Michael Yakovis, 06 октября 2010, 12:09:

В случае с Арбидолом вы ссылаетесь на китайское исследование 2004 года.

«Согласно третьему исследованию, проведенному в 2004 году в Китае, 232 пациентам с простудными симптомами арбидол не помогал».

Вот китайское исследование Арбидола 2004 года.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15266832

Вот результаты:

In PPi population, the cumulative alleviation proportion of Arbidol group was significantly higher than that of placebo group. The median duration of illness was 72.0 hours (95% confident interval (CI) 66.00−78.00 hours) in Arbidol group and 96.0 hours (95% CI 87.46−104.54 hours) in placebo group. The median area under the curve (AUC) of decreased total score were significantly higher in Arbidol group than in placebo group, which were 780.00 and 684.00 score-hours respectively. For PP population, similar results were seen. Adverse events reported were similar in Arbidol group and in placebo group. The main adverse events were gastrointestial symptoms and increased transaminase.

Вы же говорите, что «не помогал». Прокомментируйте, пожалуйста.