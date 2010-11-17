Энн Ханин, Аламеда, Калифорния

Диагноз: хронические боли в спине

Энн — автор и исполнительница песен, а также преподаватель вокала. В детстве она пережила автокатастрофу и с тех пор страдает болями в спине. Марихуану она курит каждый день. «Меня очень беспокоит, что пожилые люди, которые принимают всевозможные сильнодействующие лекарства, так боятся каннабиса. Я уверена, многим из них каннабис мог бы помочь, — говорит Энн. — В Америке как-то не так относятся к здоровью. Вот есть что-то, от чего тебе становится лучше, и тут же это объявляют вредным. Я этого не понимаю. Да, марихуана облегчает мои боли, и да, она приводит меня в эйфорическое состояние!»

Либби Маркс, Окленд, Калифорния

Диагноз: синдром лестничной мышцы, аллергия на противовоспалительные средства

Либби принимает медицинскую марихуану в течение одиннадцати лет. Ее болезнь сопровождается потерей чувствительности в руках и болью. «Если бы не медицинская марихуана, мне бы пришлось принимать сильнодействующие лекарства ежедневно», — говорит Либби.

Фрэнк Найтен, Сан-Франциско, Калифорния

Диагноз: артрит

В 17 лет Фрэнк поступил в ВВС и говорит, что с тех пор, как вернулся из Вьетнама, он чувствовал себя изгоем: «Про нас говорят, что мы парии, преступники, детоубийцы и все такое прочее. Марихуана помогает мне жить под этим давлением. А еще она помогает мне в борьбе с артритом».

Роберт Митчелл, Окленд, Калифорния

Диагноз: послеоперационные боли, тревога, аллергия на лекарства

Роберт принимает медицинскую марихуану три года. Он работал механиком и повредил спину. Ему сделали три операции на позвоночнике. «Лекарства, которые мне давали, совсем не работали. Марихуана помогает мне восстановить подвижность, при этом у нее нет отложенного во времени побочного действия, как у большинства лекарств, когда ты не знаешь, когда и что по тебе ударит».

Джен Спрай, Окленд, Калифорния

Диагноз: волчанка

Одно время Джен была бездомной, и ее не пускали в приюты из-за ее собаки по кличке Луна. Джен жила в лесах, где медицинская марихуана помогала ей бороться с болью и мыслями о самоубийстве. «Во всяком случае, это было хоть что-то. Моя собака, моя палатка, трубка с марихуаной и мысль: «О'кей, завтра будет новый день», — говорит Джен.

Корбин Кунст, Беркли, Калифорния.

Диагноз: ревматоидный артрит

Корбин курит с двенадцати лет. В возрасте восьми лет ему поставили диагноз и прописали стероиды. В 18 он стал легально получать медицинскую марихуану в качестве болеутоляющего. «Я был тяжелым наркоманом и алкоголиком в течение пяти лет, лежал в реабилитационной клинике. А марихуану я никогда не воспринимал как наркотик. Для меня это лекарство».

Терри Голдстон, Окленд, Калифорния

Диагноз: межпозвоночные грыжи, удушье, бессонница, депрессия

Подростком Терри получила две тяжелые травмы спины. Уже будучи взрослой, она перенесла шесть полостных операций на позвоночнике. «Марихуана не меняет мою личность. Зато много раз, когда я принимала лекарства, я становилась слишком заторможенной, чтобы играть с детьми», — говорит Терри.