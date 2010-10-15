Графики практически идентичны по форме, но интернет-кривая сдвинута вправо по вертикальной оси: в интернете люди склонны добавлять себе несколько сантиметров роста.

Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Чем старше человек, тем больше он склонен преувеличивать свой доход. При этом людей, которые получают больше $100000 в год, в интернете в четыре раза больше, чем в реальности.

Подавляющее большинство (около 80%) пользователей, которые характеризуют себя как бисексуалы, на самом деле моносексуалы (как гетеро-, так и гомо-) — по крайней мере, сообщения они пишут представителям только одного пола.

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