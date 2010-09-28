Арбидол Иммуномодулятор, используется для профилактики и лечения простуды и гриппа

Производитель: «Фармстандарт"



С начала 2010 года по начало лета продано: 35 542 959 упаковок на сумму 7 630 639 566 руб.

Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards Многолетний лидер российского фармацевтического рынка, арбидол был разработан в 1960-е годы совместными усилиями ученых Всесоюзного научно-исследовательского химико-фармацевтического института им. Орджоникидзе, НИИ медицинской радиологии АМН СССР и Ленинградского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера. В 1970−80-е препарат получил официальное признание своего лечебного действия против острых респираторных заболеваний вируса гриппа типов А и В, однако результаты полномасштабных клинических испытаний арбидола, проведенных в СССР (тысячи человек, сравнительные двойные слепые плацебо-контролируемые исследования), так и не были опубликованы. В международной медицинской базе данных Medline с 1964 года содержатся 4 публикации, посвященные испытаниям арбидола. Две из них (2008 год) описывают исследования Л.В. Колобухиной в трех группах по 100 человек, согласно которым иммуномодулятор виферон оказался эффективнее арбидола. Другое исследование, проведенное Т.А. Семененко в 2005 году на 125 пациентах, обнаружило, что у группы, принимавшей арбидол, титры антител к гриппу растут быстрее, но значимые клинические эффекты описаны не были. Согласно третьему исследованию, проведенному в 2004 году в Китае, 232 пациентам с простудными симптомами арбидол не помогал. Для сравнения: по популярному в недавнем прошлом противовирусному препарату римантадину за последнее время было проведено 26 рандомизированных клинических исследований. «Арбидол остается малоисследованным препаратом, — говорит профессор Василий Власов, эпидемиолог и президент Общества специалистов доказательной медицины. — Исследования арбидола не дают оснований рассматривать его в качестве препарата с доказанной в испытаниях эффективностью лечения простудных заболеваний, в том числе гриппа». Всемирная организация здравоохранения не рассматривает его в качестве перспективного противовирусного препарата, а американская Food and Drug Administration отказалась регистрировать арбидол в качестве лекарственного средства в США. Тем не менее в России арбидол давно занимает первую строчку в рейтингах продаж лекарственных средств. В бесспорные лидеры он выбился в 2006 году, когда эксклюзивное право на производство и реализацию препарата выкупила компания «Фармстандарт». Примерно в то же самое время Роман Абрамович, структуры которого контролировали «Фармстандарт», передал контроль над предприятием своим соратникам Виктору Харитонину и Егору Кулькову. По данным еженедельника «Собеседник» и ряда других СМИ, Харитонин находится в дружеских отношениях с главой Росздравнадзора Николаем Юргелем, а также министром промышленности и торговли Виктором Христенко и его женой, министром здравоохранения и соцразвития Татьяной Голиковой. Мощная государственная поддержка «Фармстандарта» вообще и арбидола в частности выражается в регулярных рекомендациях принимать препарат, которые исходят от Минздравсоцразвития и главного санитарного врача РФ Геннадия Онищенко. В 2006 году один из заводов «Фармстандарта» в Курской области посетил тогдашний президент Владимир Путин, который настоятельно посоветовал производителям «выпускать арбидол в достаточном для всех россиян количестве». С 2006 по 2007 год объем продаж арбидола увеличился на 40%, а впоследствии едва ли не удваивался каждый год. «Фармстандарт» уже давно и прочно занимает первое место в списке десяти наиболее влиятельных локальных компаний на российском рынке — по версии Pharmexpert. Только в нынешнем году компания выиграла тендеры на госзакупки лекарств общей суммой около 7 млрд руб. (на 1,6 млрд «Фармстандарт» продаст государству собственные препараты, а на 5,5 млрд — импортные, дистрибуцией которых он занимается).

Оциллококцинум Иммуномодулятор, используется для профилактики и лечения простуды и гриппа

Производитель: Laboratoires Boiron



С начала 2010 года по начало лета продано: 10 612 431 упаковка на сумму 2 965 309 263 руб.

