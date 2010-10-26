Аргентина

Город Буэнос-Айрес, порт Буэнос-Айрес, район Сан-Тельмо, площадь Доррего По выходным на площади — антикварный рынок, где можно купить белогвардейские ордена, приехавшие вместе с хозяевами во времена первой эмиграции. Вечером в заведениях вокруг площади можно посмотреть, как танцуют танго. До сих можно увидеть пары мужчин, как и в те времена, когда танго зародилось в среде моряков, скучающих в барах в ожидании красоток. Тут же можно снять проститутку и отвести ее в номер за 3−5 долларов в час.

Окрестности Французского парка, бар Coca-Cola

Хозяин, молдаванин Толик, держит заведение для дальнобойщиков. Толик готовит прекрасные стейки и отбивные из говядины, но лучше всего местное блюдо асада (переводится как «мясо») — шмат какой-нибудь части быка, теленка или козленка, зажаренный на костре или углях. Самый дешевый и вкусный вариант — ребра, по 2−3 доллара за килограмм (кусков меньше и не бывает). Там же наливают роскошный сидр — яблочный, персиковый, ананасовый, с мякотью и без (меньше доллара за литр), и красное вино (от 2 до 15 долларов за литр), самое лучшее — Malbec.

Птичий рынок

Моряки часто занимаются контрабандой. На рынке легко найти помощников сделать бизнес на птенцах попугаев: тебя везут в индейскую деревню, там за бутылку рома аборигены идут в лес и снимают из гнезда Большеголового Амазона. Себестоимость — 30 долларов. За какаду просят 80, ара — больше ста. Птицы должны быть не старше трех недель, иначе сложно потом приручить, а значит, продать. У нас и в Европе птицы стоят 1,5 тысячи — за какаду и 5 тысяч долларов — за ара. Так же можно зарабатывать на тараканах кукарача. Они бесплатно живут во Французском парке, а в любом порту Европы их берут за 5 долларов за штуку.

Район Сан-Тельмо, ресторан «Тройка»

Основан шестью курсантами Ленинградской мореходки, сиганувшими с борта советского судна в 1983 году и попросившими политического убежища в Аргентине. Упор делается на говядину.

Бангладеш

Поселок Читтагонг, порт Читтагонг, подпольные публичные дома, бары Мусульманская страна, так что алкоголь — только за большие деньги и плохого качества. Места очень грязные. Девочки — 13−15 лет. Из порта отвезут в специальные места, где с моряков могут взять расписку о том, что он «хороший человек» и не сделает девочке плохо.

Бразилия

Деревня Мангуба, порт Макапа, подпольные публичные дома Деревушка напротив целлюлозно-бумажного комбината. Садишься в лодку и переплываешь на другой берег. Выбор девушек — деревенский.

Город Сан-Франциску-ду-сул, порт Сан-Франциску-ду-сул, публичный дом Love Story Сразу возле порта. 30 долларов в час, включая секс и комнату. Осторожно, у девок полно заразы!

Город Сантос, порт Сантос, бар ABC Знаменитый шкиперский бар, который часто посещал бразильский художник Антонио Годой в 1950−60-х годах, оставляя там свои рисунки. Это место знает любой таксист, пешком лучше не ходить, район вокруг неспокойный. Большой танцпол с пластиковыми стульями и столиками и бар, выглядит просто, но в конце недели, кроме работниц «меча и орала», приходят обычные студентки, которые хотят весело провести время с иностранцами. Очень бойкие, за словом в карман не полезут. Отель за 10 долларов находится в десяти метрах. Одно из самых приятных мест в мире, если только в порт не зайдет военный английский эсминец с четырьмястами богатыми англичанами на борту. В этом случае все будет выпито, девчонки разобраны до самой некрасивой. Подраться с англичанами не удастся — даже если провоцировать, скажут только «аймсори».

Бар Creta

Владелец бара, выходец с Крита, открыл лавку специально для моряков, с сувенирами и услугами: сушеные пираньи и бабочки, алкоголь, доступ в интернет. Здесь выгоднее всего менять деньги.

