Графики практически идентичны по форме, но интернет-кривая сдвинута вправо по вертикальной оси: в интернете люди склонны добавлять себе несколько сантиметров роста.
Чем старше человек, тем больше он склонен преувеличивать свой доход. При этом людей, которые получают больше $100000 в год, в интернете в четыре раза больше, чем в реальности.
Подавляющее большинство (около 80%) пользователей, которые характеризуют себя как бисексуалы, на самом деле моносексуалы (как гетеро-, так и гомо-) — по крайней мере, сообщения они пишут представителям только одного пола.
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