Препарат, сделанный с использованием экстракта печени и сердца несуществующей птицы для борьбы с несуществующим микроорганизмом и при этом не содержащий действующего вещества. Во время эпидемии испанки в 1919 году французский эпидемиолог Жозеф Руа с помощью микроскопа обнаружил в крови больных гриппом некие загадочные бактерии, которые он назвал Oscillococci и объявил возбудителями болезни (а также герпеса, рака, туберкулеза и даже ревматизма). Впоследствии выяснилось, что возбудителями гриппа являются вирусы, которые невозможно увидеть с помощью оптического микроскопа, а бактерии Oscillococci никому, кроме Руа, увидеть не удалось. Когда вакцина, сделанная Руа на основе оциллококов из крови больных людей, не сработала, он, руководствуясь главным принципом гомеопатии — лечить подобное подобным, но в значительно меньших дозировках, решил использовать экстракт из печени птиц — главных хозяев вирусов гриппа в природе. Тому же принципу следуют и современные производители оциллококцинума, которые в качестве действующего вещества препарата указывают Anas Barbariae Hepatis et Cordis Extractum — экстракт печени и сердца барбарийской утки. При этом, во‑первых, вида Anas Barbariae не существует в природе, а утки, которых использовал Руа, называются мускусными и в биологической номенклатуре известны как Cairina moschata. Во‑вторых, в соответствии с гомеопатическим принципом Корсакова, экстракт, по заверениям производителей, разведен в 10400 раза, что предполагает отсутствие даже одной молекулы действующего вещества оциллококцинума в любой упаковке препарата (для сравнения — количество атомов во Вселенной составляет 1*1080). Теоретически, весь оциллококцинум, проданный до скончания времен, можно было бы сделать из одной утиной печени. «С точки зрения современной науки гомеопатические средства, в число которых входит препарат оциллококцинум, не обладают доказанной эффективностью, а отсутствие доказательств эффективности и безопасности есть основание для того, чтобы лекарство не было разрешено к употреблению, не говоря уже о том, что производитель не может доказать наличия в препарате заявленных компонентов», — говорит профессор Василий Власов, вице-президент Общества специалистов доказательной медицины. Тем не менее в рейтинге компании Pharmexpert за 2009 год оциллококцинум занимает второе место среди самых популярных в России безрецептурных препаратов. По мнению экспертов, занимающихся мониторингом российского рынка, основная причина его популярности заключается в активной рекламной политике производителей и любви жителей России к самолечению. На родине препарата, во Франции, с 1992 года запрещена продажа в медицинских целях любых средств, приготовленных в соответствии с гомеопатическим принципом Корсакова, — за исключением оциллококцинума.

Линекс Пробиотик, используется при дисбактериозе

Производитель: Sandoz



С начала 2010 года по начало лета продано: 9 012 447 упаковок на сумму 2 617 403 509 руб.

Препарат линекс создан на основе бифидобактерий, лактобацилл и энтерококков и предназначен для улучшения флоры кишечника, пострадавшей от приема антигистаминных препаратов и антибиотиков. Однако в силу производственных особенностей эффективность препарата стремится к нулю. По заверениям производителей, в одной капсуле линекса содержится 1,2*107 живых, но лиофилизированных (то есть высушенных вакуумным способом) молочнокислых бактерий. Во‑первых, само это число не столь уж велико — сопоставимое количество бактерий можно получить, потребляя ежедневную норму обычных кисломолочных продуктов. Во‑вторых, при блистировании, то есть вакуумной упаковке препарата в капсулы, в которых он поступает в продажу, порядка 99% процентов бактерий, вероятно, гибнет. Наконец, сопоставительный анализ сухих и жидких пробиотиков показывает, что в первых бактерии чрезвычайно пассивны, поэтому даже те из них, которым удалось пережить блистирование, практически никогда не успевают оказывать положительное воздействие на иммунную систему человека. Препараты безвредных бактерий (пробиотиков) для заселения кишечника применяются в европейской медицине около ста лет, благодаря исследованиям Ильи Мечникова. «Но лишь недавно для отдельных препаратов в хороших исследованиях был обнаружен полезный эффект в профилактике инфекций у детей, — говорит профессор Власов. — Именно незначительность размера эффекта не позволяла его убедительно обнаружить ранее. В России популярность пробиотиков беспрецедентна, поскольку производители умело поддерживают причудливую идею «дисбактериоза» — состояния якобы нарушенной микрофлоры кишечника, которое якобы лечится пробиотиками».