Город Белен, порт Белен, публичные дома Город, где молодому моряку хорошо терять девственность. Опытные, хотя и молодые девушки — в 15 лет у многих уже по паре детей — научат тому, что умеют и, если влюбятся, сделают это бесплатно.

Город Рибейран-Прету, порт Рио-де-Жанейро, клуб Baton Rouge Полно молодых горячих бразильских студенток. Клубы Baton Rouge и FS — царство секса и футбола.

Город Масейо, порт Масейо, бары на городском пляже Профессионалки и не очень. Мало иностранцев, если только не причалит британский военно-морской флот и бары не наполнятся пьяными англичанами.

Частный пляж перед отелем Pousada Shangri-la

Бары и танцы. Но если возьмешь девочку на ночь (100 долларов), может сказать после пары часов, что надо срочно домой к ребенку.

Город Паранагуа, порт Паранагуа, клуб Conquistador Танцы, бар и отель за 10−25 баксов. Огромный выбор в конце недели.

Гана

Город Тема, порт Тема, клуб International Нигерия — первое место по разводкам, но очень красивые девушки. В International хорошая атмосфера, особенно если всех угощаешь, оставляешь чаевые. Огромный танцпол и столики. При входе на моряков грядкой вешаются девчонки и не дадут спокойно отдыхать и общаться, пока тот не выберет одну, чтобы просто сидела рядом, и он платил за ее коктейли (часто — подкрашенный лед за 20 долларов).

Венесуэла

Город Пуэрто-Кабельо, порт Пуэрто-Кабельо, район рядом с торговым центром Marina Center, бары Девушки подлетают моментально. Та, которую выберешь, будет с тобой, пока стоишь в порту и ходишь в этот бар. Можно пойти с девушкой в гостиницу или к ней. Если быть щедрым, утром накормит завтраком и проводит до порта. Стоить может 20 долларов зараз, а может и за ночь — как повезет. Английский плохой, но некоторые знают русские слова. Очень важно не давать девушке домашний адрес и телефон, потому что бывали случаи, что они приезжали.

Город Каракас, порт Лагваиро, бары города Очень бедное место и самые страшные женщины в мире.

Дания

Город Фредерисия, порт Фредерисия, Seamen’s Club Один из самых больших клубов, принадлежащий полублаготворительной Seamen’s mission, занимающейся досугом моряков в крупных портах. Обычно забирают прямо с корабля и доставляют в клуб. Есть интернет, телефон, сувениры, бильярдные столы, настольный теннис, бар с алкоголем, гитара, бесплатные презервативы. Иногда проводятся религиозные службы.

Индонезия

Город Нью-Баликпапан, порт Баликпапан, клубы и бары У входа в любой клуб можно снять девочку. Большой выбор очень симпатичных малаек.

Куба

Город Санта-Клара, порт Сьенфуэгос, культурный центр El Mejunje По субботам в культурном центре El Mejunje проходит шоу трансвеститов. В обычные дни после часа ночи они прячутся рядом, предлагая минет за 1 евро.

Кот-д'Ивуар

Город Сан-Педро, порт Сан-Педро, бар Mamasan Пять минут пешком — налево от входа в порт, в сторону пляжа. Здесь за 10 долларов предлагается секс прямо на пляже в картонной коробке, с уже завернутой в нее простыней.

Колумбия

Город Картахена, порт Картахена, публичные дома Сразу на выходе из порта встречает pilot (гид по злачным местам) и везет в публичный дом или в район низкоэтажного жилья, где снимался сериал «Картель» про колумбийскую мафию. Здесь живут девочки из Кали, которые специально приезжают на заработки. Тем, кто любит мулаток с формами, надо быть осторожным — колумбийки часто вставляют имплантаты.

Мексика

Город Веракрус, порт Веракрус, публичные дома Из старого порта дойти до набережной, спросить «чикас», все подскажут. Очень некрасивые девушки.

Город Масатлан, порт Масатлан, бар Выход из проходной контейнерного терминала, 500 метров по улице, первый перекресток налево, напротив трущоб — первый дом справа. Ближайшее место к порту, куда можно сгонять за пойлом, — хибарка 2x2 метра, окошко с решеткой, как в «Томе и Джерри». За ним сидит старик без глаза, правой руки и левой ноги и разливает местный сэмчик (самогон).

