийся разум: как сексуальный выбор определяет эволюцию человеческой природы»

Миллеров закон странного поведения

Чтобы понять очевидно странное поведение другого человека, спросите себя: в какую статусную игру он играет, какие унаследованные признаки пытается продемонстрировать и на каком брачном рынке?

Миллеров железный закон несправедливости

В теории, существует эволюционный механизм размена двух положительных признаков, то есть развитие одного с неизбежностью приводит к деградации другого. Однако на практике любой положительный признак находится в положительной корреляции с любым другим положительным признаком, то есть развитие одного способствует развитию другого.

Миллеров первый закон неблагодарности потомков

Люди, которые ничего не смыслят в генетике, винят в своих неудачах глупые ролевые модели, которые им привили родители.

Миллеров второй закон неблагодарности потомков

Люди, которые кое-что смыслят в генетике, винят в своих неудачах глупый выбор партнера, который сделали их родители.

Степан Пачиков Программист, предприниматель, главный архитектор продукта компании Evernote, основатель компании «ПараГраф»

Первый закон Пачикова

Цена товара пропорциональна его весу.

С расцветом глобализации это стало очевидным. Чем тяжелее товар, тем дороже его перевозить, хранить, тем больше природных материалов на него уходит. При массовом производстве товара «интеллектуальная» составляющая растворяется почти в ноль. Покрышка стоит дороже суперсложного dvd. Главное в товаре — это количество земли (кремния, железа), которое на него было потрачено и которое нужно перевозить и хранить.

Второй закон Пачикова

В развивающихся странах деньги дороже времени, а в развитых странах — время дороже денег.

Как-то я был поражен тем, как мой знакомый профессор стоял в очереди за яйцами по 90 копеек за десяток, хотя в соседнем отделе яйца по 1 руб. 90 коп. за десяток были свободно. Мы с ним поговорили, и я понял, что свое потраченное время он в расчет не берет. Так я сформулировал свой второй закон.

Грегори Бенфорд Астрофизик, писатель-фантаст, профессор факультета физики и астрономии Калифорнийского университета в Ирвине

Бенфордов модифицированный закон Кларка

Любая технология, которая не кажется волшебством, недостаточно продвинута.

Дельта Уиллис Антрополог, писатель, публицист, автор книг «Семья Лики» и «Банда гоминид»

Закон дельты

У каждой истории есть три стороны.

Греческая буква дельта обозначает изменение какого-то параметра в математических формулах. Этот треугольник можно использовать для создания философии, которая ложится в основу законов. Например, три точки на вершинах треугольника создают пространство для возможных перемен. Две точки зрения в дебатах не дают ничего, кроме тирании дихотомий, в то время как добавление третьего варианта всегда интересно, это куда ближе к сложности реальной жизни. Правило «три лучше, чем два» применимо в дизайне любого рода, направленном на ублажение глаз, и потому три картины на стене смотрятся гораздо лучше, чем две. Пара людей тоже становится интереснее, когда создает нечто третье — будь то ребенок, книга или предприятие. Как сказал палеонтолог Дольф Зайлахер из Йельского университета, «симметрия скучна». В следующий раз, когда вы окажетесь перед выбором из двух вариантов, попробуйте создать третий — и посмотрите, насколько расширится поле возможностей.

Валерий Подорога Философ, заведующий сектором аналитической антропологии Института философии РАН, автор книг «Метафизика ландшафта», «Выражение и смысл», «Феноменология тела», «Мимесис. Аналитическая антропология литературы»

Закон Подороги

Медлить, чтобы быть быстрее. В общем-то все тривиально: всякое раздумье делает мысль быстрее.

Ричард Докинз Биолог, публицист, воинствующий атеист, действительный член Лондонского королевского общества по развитию знаний о природе, автор книг «Эгоистичный ген», «Слепой часовщик», «Бог как иллюзия», «Величайшее зрелище Земли: доказательства эволюции»

Докинзов закон сохранения трудностей

Мракобесие в научном предмете стремится заполнить вакуум его истинной простоты.

Докинзов закон божественной неуязвимости

Бог не может потерпеть поражение.

Лемма 1

По мере того, как понимание предмета расширяется, объемы божественного в нем сокращаются — но затем боги переопределяют себя, восстанавливая status quo.

Лемма 2

Когда все идет хорошо, Бог будет отблагодарен. Когда все идет плохо, Бог будет отблагодарен за то, что все не идет еще хуже.

