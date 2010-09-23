Василий Субботин, поэт, прозаик и журналист:

«Я только что выпустил пятитомник «Избранного». Но кое-что я все же пишу: почти 70 лет я записываю в тетрадки свои мысли, воспоминания. Издатель просит завещать их ему, поскольку не принято печатать дневники при жизни. Я стал вести записи в госпитале в 1942 году. Есть воспоминания, как мы сидели с Пастернаком в очереди у телефона здесь, в Доме писателей, как Ахматова два раза в день передавала мне за столом чашку с чаем».