Действующее вещество глазных капель тауфон — 2-аминоэтансульфоновая кислота — в небольших количествах присутствует в тканях и желчи животных, в том числе человека. Второе название кислоты — таурин — происходит от латинского taurus («бык»), поскольку она впервые была получена немецкими учеными Фридрихом Тидеманом и Леопольдом Гмелином из бычьей желчи. Таурин используется как в фармацевтике, так и в пищевой промышленности — это обычный компонент многих «энергетических напитков». Для медицинского применения таурин выпускается в России в виде 4% водного раствора под названием тауфон, который назначают взрослым при дистрофических поражениях сетчатой оболочки глаза, катаракте, глаукоме, а также как средство стимуляции восстановительных процессов при травмах роговицы. Однако никаких научных доказательств эффективности препарата не существует: согласно базе данных Росздравнадзора, клинических испытаний тауфона в России не проводилось, а в международной базе Medline есть лишь одна публикация, свидетельствующая о связи таурина с офтальмологией (Thimons J.J., Hansen D., Nolfi J. Understanding taurine and its possible role in ocular health // Optometric Management. April, 2004). Ее авторы рассказывают о клинических испытаниях своего уникального изобретения — чистящей и увлажняющей жидкости для контактных линз Complete MoisturePlus, изготовленной на основе таурина. Согласно статье таурин «может защитить линзы и, соответственно, глаза от сухости, возникающей при работе за компьютером, повреждений и способствует его увлажнению… Однако с полной точностью определить роль таурина в оздоровлении глаз мы пока не можем». В западных аптеках капли на основе таурина отсутствуют, хотя в США их можно заказать на сайте www.alibaba.com.