Лемма 3

Вера в загробную жизнь может быть только доказана, но не опровергнута.

Лемма 4

Остервенение, с которым защищается некое беспочвенное верование, обратно пропорционально возможности его защиты.

Докинзов закон состязательности

Когда два несовместимых убеждения защищаются с одинаковой силой, истина не лежит посередине.

Кай Краузе Разработчик программного обеспечения и пользовательских интерфейсов, основатель MetaCreations Corp., автор множества графических решений, которые используются в Windows, Mac OS, Linux

Точностная дилемма Кая

93,8127% всей статистики бесполезны.

Дилемма примеров Кая

Хорошая аналогия — как диагональная лягушка.

Михаил Ямпольский Историк кино, теоретик искусства и культуры, профессор Нью-Йоркского университета, автор книг «Демон и лабиринт», «Возвращение Левиафана: политическая теология, репрезентация власти и конец старого режима», «Язык — тело — случай: кинематограф и поиски смысла»

Закон Ямпольского

Из двух философских принципов — платоновской аматии и сократовской агнозии — исследователю всегда стоит руководствоваться только последним. Аматия — вера в собственное знание; агнозия — наоборот («я знаю, что ничего не знаю»). Аматия всегда уводит на ложный путь и создает пагубную иллюзию знания.

Нэнси Эткофф Психолог, директор программы эстетики и здоровья психиатрического отделения Массачусетского госпиталя, профессор Гарвардской медицинской школы, участник Проекта изучения сознания, мозга и поведения при Гарвардском университете

Закон Эткофф

Остерегайтесь научных дуализмов.

Относитесь к ним с настороженностью, как саперы относятся к бомбам, которые с большой вероятностью должны взорваться. В случае науки взрыв грозит неконтролируемым ростом пустой аргументации и затемнением истины. «Противодействующие силы» — это научный вариант первоначального дуализма: добро против зла, тьма против света. Но в природе различные силы редко противостоят друг другу, скорее они взаимодействуют, переплетаются и зависят друг от друга; зачастую это всего лишь два имени для одного и того же явления. Например:

— мозг против сознания

— сознание против тела

— эмоции против рассудка

— врожденное против приобретенного

— мы против них

Ищите единства. Не забывайте, что располагать определенными фактами — просто, а знать истину — чрезвычайно трудно.

Филип Уоррен Андерсон Физик, профессор Принстонского университета, лауреат Нобелевской премии «за фундаментальные теоретические исследования электронной структуры магнитных и неупорядоченных систем»

Закон Андерсона

Больше — значит разнообразнее.

Эдуардо Пунсет Философ, юрист, экономит, профессор факультета науки, техники и общества барселонского Университета Раймунда Луллия

Первый закон Пунсета

Если вы находитесь в здравом уме и твердой памяти, ни в коем случае не доверяйте своему мозгу.

Мозг прекрасно умеет управлять автоматическими, бессознательными процессами, такими, как дыхание, переваривание пищи или потоотделение. Однако до сих пор неврология не смогла произвести на свет ни одного мало-мальски убедительного доказательства того, что для вступления в брак, устройства на работу или, скажем, дальнего путешествия формальное, осознанное, взвешенное решение, принятое мозгом, — это лучше, чем просто бросить монетку. Не стоит удивляться. Если оставить в стороне индивидуальный мозг и посмотреть на эволюцию социальных приматов как целого, мало у кого возникнет сомнение в том, что история цивилизации — это история последовательно растущей автоматизации в таких областях, как сельское хозяйство, промышленность или информатизация. Почему индивидуальный мозг должен развиваться по другим законам?

Второй закон Пунсета

Если вас одолевают сомнения, спрашивайте Природу, а не людей. В конце концов, именно из нее и сделаны ученые.

Этот закон касается Дарвиновской теории и бизнес-практики. Применив самый базовый научный инструментарий к бизнесу, можно заработать колоссальные деньги. Согласно данным физики, 95% реальности Вселенной — невидимы. При этом большинство предпринимателей уверены, что 95% того, что происходит в их фирмах, рабочих группах или проектах, можно увидеть с первого взгляда. Неудивительно, что инновации у нас внедряются, в среднем, с четвертой попытки.

