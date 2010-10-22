23, 24, 30 и 31 октября в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе благотворительный фонд «Линия жизни» проведет акцию «Чья-то жизнь — уже не мелочь». Цель акции — помочь тяжелобольным детям, страдающим заболеваниями сердца, головного мозга и позвоночника. Принять участие можно в специальных пунктах сбора денег , организованных фондом «Линия жизни». Подробности — на сайте www.life-line.ru .