Мезим-форте Пищеварительное средство, призванное восполнять дефицит ферментов поджелудочной железы

Производитель: Berlin-Chemie



С начала 2010 года по начало лета продано: 24 236 736 упаковок на сумму 2 430 968 386 руб.

Препарат создан на основе панкреатина из поджелудочной железы свиней, который должен компенсировать недостаточность внешнесекреторной функции поджелудочной железы и улучшать переваривание пищи в кишечнике. По заявлениям производителей, мезим-форте производится в блистерах, оболочка которых защищает чувствительные к желудочному соку ферменты и растворяется только в щелочной среде тонкого кишечника, где и освобождает входящие в состав препарата панкреатические ферменты — амилазу, липазу и протеазы, облегчающие переваривание углеводов, жиров и белков. Однако в 2009 году президент Объединения организаций работодателей медицинской и микробиологической промышленности Украины Валерий Печаев заявил, что исследование препарата, проведенное лабораторией фарманализа ГП «Государственный фармакологический центр» МОЗ Украины и Государственной инспекцией по контролю качества лекарственных средств, показало его полную неэффективность. По словам Пачаева, в мезим-форте отсутствует кишечно-растворимая оболочка, из-за чего ферменты растворяются кислотой еще в желудке и не дают никакого эффекта. Представители компании Berlin-Chemie не стали опровергать или подтверждать этот факт, однако выпустили ответное заявление, в котором говорилось: «К самому Валерию Печаеву есть вопросы. Дело в том, что Печаев является, кроме прочего, генеральным директором фармацевтической компании «Лекхим», которая, кстати, выпускает конкурентный препарат — панкреатин». «Влияние ферментов на организм до сих пор полностью не изучено, — говорит профессор Василий Власов. — Мезим-форте, равно как и панкреатин, является препаратом массового спроса, соответственно, подходит всем, а значит, не подходит никому. Если у человека есть заболевание — недостаточность конкретного фермента, — его нужно лечить конкретным ферментом. Не может быть так, чтоб всем без исключения не хватало одного-единственного фермента, который всем бы сразу помог». Эксперты объясняют популярность мезима-форте, в сравнении с аналогами, массированной рекламной кампанией. При этом знаменитый слоган «для желудка незаменим» имеет мало отношения к реальности, поскольку, если мезим-форте и работает, то не в желудке, а в кишечнике.

Терпинкод Противокашлевый препарат

Производитель: «Фармстандарт"



С начала 2010 года по начало лета продано: 3 914 422 упаковки на сумму 909 499 211 руб.

В состав этого лекарства, которое должно помогать при кашле, входит традиционное отхаркивающее вещество терпингидрат, которое, напротив, может кашель провоцировать. Однако гораздо больший интерес представляет другой компонент терпинкода — кодеин (в одной таблетке — 8 мг), наркотический алкалоид опийного мака, аналог морфина. Как и морфин, кодеин помогает при болях, подавляет кашель и диарею, при этом может вызывать эйфорию, но действует примерно в десять раз слабее. Однако при необходимом количестве из терпинкода можно получить наркотик дезоморфин, который в десять раз сильнее морфина. Во многих странах мира кодеинсодержащие препараты продаются исключительно по рецепту, и их отпуск фиксируется в аптечных журналах. Так было и с терпинкодом в России — до 2004 года, когда был принят новый перечень рецептурных средств, из которого терпинкод был исключен. Доступность лекарства в сочетании с демократичной ценой (порядка 200 руб. за пачку, для одной дозы дезоморфина таких пачек нужно четыре) в начале 2000-х сделали его крайне популярным среди наркоманов. В итоге, например в Петербурге, со второй половины 2003 года терпинкод стал лидером продаж — наряду с боярышником и виагрой. Сообщения об изъятиях дезоморфина впервые стали появляться на сайте ФСКН с декабря 2006 года, а за прошлый год ФСКН изъяла из оборота 112 млн разовых доз наркотика. В 2008 году производитель терпинкода, компания «Фармстандарт», заработала на лекарстве 1,6 млрд руб. Как рассказал Esquire источник в ФСКН, пожелавший остаться неназванным, по их мнению, «этот препарат должен продаваться только по рецепту, однако такое решение должен принимать Минздравсоцразвития». В октябре 2010 года пройдет заседание ФСКН с участием министра здравоохранения и соцразвития Татьяны Голиковой, на котором в очередной раз будет поставлен вопрос о рецептурной продаже кодеиносодержащих лекарств, однако источник в комитете затруднился ответить, будет ли вопрос решен положительно.

