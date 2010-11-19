Габриэль Гарсиа Маркес Фотография: Родриго Мойя (Corbis / Fotosa). Фингал: Марио Варгас Льоса. Мехико, 1976 год.

Колумбиец Маркес и перуанец Льоса познакомились в 1967 году и довольно быстро стали друзьями. В 1971 году Льоса даже защитил докторскую диссертацию на тему «Гарсиа Маркес: история богоубийства». Однако 12 февраля 1976 года дружба кончилась: писатели встретились на показе фильма «Выжившие в Андах» в Мехико, но когда Маркес раскрыл объятия, Льоса встретил его мощным ударом с правой. Причина происшедшего больше тридцати лет считалась неизвестной, хотя многие связывали драку с идеологическим конфликтом: в середине 1970-х Льоса стал придерживаться довольно правых взглядов, а Маркес, напротив, был левым и даже встречался с Фиделем Кастро. Однако фотограф Родриго Мойя вспоминал, что после драки Льоса сказал: «А как еще, по‑твоему, я должен с тобой здороваться после того, что было с Патрисией в Барселоне?» Очевидно, имелась в виду Патрисия Льоса, кузина и вторая жена перуанского писателя.