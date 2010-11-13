Настоящий твиттер
Коровы на проезжей части в Болтоне.
Ребенок по ошибке позвонил по номеру 999. Оператор поговорил с родителями.
О предыдущем звонке по поводу сбежавшей лошади — полиция уже на месте.
В Опеншоу найден телевизор.
Сообщение о сбежавших собаках, обнаруженных на проезжей части в Блэкли.
Молодежь устроила фейерверк в Халме.
Звонок из больницы от пациента, жалующегося на лечение.
Сообщение о проблемах с парковкой рядом со школой в Стокпорте.
Мужчина хочет знать, зачем к нему приходили полицейские.
Подросток женского пола, возможно, принимает наркотики.
Жалоба в полицию на полицию.
Взволнованная женщина утверждает, что ее кот потерялся не без участия соседа.
Мужчина звонит, чтобы сообщить, что он не может попасть в дом. Хочет, чтобы полиция выломала дверь. Болтон.
Мужчина крикнул женщине: «Ты великолепна».
Звонок от человека, не получившего пособие.
Мужчина странно отреагировал на то, что его кредитная карточка оказалась заблокирована.
Мужчина недоволен тем, что полиция оказывает ему повышенное внимание.
Сообщение о человеке, уснувшем в туалете театра. Когда его попросили уйти, он ушел.
Покупатель отказывается покинуть магазин. Болтон.
Женщину преследует бывший муж. Манчестер.
Сообщение о людях, которые якобы пытались проникнуть на частную территорию. Прибыв на место, полиция выяснила, что они — геодезисты.
Сообщение о ссоре мужчины и женщины на кладбище в Солфорде. Прибывший полицейский патруль не обнаружил никаких признаков жизни.
В Рочдейле найдена дохлая кошка. Рекомендуем обратиться в городской совет.
В Рашеме подозрительный человек ждет автобус.
Четыре собаки дерутся в доме в Уигане. Владелец только что вернулся.
В Уигане задержали и обыскали мужчину. Все в порядке.
Крыса в доме в Бери. Звонящий считает, что может помочь кошка.
Кража в прачечной в манчестерском отеле. Увидев прибывших полицейских, пьяные женщины, которые украли простыни, вернули их персоналу.
В фойе здания в центре Манчестера обнаружен пьяный мужчина. Привели в участок, чтобы проспался (не арестовали).
В Болтоне большая группа несовершеннолетних девочек употребляет алкоголь неподалеку от клуба.
Накануне Хэллоуина сотрудники полиции Манчестера планируют посетить грабителей и воров, чтобы убедиться, что они не превратят этот праздник в кошмар для людей.
В воскресенье днем идущий домой из церкви мужчина был убит выстрелом в голову из пневматического оружия.
За последние 4 часа мы совершили 64 ареста. В настоящее время под стражей находятся 127 человек.
Полиция обращается к общественности с просьбой помочь ей выйти на след человека, пропавшего без вести более года назад.
Обращение в полицию: украдена одежда общей стоимостью более 25 000 фунтов стерлингов.
В Чидл Халм были украдены коллекционные майки с автографами футболистов.
23 человека были арестованы в Пеннинских горах в результате крупномасштабной операции по борьбе с организованной преступностью.
В Бери опубликована фотография мужчины, с которым полицейские хотели бы побеседовать по поводу его нападения на магазин «Теско».
Пародия на твиттер манчестерской полиции
В «Греггз» на Оксфорд-роуд закончились пончики. Тревога. Бросить все патрули к другим магазинам.
Звонок со стадиона «Манчестер Сити» (футбольный клуб, никогда не добивавшийся серьезных успехов. — Esquire). Сообщают, что у них украли все награды. Не воспринимайте всерьез.
Сообщение о ядерном взрыве на западе от Манчестера.
Уточнение: это всего лишь Ливерпуль, не беспокойтесь.
Соседи Ричарда Эшкрофта (солист группы The Verve. — Esquire) жалуются на то, что он постоянно издает нагоняющие тоску стоны. Снайпер уже выехал.
Замечен человек в красно-белом полосатом свитере и пятнистой шляпе. Подозреваем его в педофилии.
Запрос от офицера: мы принимаем карты от Монополии «Можете выйти из тюрьмы»?
Жалобы на то, что «а вот в наше время…»
Блюющий флэшмоб, не санкционированный студенческим профсоюзом.
Уточнение: отбой, это всего лишь первокурсники.
Женщина-офицер арестовала мужчину за нанесенное ей словесное оскорбление: не за то, что он ей сказал, а за то, как он это сделал.
В поле найдены 11 бесхребетных мужчин. Все — в футболках сборной Англии.