Коделак Противокашлевый препарат

Производитель: «Фармстандарт"



С начала 2010 года по начало лета продано: 5 530 972 упаковки на сумму 809 836 329 руб.

Как и терпинкод, коделак является противокашлевым лекарством комбинированного состава, содержащим кодеин (те же самые 8 мг), а также порошок термопсиса и корень солодки. В инструкции по применению препарата говорится, что «кодеин обладает центральным противокашлевым действием, уменьшает возбудимость кашлевого центра. При применении в дозах, превышающих рекомендованные, в меньшей степени, чем морфин, угнетает дыхание, тормозит перистальтику кишечника, реже вызывает миоз, тошноту, рвоту, однако может вызвать запор. При длительном применении кодеин может вызвать лекарственную зависимость». Как и терпинкод, коделак служит источником сырья для приготовления дезоморфина и является предметом споров между ФСКН и Минздравсоцразвития РФ. «Подобные препараты запрещены к применению в большинстве стран, и их провоз за границу из России может привести к тюремному заключению, — говорит профессор Московской медицинской академии им. Сеченова, зампред Формулярного комитета при президиуме РАМН Павел Воробьев. — Объем продаж препаратов, содержащих наркотики, в нашей стране чудовищный. Не обоснованный даже возможным их применением для лечения тех состояний, для которых якобы эти препараты предназначены. Государство ничего не делает, чтобы сократить этот беспредел. Причины, по всей вероятности, в отчислениях в пользу чиновников средств от этой легальной наркоторговли». Еще в декабре 2006 года руководитель ФСКН Виктор Черкесов утверждал, что его служба работает над списком потенциально опасных лекарств: «В настоящее время ФСКН РФ совместно с заинтересованными федеральными структурами, Генпрокуратурой и Судебным департаментом при Верховном суде РФ практически завершили создание нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок доступа к этому банку данных». Однако в 2010 году противокашлевый препарат коделак, как и терпинкод, по‑прежнему продается безо всяких ограничений.

Пенталгин Обезболивающий препарат широкого спектра действия

Производитель: «Фармстандарт"



С начала 2010 года по начало лета продано: 30 434 899 упаковок на сумму 2 690 230 797 руб.

Один из самых популярных отечественных препаратов, пенталгин, наряду с другими безрецептурными хитами «Фармстандарта» терпинкодом и коделаком, содержит кодеин, но далеко не только его. Этот комбинированный анальгетик поражает своей универсальностью и разносторонностью. По утверждению производителей, входящие в состав пенталгина «парацетамол и пропифеназон оказывают жаропонижающее, обезболивающее действие», «кофеин оказывает общетонизирующее действие (уменьшает сонливость и чувство усталости, повышает умственную и физическую работоспособность, увеличивает частоту сердечных сокращений, повышает артериальное давление при гипотонии)», «кодеин оказывает обезболивающее действие и улучшает переносимость боли», а «фенобарбитал оказывает действие седативное и спазмолитическое». Как утверждает профессор Павел Воробьев, подобные препараты «чаще всего используются для устранения симптомов болезни, а не для лечения. В продвижении таких лекарств обычно используется недостаточно проверенная и обоснованная информация, рассчитанная на малограмотного пациента. Устранение симптомов часто загоняет болезнь внутрь, приводя к последующему ухудшению ее течения. Производители подобных лекарств не проводят правильно организованных исследований с целью поиска доказательств, а воздействуют гипнотически на сознание потребителей».