Филип Кэмпбелл Физик, главный редактор журнала Nature и издательского дома Nature Publishing Group, действительный член Королевского астрономического общества и британского Института физики

Первый закон Кэмпбелла

В какой бы области науки ни велось исследование, силы природы всегда будут использовать любую лазейку в эксперименте или теоретической модели, любую неясность в подсчетах, любое непроверенное или недоказанное утверждение, чтобы привести исследователя к многообещающим, но ложным выводам.

Второй закон Кэмпбелла

Ученые настолько же решительны и энергичны в обличении туманности статей своих коллег, насколько они ленивы в разъяснении своих собственных статей.

Третий закон Кэмпбелла

Вероятность неполадок презентации в Powerpoint находится в прямой пропорциональной зависимости от того, насколько технически оснащена институция, в которой вы выступаете. (И, кстати, если презентация сорвется вовсе, ваша речь от этого только выиграет.)

Борис Бабаян Инженер, член-корреспондент Российской академии наук, разработчик микропроцессора «Эльбрус», обладатель титула Intel Fellow, директор по архитектуре подразделения Software and Services Group корпорации Intel

Закон Бабаяна

В технике талантливый и умелый легко может обойтись без лживости и лукавства. Хитрить и обманывать здесь — удел бездарности.

Стюарт Бранд Эколог, писатель, защитник окружающей среды, основатель организаций The WELL, The Global Business Network, and The Long Now Foundation

Закон Бранда

Информация стремится быть бесплатной (впервые предложен на Хакерской конференции 1984 года. — Esquire).

Продолжение закона Бранда

Информация также стремится быть дорогой.

Брандов закон темпа

При спешке ошибки множатся. По размышлении, ошибки учат.

Асимметрия Бранда

Прошлое может быть познано, но не изменено. Будущее может быть изменено, но не познано.

Упрощение Бранда

Единственный способ предсказать будущее — сделать так, чтобы оно ничем не отличалось от настоящего.

Дэвид Майерс Психолог, профессор Хоуп-колледжа, автор книг «Стремление к счастью», «Американский парадокс: духовный голод в эпоху изобилия», «Что соединил Бог? Гомосексуальные браки с точки зрения христианства»

Майерсов закон истины

Самая бесспорная истина заключается в том, что некоторые наши верования — это заблуждения.

Говорят, монотеизм предлагает две простые аксиомы: 1) Бог существует; 2) это не ты. Осознание того, что человеку свойственно ошибаться, питает не только науку, но и демократию.

Майерсов закон самовосприятия.

Большинство людей считают, что они лучше среднестатистического человека.

Девять из десяти менеджеров оценивают себя выше, чем своего среднего коллегу. Девять из десяти университетских профессоров оценивают себя выше, чем своего среднего коллегу. Подавляющее большинство водителей, даже тех, которые попадали в больницы в результате аварий, вне зависимости от возраста, пола, вероисповедания, экономического или социального статуса и этнической принадлежности считают, что они водят машину искуснее, чем средний водитель. Избыток скромности — редкий порок.

Майерсов закон письменной речи

Все, что может быть понято неправильно, будет понято неправильно.

Анатолий Вишневский Демограф, экономист, руководитель Центра демографии и экологии человека РАН, директор Института демографии ГУ «Высшая школа экономики», автор книг «Воспроизводство населения и общество», «Смертность в России», «Серп и рубль. Консервативная модернизация в СССР»

Закон Вишневского

Если рождаемость падает, значит, больше людей просто не нужно.

Россияне, европейцы, американцы, японцы, теперь уже и китайцы или иранцы, а к ним будут присоединяться все новые народы, рождают мало детей не потому, что что-то не заладилось в их странах (мало работы, мало денег, мало жилья, нет веры в будущее и т. д. ), а потому, что больше детей просто не нужно. Земля наполнилась людьми, их стало очень много, число их быстро увеличивается, и Господь Бог, который все видит, поменял свои руководящие установки. Он решил, что пора остановить рост населения земли, а то и обратить его вспять, а самый гуманный способ сделать это — снизить рождаемость.

Конечно, такое решение потребовало от Бога пересмотра некоторых прежних принципов, например, деления мира на разные части, в которых он являлся в разных обличьях. Он ясно дал понять, что Вестфальская система — светская или религиозная, подобно всем делам рук человеческих, — вещь преходящая, границы суверенных государств, а то и религий, не так уж непроницаемы, и если кому-то недостает людей, то он без труда может позаимствовать их в других странах: люди — они везде люди.

