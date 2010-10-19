Петимат Солтмурадовна Шанхоева

34 года, село Насыр-Корт, Назрановский район, приехала из Чечни

Получила: холодильник, морозильник, электромясорубку, стабилизатор.

«Я приехала из Грозного, воспитываю двоих детей. По профессии я повар. Мы поехали в Красный Крест, подготовили документы, и через несколько месяцев нам привезли холодильник, морозильник и мясорубку. Теперь я закупаю фарш оптом, готовлю манты, продаю, и свое кафе уже не за горами. Работать стало намного выгоднее: сейчас я могу купить все оптом, а раньше приходилось покупать совсем маленькими партиями».

Руслан Израилович Тумгоев

Получил: деревообрабатывающий станок, электродрель, шлифовальную машину, электрофрезу ручную, циркулярный станок, углорез.

56 лет, поселок Южный, Малго­бекский район, приехал из Северной Осетии

«Я физик по образованию. Вообще, я не особый любитель просить подаяния, но когда предложили помощь в развитии бизнеса — это был особенный случай. Я делаю мебель. Раньше у меня пара таких маленьких станков была, я мог запланировать проект, а сделать часто не мог. А сейчас есть возможность быстро все сделать. И со всех сторон чувствуется моральная поддержка, какая-то заинтересованность. Чувствуешь, кому-то есть до тебя дело».

Магомед Бесланович Мамилов

Получил: семь пчелиных семей.

39 лет, село Новый Редант, Малгобекский район, приехал из Северной Осетии

«Я работал в охране. Услышал, что есть такая серьезная организация Красный Крест, которая помогает людям в трудной ситуации. Мне пошли навстречу, помогли завести подсобное хозяйство, разводить пчел. Бизнес потихоньку развивается, взял один медосбор, ухаживаю, рамки закупаю, обрабатываю противозаразными веществами. В будущем же думаю развить это подсобное хозяйство и уже твердо стоять на ногах».

Хабий Магомедовна Саиева

Получила: холодильник, газовую плиту, электромясорубку, лапшерезку, стабилизатор.

53 года, город Назрань, приехала из Чечни

«Я бывший сотрудник МВД. Помощи мы не получали уже два-три года. Жили туго, работы не было. Я много плакала, мы голодали. К нам приехали из Красного Креста, сказали, что, если мы хотим работать, возможность будет. Электрическая мясорубка — это вообще прелесть. Делаем полуфабрикаты — манты, пельмени, галушки фигурные из кукурузной муки, вареники — и сдаем в магазины. Доходы где-то 20−25 тысяч, летом 6−7 тысяч».

Беслан Хасумович Ханиев

Получил: металлический контейнер для торговли.

54 года, село Новый Редант, Малгобекский район, приехал из Северной Осетии

«Занятия разные были: сторожем работал, грузчиком, скот держал, личное хозяйство было — разным приходилось заниматься. Предста­вители Красного Креста приехали и сказали, что лицам, пострадавшим от военных действий, оказывается помощь. Для меня приобрели контейнер, и я начал так называемый малый бизнес — торгую мукой, сахаром, отрубями, солью, чаем. Для меня это очень существенная помощь. После операции на позвоночнике я инвалид II группы и работать уже не могу, нетрудоспособен. А от торговли доход где-то 10 тысяч рублей в месяц».

Зарета Мусаевна Мержоева

Получила: холодильник, газовую плиту, электромясорубку, формы для хлеба, формы для кексов, деньги — 3 000 рублей.

38 лет, село Плиево, Назрановский район, приехала из Чечни

«Я мастер-технолог по производству мороженого. Тяжело мы жили. Четверо детей, на пенсию по утрате кормильца не проживешь. Работы по специальности не было, работала на стройках, няней. 5 лет мы жили в палаточном городке. Теперь у меня магазин, и я уверена, что детей всегда накормлю. И с соседями отношения изменились. У нас люди небогатые, и если приходит человек и просит хлеба или молока, я могу и в долг дать, и подождать».

Михаил Ахметович Котиев

Получил: тиски слесарные, сверлильный станок, электросварочный аппарат, компрессор, электроточило, набор инструментов, лебедку.

60 лет, станица Вознесенская, Малгобекский район, приехал из Северной Осетии

«Я спросил: это государственная организация или общественная? Если государственная, я бы на нее и не надеялся. Я за 18 лет переписал столько листов, что на ручки больше потратил, чем мне государство за это время помогло. А тут сами пришли, предложили и сразу помощь оказали. После этого, конечно, работа пошла веселее, ведь для слесаря инструмент — это главное. А с таким инструментом прямо работать хочется, да и на душе светлее».

Асет Абдуловна Хаматханова

Получила: холодильник, стабилизатор, весы электронные, деньги — 12 000 рублей.

42 года, станица Троицкая, Сунженский район. Приехала из Чечни

«Моя специальность — портной легкой одежды. Есть и вторая — бухучет. Но в сельской местности заниматься особенно нечем. Нам очень помогли. Пусть это не такая большая сумма, но на раскрутку хватило, так, чтобы больше не голодать. Магазином я очень довольна. Чистыми 4−5 тысяч получаем, ну у нас и пенсия такая же, поэтому я считаю, это хорошая помощь к пенсии. Красному Кресту могу только сказать спасибо».

Айшат Мархиева

Получила: распошивочную машину, оверлок, гладильную доску, утюг, швейную машину.

57 лет, город Назрань, приехала из Чечни

«Я вообще-то экономист, а шить стала, как дилетант, на своей машинке, но толку от нее было мало. К нам во двор приезжали из Красного Креста, и я услышала, что кто-то получил какие-то машины. Теперь я беру заказы или шью массовые вещи и на рынок сдаю. Каждый месяц бывает по‑разному, зарабатываю и до 10 тысяч, а бывает, что и две. Но главное — вопрос уверенности в себе. Растерянность, которая была раньше, — это страшно».