Валокордин / Корвалол Седативное средство, используется при сердечной недостаточности

Производитель: Krewel Meuselbach / «Фармак"



С начала 2010 года по начало лета продано: валокордина — 8 393 029 упаковок, корвалола — 72 551 680 упаковок, на сумму 867 445 462 руб. и 830 016 553 руб. соответственно

Препарат валокордин, обладающий снотворным, сосудорасширяющим, седативным и спазмолитическим действием, был разработан в 1963 году в Германии, а корвалол — почти полный советский аналог. Помимо прочего эти «народные средства от всех сердечных болезней» содержат психотропные компоненты — этиловый эфир а-бромизовалериановой кислоты (около 3%) и фенобарбитал (1,12%) — и потому совершенно неизвестны за пределами Восточной Европы, а в США и вовсе запрещены ко ввозу. По словам профессора Василия Власова, «эти препараты зарегистрированы в качестве сердечного средства, но от сердца они не лечат. История создания валокордина отсылает к тем временам, когда все болезни модно было лечить сном. На деле оба препарата обладают исключительно седативным действием, которое крайне приятно для пожилых людей, особенно женщин, стесняющихся выпить рюмку водки за обедом. Лечебный эффект препаратов никакими клиническими исследованиями не доказан». В 2008 году корвалол и валокордин начали было изымать из свободной, безрецептурной продажи, но протесты населения заставили представителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков заявить, что валокордин и корвалол, а также другие медицинские препараты, содержащие незначительное количество сильнодействующих и ядовитых веществ, будут по‑прежнему продаваться без рецептов.

Церебролизин Ноотропное средство, способствующее улучшению обмена веществ в мозговой ткани

Производитель: Ebewe



С начала 2010 года по начало лета продано: 1 302 958 упаковок на сумму 1 315 690 225 руб.

Препарат для лечения больных с нарушениями функций центральной нервной системы, задержками развития, нарушением внимания, деменцией (например, синдромом Альцгеймера), но в России (а также в Китае) наиболее широко применяется для лечения ишемического инсульта. В 2010 году Cochrane Collaboration, наиболее авторитетная международная организация, специализирующаяся на обобщении сведений о доказательных исследованиях, опубликовала обзор результатов рандомизированных клинических испытаний церебролизина, проведенных медиками Л. Зиганшиной, Т. Абакумовой, А. Кучевой: «Согласно нашим результатам ни один из 146 обследуемых не показал улучшений состояния при приеме препарата… Нет никаких оснований для подтверждения эффективности применения церебролизина в лечении пациентов с ишемическим инсультом». В процентном соотношении не было никакой разницы между количеством летальных исходов — 6 человек из 78 в группе, получавших церебролизин, против 6 из 68 в группе, получавших плацебо. Состояние членов первой группы не улучшалось в сравнении с членами второй.

Ноотропил Ноотропный препарат, используется для улучшения обменных процессов, происходящих в коре головного мозга

Производитель: UCB Pharma



С начала 2010 года по начало лета продано: 1 346 264 упаковки на сумму 387 435 930 руб.

Активное вещество ноотропила — пирацетам — является основой порядка 20 аналогичных препаратов на российском рынке, например, пиратропила, луцетама и ряда лекарств, в названии которых присутствует само слово «пирацетам». Это вещество довольно широко применяется в неврологической, психиатрической и наркологической практике. В базе данных Medline указаны публикации 1990-х годов о клинических исследованиях, согласно которым пирацетам умеренно эффективен при восстановлении пациента после инсульта, а также в лечении деменции и дислексии. Однако результаты рандомизированного многоцентрового исследования PASS (Piracetam in Acute Stroke Study) 2001 года показали отсутствие эффективности пирацетама в лечении острого ишемического инсульта. Информация об улучшении работы коры головного мозга у здоровых людей после приема пирацетама также отсутствует. В настоящее время он исключен американской FDA из списка лекарственных средств и отнесен к биологически активным добавкам (БАД). Он не разрешен к продаже в аптеках США, однако его можно заказать через интернет или ввезти из соседней Мексики. В 2008 году Формулярный комитет Британской академии медицинских наук сделал заявление о том, что «результаты рандомизированных клинических исследований (1990-х годов. — Esquire) по использованию ноотропного препарата пирацетам были методологически ошибочными». Тем не менее в некоторых случаях он может помогать пожилым людям с когнитивными расстройствами. В России пирацетам активно используется в терапии мыслительных функций у детей с синдромом Дауна. Однако согласно исследованию, проведенному в 2006 группой ученых во главе с Нэнси Лобаф, пирацетам не подтвердил своей эффективности в этой сфере: у 18 детей с синдромом Дауна после четырехмесячного курса когнитивные функции остались на прежнем уровне, в четырех случаях наблюдалась агрессия, в двух — возбудимость, в одном — повышенный интерес к сексу, в одном — бессонница, в одном — отсутствие аппетита. Ученые пришли к выводу: «Пирацетам не обладает доказанным терапевтическим эффектом по улучшению когнитивных функций, но обладает нежелательными побочными эффектами».