Сейчас остановка за малым — за теми немногими, кто понимает новый замысел Бога и способен разъяснить его всем остальным, имя которым — миллиарды.

Владимир Якобсон Историк, ведущий научный сотрудник Института восточных рукописей РАН, руководитель проекта по разработке методов компьютерного анализа исторических источников

Закон Якобсона

Интеллектуальная честность — универсальное правило на все случаи жизни, от науки до общения с женщинами.

Джеймс О’Доннелл Историк и филолог-классик, специалист по информационным технологиям, проректор Джорджтаунского университета, автор книг «Августин», «Падение Римской империи», «Аватары мира»

О’Доннеллов закон научного управления

Если решение кажется хорошим, откажитесь от него.

Хорошим оно кажется потому, что упрощает какую-то вашу жизненную ситуацию; потому, что ведь на самом деле все так; или потому, что оно заставляет вас поверить в то, что у вас, в конце концов, осталась тут какая-то власть. Не упрощает, не так, и авторитета у вас нет. Лучше успокойтесь, убедитесь в том, что вам известны все факты и вы посоветовались со всеми представителями 49 заинтересованных сторон, подождите до утра, а потом сделайте то, что вам отвратительно.

Исторический закон О’Доннелла

Правдивых историй не существует.

Рассказчики всегда чувствуют железную хватку своих слушателей. В любой истории есть начало, середина, конец, герои, злодеи, ясность, развязка. В жизни ничего подобного не существует, так что чем лучше история, тем дальше она от того, что произошло на самом деле (а мы бесконечно далеки от того, чтобы знать все подробности того, что произошло). Назначение историка — бороться с искушением историй, как Лаокоон боролся со змеями. Но так или иначе, если вы будете что-нибудь кому-нибудь рассказывать, это, скорее всего, будет историей, так что соблюдайте следующий закон.

Закон Лютера

Pecca fortiter.

Буквально — «греши усердно». Идея Мартина Лютера состояла в том, что вы все равно напортачите, так что лучше уж делать все просто, уверенно, прилагая хотя бы минимум усилий и воображения, чем робко, боязливо и вполсилы.

Артем Оганов Химик, специалист по минералогии и кристаллографии, лауреат премии Лациса, профессор нью-йоркского Университета Стони Брук и геологического факультета МГУ

Первый закон Оганова

Жизнь — игра. Играть надо честно: процесс важнее результата.

Второй закон Оганова

Делай все, что в твоих силах, и не переживай о том, что вне твоих возможностей.

Третий закон Оганова

Для хорошей жизни самое важное — сон. Высыпайся по самое не хочу, тогда работа дастся легко, и жизнь будет в радость.

Дуглас Рушкофф Публицист, теоретик медиа, идеолог киберпанка и свободного доступа к информации, постоянный автор The New York Times, Guardian, The Daily Beast, Discover

Закон Рушкоффа

Социальное значение религии будет расти до тех пор, пока большинство ее последователей в нее действительно не уверуют — с этого момента социальный урон, наносимый данной религией, будет расти по экспоненте.

Гарри Каспаров Политик, шахматист, 13-й чемпион мира по шахматам, председатель «Объединенного гражданского фронта», соучредитель объединенного демократического движения «Солидарность»

Закон Каспарова

Серьезная подготовка повышает качество принимаемых решений, даже в тех вопросах, которые напрямую не связаны с объектом изучения.

Джордж Дайсон Историк науки, автор книг «Проект «Орион»: атомный космический корабль в 1957−1965» и «Дарвин среди машин: эволюция мирового разума», основатель фирмы по производству каяков Dyson, Baidarka & Company

Дайсонов закон искусственного интеллекта

Все, что является достаточно простым, чтобы быть понятным, не может быть достаточно сложным, чтобы обладать интеллектом; при этом то, что является достаточно сложным, чтобы обладать интеллектом, не может быть достаточно простым, чтобы быть познаваемым.

Марвин Ли Мински Специалист по когнитивным наукам, основатель Лаборатории искусственного интеллекта при Массачусетском технологическом институте, член Национальной академии наук США, автор книг «Семантическая обработка информации», «Персептроны», «Роботехника», «Эмоциональная машина»

Первый закон Мински

Слова должны быть вашими слугами, а не повелителями.

Второй закон Мински

Лучше не сделать и пожалеть, чем сделать и пожалеть.