Норвегия

Города Берген, Тронхейм, Тромсе, фьорды В этих городах хороша рыбалка во фьордах. На удочку-закидушку прямо с корабля за час ловится масса положительных эмоций: треска, сайка, скумбрия, пикша, камбала, палтус и даже крабы.

Панама

Город Бальбоа, порт Бальбоа, публичные дома и бары До Бальбоа ходят украшенные огнями, наклейками и флагами маршрутные такси. Сам порт огорожен забором и вход не морякам без дела запрещен, но, заплатив 5 долларов охране, можно пройти. Здесь сосредоточены самые злачные места и дешевые магазины с контрабандным алкоголем, пабы и бордели. Главные злачные улицы: Avenida Central, Calle Cacao, Calle Mango.

Бар Paradise de Santa Cortez

Четкие девчонки, вышколенные американскими вояками; лучший ром в Центральной Америке, жесткий и черный, как виски. Хорош с тертыми листьями колы и мяты.

Мост Puente de Las Americas

Надо залезть под мост, взяв с собой морского окуня и все для пикника — вино, ром, гашиш. Когда рыба поджарится, стягиваются аборигены, приносят свое, и начинается непроизвольная вечеринка.

Перу

Город Лима, порт Кальяо, торгово-развлекательный центр Larcomar Комплекс из нескольких ресторанов, магазинов, кино и театра; отличный Pisco, красивый вид на океан, одно из самых чистых и безопасных мест в городе. Из порта на такси займет 20−30 минут, но оно того стоит.

Россия

Город Санкт-Петербург, порт Санкт-Петербург, бар «Клуб моряков», ул. Двинская Чтобы попасть сюда, нужен паспорт моряка. Есть койки, телефон, девчонки, говорящие по‑английски. Правда, русский моряк может получить любую девчонку бесплатно — ему незачем сюда ходить.

Южная Корея

Город Ульсан, порт Ульсан, клуб Texas Клуб в центре города. Много филиппинок, иногда русские девочки. Присоединяются прямо на входе и сопровождают весь вечер, разводя на напитки — как правило, апельсиновый сок за 10 долларов.

Город Пусан, порт Пусан, район Russia Town Русские девочки с Дальнего Востока в любом баре на Texas Street в Russia Town.

Сингапур

Город Cингапур, порт Сингапур, развлекательный центр Orchard Towers В обычной торгово-офисной высотке четыре этажа отданы под развлекательный комплекс: бары, стриптиз, бильярд и проститутки на любой вкус: азиатки, европейки, негритянки. На втором этаже — очень красивые вьетнамки, на четвертом — транссексуалы из Таиланда. Средняя цена: час — 150 долларов, ночь — от 300 до 500 долларов. Такая дороговизна связана с экономической ситуацией в стране — въездные визы для девушек стоят около двух тысяч долларов, при этом не каждую ночь найдешь себе мужчину. Но зато женщины здесь одни из самых красивых и ухоженных в мире.

Украина

Город Одесса, порт Одесса, улица Польский спуск В Одессе культ и секса и еды. Места, где можно снять проституток, так называемые стометровки, разбросаны по всему городу. самые известные и ближайшие к порту — в районе Польского спуска и Таможенной площади. На них и вокруг — кабачки и бары с тем же назначением и более доступными ценами для рядовых моряков, чем в центре (например, бар «Ё» или бильярдная «Один»). Вход бесплатный или 10 гривен ближе к ночи, так что можно ходить и выбирать. Другой вариант — улица Королева, напротив областного ГАИ. На стометровках сумас­шедший выбор очень красивых девушек, можно подъехать прямо на машине.

ЮАР

Город Дурбан, порт Дурбан, клуб Lido Девушки, которые танцуют, не выходят потом к клиентам. Им достаются толстые зулу — как собеседницы — так себе. Алкоголь дорогой — наперсток 10−20 граммов, а цена 4−5 долларов. Зато косячок — 1 доллар.