Тауфон Глазные капли для профилактики глаукомы

Производители: «Славянская аптека», «Татхимфармпре­параты», ПФК «Обновление», «Фармфирма Лекко"



С начала 2010 года по начало лета продано: 12 265 705 упаковок на сумму 396 485 699 руб.

Действующее вещество глазных капель тауфон — 2-аминоэтансульфоновая кислота — в небольших количествах присутствует в тканях и желчи животных, в том числе человека. Второе название кислоты — таурин — происходит от латинского taurus («бык»), поскольку она впервые была получена немецкими учеными Фридрихом Тидеманом и Леопольдом Гмелином из бычьей желчи. Таурин используется как в фармацевтике, так и в пищевой промышленности — это обычный компонент многих «энергетических напитков». Для медицинского применения таурин выпускается в России в виде 4% водного раствора под названием тауфон, который назначают взрослым при дистрофических поражениях сетчатой оболочки глаза, катаракте, глаукоме, а также как средство стимуляции восстановительных процессов при травмах роговицы. Однако никаких научных доказательств эффективности препарата не существует: согласно базе данных Росздравнадзора, клинических испытаний тауфона в России не проводилось, а в международной базе Medline есть лишь одна публикация, свидетельствующая о связи таурина с офтальмологией (Thimons J.J., Hansen D., Nolfi J. Understanding taurine and its possible role in ocular health // Optometric Management. April, 2004). Ее авторы рассказывают о клинических испытаниях своего уникального изобретения — чистящей и увлажняющей жидкости для контактных линз Complete MoisturePlus, изготовленной на основе таурина. Согласно статье таурин «может защитить линзы и, соответственно, глаза от сухости, возникающей при работе за компьютером, повреждений и способствует его увлажнению… Однако с полной точностью определить роль таурина в оздоровлении глаз мы пока не можем». В западных аптеках капли на основе таурина отсутствуют, хотя в США их можно заказать на сайте www.alibaba.com.

Тималин / Тимоген Пептидный биорегулятор и иммуностимулятор

Производитель: «Цитомед"



С начала 2010 года по начало лета продано: тималина — 65 803 упаковки, тимогена — 195 868 упаковок, на сумму 11 568 802 руб. и 52 973 410 руб. соответственно

Действующее вещество этих лекарств — комплекс полипептидов, получаемых путем экстракции из вилочковой железы (тимуса) крупного рогатого скота. Первоначально сырье для изготовления препаратов поступало с Ленинградского мясокомбината. Врачи широко назначали тималин (инъекции) и тимоген (капли в нос) взрослым и детям в качестве иммуномодулятора и биостимулятора при состояниях и заболеваниях, которые сопровождаются понижением иммунитета, в том числе при ожогах и отморожениях, острых и хронических гнойно-воспалительных заболеваниях костей, мягких тканей и кожи, острых и хронических вирусных и бактериальных инфекциях, различных язвах, а также в терапии при туберкулезе легких, рассеянном склерозе, облитерирующем атеросклерозе, ревматоидном артрите и для ликвидации негативных последствий лучевой и химиотерапии. В базе данных публикаций по медицине Medline значится 268 статей, упоминающих тималин и тимоген (253 — на русском языке), но ни одна из них не содержит информации о полноценном (двойном, слепом, рандомизированном) исследовании безопасности и эффективности этих препаратов. В 2010 году на конгрессе «Человек и лекарство» был заслушан доклад аспиранта кафедры клинической фармакологии Московской медицинской академии им. Сеченова, кандидата медицинских наук Ирины Андреевой, которая утверждала, что «эффективность и необходимость применения таких препаратов, как тимоген, тималин и прочих иммуномодуляторов, получивших широкое распространение в российской врачебной практике, в клинических исследованиях не доказана». По мнению специалистов Института гематологии РАМН, «доказательств эффективности применения тималина и тимогена в комплексной лучевой терапии нет». «Сама концепция «понижения иммунитета» и возможность его «повышения» есть уродливое упрощение знаний о сложной системе иммунитета, — говорит профессор Василий Власов. — Ни один из «стимуляторов иммунитета», вроде левамизола, тималина, амиксина — их множество на русском рынке — не имеет убедительных доказательств полезности, если, конечно, не считать пользой прибыль производителя».

