Настоящий твиттер

Коровы на проезжей части в Болтоне.

Ребенок по ошибке позвонил по номеру 999. Оператор поговорил с родителями.

О предыдущем звонке по поводу сбежавшей лошади — полиция уже на месте.

В Опеншоу найден телевизор.

Сообщение о сбежавших собаках, обнаруженных на проезжей части в Блэкли.

Молодежь устроила фейерверк в Халме.

Звонок из больницы от пациента, жалующегося на лечение.

Сообщение о проблемах с парковкой рядом со школой в Стокпорте.

Мужчина хочет знать, зачем к нему приходили полицейские.

Подросток женского пола, возможно, принимает наркотики.

Жалоба в полицию на полицию.

Взволнованная женщина утверждает, что ее кот потерялся не без участия соседа.

Мужчина звонит, чтобы сообщить, что он не может попасть в дом. Хочет, чтобы полиция выломала дверь. Болтон.

Мужчина крикнул женщине: «Ты великолепна».

Звонок от человека, не получившего пособие.

Мужчина странно отреагировал на то, что его кредитная карточка оказалась заблокирована.

Мужчина недоволен тем, что полиция оказывает ему повышенное внимание.

Сообщение о человеке, уснувшем в туалете театра. Когда его попросили уйти, он ушел.

Покупатель отказывается покинуть магазин. Болтон.

Женщину преследует бывший муж. Манчестер.

Сообщение о людях, которые якобы пытались проникнуть на частную территорию. Прибыв на место, полиция выяснила, что они — геодезисты.

Сообщение о ссоре мужчины и женщины на кладбище в Сол­форде. Прибывший полицейский патруль не обнаружил никаких признаков жизни.

В Рочдейле найдена дохлая кошка. Рекомендуем обратиться в городской совет.

В Рашеме подозрительный человек ждет автобус.

Четыре собаки дерутся в доме в Уигане. Владелец только что вернулся.

В Уигане задержали и обыскали мужчину. Все в порядке.

Крыса в доме в Бери. Звонящий считает, что может помочь кошка.

Кража в прачечной в манчестерском отеле. Увидев прибывших полицейских, пьяные женщины, которые украли простыни, вернули их персоналу.

В фойе здания в центре Манчестера обнаружен пьяный мужчина. Привели в участок, чтобы проспался (не арестовали).

В Болтоне большая группа несовершеннолетних девочек употребляет алкоголь неподалеку от клуба.

Накануне Хэл­ло­уина сотрудники полиции Ман­чес­тера планируют посетить грабителей и воров, чтобы убедиться, что они не превратят этот праздник в кошмар для людей.

В воскресенье днем идущий домой из церкви мужчина был убит выстрелом в голову из пневматического оружия.

За последние 4 часа мы совершили 64 ареста. В настоящее время под стражей находятся 127 человек.

Полиция обращается к общественности с просьбой помочь ей выйти на след человека, пропавшего без вести более года назад.

Обращение в полицию: украдена одежда общей стоимостью более 25 000 фунтов стерлингов.

В Чидл Халм были украдены коллекционные майки с автографами футболистов.

30-летний мужчины был госпитализирован после нападения на него неизвестных с металлическими прутьями и собакой.

23 человека были арестованы в Пеннинских горах в результате крупномасштабной операции по борьбе с организованной преступностью.

В Бери опубликована фотография мужчины, с которым полицейские хотели бы побеседовать по поводу его нападения на магазин «Теско».

Пародия на твиттер манчестерской полиции

В «Греггз» на Оксфорд-роуд закончились пончики. Тревога. Бросить все патрули к другим магазинам.

Звонок со стадиона «Манчестер Сити» (футбольный клуб, никогда не добивавшийся серьезных успехов. — Esquire). Сообщают, что у них украли все награды. Не воспринимайте всерьез.

Сообщение о ядерном взрыве на западе от Манчестера.

Уточнение: это всего лишь Ливерпуль, не беспокойтесь.

Соседи Ричарда Эшкрофта (солист группы The Verve. — Esquire) жалуются на то, что он постоянно издает нагоняющие тоску стоны. Снайпер уже выехал.

Замечен человек в красно-белом полосатом свитере и пятнистой шляпе. Подозреваем его в педофилии.

Запрос от офицера: мы принимаем карты от Монополии «Можете выйти из тюрьмы»?

Жалобы на то, что «а вот в наше время…»

Блюющий флэшмоб, не санкционированный студенческим профсоюзом.

Уточнение: отбой, это всего лишь первокурсники.

Женщина-офицер арестовала мужчину за нанесенное ей словесное оскорбление: не за то, что он ей сказал, а за то, как он это сделал.

В поле найдены 11 бесхребетных мужчин. Все — в футболках сборной Англии.