Ингавирин Иммуномодулятор, используется для профилактики и лечения простуды и гриппа

Производитель: «Валента"



С начала 2010 года по начало лета продано: 467 044 упаковки на сумму 220 255 370 руб.

По заверениям производителей, «идея создания препарата, известного современным потребителям как ингавирин, появилась в начале 1980-х годов. После серии многолетних исследований эффективности и безопасности ингавирин был подан на регистрацию, которая завершилась в середине 2008 года». На самом деле, по словам профессора Василия Власова, активное вещество препарата витаглутам (дикарбамин) продавалось в России и до 2008-го — как стимулятор кроветворения у больных, получающих противораковую терапию. В этом качестве лекарство исследовалось, но убедительных доказательств эффективности получено не было. Ингаверин вышел на рынок в 2008 году без полноценных плацебо-контролируемых исследований, а через считанные месяцы началась так называемая эпидемия свиного гриппа, сильно способствовавшая его продажам. Несмотря на то что научно обоснованных доказательств эффективности ингаверина против гриппа нет, препарат был рекомендован к применению Минздравсоцразвития. А главный терапевт РФ Александр Чучалин заявил в интервью журналу «Огонек» в мае 2009 года: «Активность антивирусного препарата ингавирин гораздо более высокая, чем у того же американского тамифлю. Наш препарат легко встраивается в геном вируса А/H1N1 и быстро разрушает его. И другие опасные вирусы тоже». Чучалин возглавлял группу разработчиков ингаверина.

Тромбовазим Тромболитик, используется для лечения хронической венозной недостаточности, острого коронарного синдрома, инфаркта миокарда

Производитель: ЗАО «Сибирский центр фармакологии и биотехнологии"



С начала 2010 года по начало лета продано: 692 упаковки на сумму 3 643 474 руб.

Главная функция этого «нано-лекарства» — растворение тромбов — должна сделать его уникальным средством от множества заболеваний кровеносной системы. Препараты, способные растворить тромб и восстановить кровообращение, обычно выпускаются в виде растворов. По словам разработчиков, ученых Новосибирского института ядерной физики, тромбовазим — «первый в мире тромболитик в таблетках». «Это как микрохирург, — говорит директор Сибирского центра фармакологии и биотехнологии Андрей Артамонов. — Он бегает по сосудам и съедает сгустки крови, не трогая здоровые ткани, поэтому, во‑первых, нет побочных эффектов, во‑вторых, технология позволяет снизить токсичность в десятки раз». Тромбовазим изготавливают из растительного сырья, обрабатывая его пучком электронов, при этом происходит соединение полимеров с биомолекулами. Электронно-лучевой метод, как утверждают ученые-физики, «убивает все токсины и микробы», чего нельзя добиться при традиционной химической обработке. По показанию «лечение хронической венозной недостаточности» тромбовазим был зарегистрирован в 2007 году. Согласно базе данных Росздравнадзора компании-производителю выдавались разрешения на проведение клинических исследований эффективности препарата при остром коронарном синдроме, остром инфаркте миокарда и тромбозе сетчатки, но по этим показаниям он пока не зарегистрирован. «Представленный материал выглядит сомнительно, — говорит зампред Формулярного комитета РАМН Павел Воробьев. — Тромболитик обычно вводится внутривенно даже внутрь тромба, и представить себе всасывание такого вещества с наличием биохимической мишени трудно. Как и то, что облученный чем-либо порошок из растений получает новые сверхъестественные свойства». Производители, не дожидаясь регистрации, довольно давно выпустили тромбовазим на рынок — как основу БАДа DNI.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала компанию «Фармэксперт», вице-президента Межрегионального общества специалистов доказательной медицины Василия Власова, организацию клинических исследований АОКИ, заведующую отделением клинической фармакологии Казанской государственной медицинской академии Лилию Зиганьшину, заместителя председателя Формулярного комитета РАМН Павла Воробьева.