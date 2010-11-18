Определение
Копвотч (Сopwatch, англ. — «наблюдение за ментами». — Esquire) — общественное движение, участники которого патрулируют улицы с фото- и видеокамерами, фиксируя правонарушения сотрудников полиции и выкладывая результаты своих наблюдений в интернет.
История
В марте 1990 года гражданские активисты из Беркли, Калифорния, начали патрулировать улицу Телеграф-авеню, собирая доказательства полицейского насилия в отношении бездомных. В мае того же года был издан бюллетень Copwatch Report, а в июле копвотчеры провели первый обучающий семинар «Знай свои права!» Превратившись за прошедшие 20 лет в массовое движение, Copwatch обходится без публичных лидеров и жесткой организационной структуры. Личные убеждения добровольцев колеблются в диапазоне между анархией и либерализмом. Первая конференция копвотчеров прошла в Окленде, Калифорния, в июле
Название
Несколько иронический оттенок самоназванию движения придает его созвучие со словом «birdwatching» (наблюдение за птицами), обозначающим популярный в Англии и США вид отдыха на природе.
Резонанс
5 мая 2003 года трое офицеров полиции Портленда, Орегон, остановили для проверки автомобиль, показавшийся им подозрительным. Водитель и один из пассажиров вышли из машины, но вторая пассажирка —
Ранним утром 1 января 2009 года офицер полиции Йоханнес Месхерл из Окленда, Калифорния, патрулировал железнодорожную станцию «Фрутвейл» и вместе с коллегами задержал группу шумных пассажиров, возвращавшихся из Сан-Франциско, в том числе —
Первый из снятых на «Фрутвейл» роликов появился в сети 5 января. 7 января демонстрации протеста в Окленде переросли в беспорядки, причинившие городу ущерб в 200 тысяч долларов и продолжавшиеся до июля, когда был оглашен приговор Месхерлу: 10 лет лишения свободы (впоследствии срок был сокращен до двух лет минус 292 дня, которые офицер уже провел в заключении). Дочь и гражданская жена Гранта получили компенсацию в размере 1,5 млн долларов.
Союзники
Несмотря на то что идеал наиболее радикальных копвотчеров — мир без ментов (cop-free world) — остается утопическим, в США уже сегодня есть территории, где реализован их лозунг «Звони друзьям, а не в полицию!» Так, основанный в Бруклине в 1997 году «Коллектив SOS: безопасность вне системы» (Safe Outside the System: The SOS Collective) занимается предотвращением насилия в отношении сексуальных меньшинств без привлечения полиции. В районе Бедфорд-Стайвесант существуют контролируемые активистами SOS «зоны безопасности». Еще более очевидных успехов добился Гражданский местный альянс за более безопасную Филадельфию (Citizens' Local Alliance for a Safer Philadelphia — CLASP) — добровольная дружина, в 1972 году созданная жителями Филадельфии, Пенсильвания. Члены Альянса (как правило, соседи) патрулируют улицы со свистками и фонариками. Уже к
Кроме того, по мере ужесточения иммиграционной политики федерального правительства все более обсуждаемой становится практика «Городов-убежищ» (Sanctuary Cities) — таково неформальное название территорий, где органы местного самоуправления или власти официально запретили полиции проверять наличие визы у задержанных. Впервые выяснение иммиграционного статуса задержанных было объявлено незаконным в 1979 году в Лос-Анджелесе; сегодня в стране насчитывается 31 убежище, включая Чикаго, Сан-Франциско, Нью-Йорк, а также штаты Орегон и Аляска.
Знаменитость
Самый известный копвотчер Нью-Йорка сегодня — темнокожий житель Бронкса, зарегистрированный на Youtube под ником NYC Resistance и документирующий необоснованные проверки и обыски случайных людей на улицах города. 12 апреля 2010 года интервью NYC Resistance вышло в утреннем эфире канала WABC. Помимо прочего в программе фигурировала официальная статистика: в 2009 году полиция Нью-Йорка остановила и обыскала 576 394 подозрительных прохожих и водителей, и только в 2% случаев у них были обнаружены оружие или наркотики.
Антифашизм
Алекс Стернс, активист Copwatch (Виннипег, Канада): «Полиция в Канаде создавалась как колониальная структура для репрессий против народностей, изначально живших на этой земле, и метисов. Полиция и сейчас сохраняет колониальные ценности, она заражена расизмом. Это видно из того, как полицейские решают, кто преступник и что есть преступление. В Виннипеге много людей, только из-за своей идентичности или социального положения сталкивающихся с жестокостью и произволом полиции».
Инструктаж
Техника безопасности при наблюдении за полицией, которой придерживаются копвотчеры Портленда, Орегон:
1. Используйте волшебную фразу: «Я нахожусь здесь, чтобы наблюдать! Я не собираюсь вмешиваться!»
2. Не подходите к месту происшествия ближе чем на 10 футов (3 метра — Esquire).
3. Не вступайте в контакт с полицией и задержанными.
4. Запишите все, что видели.
3 ноября 2006 года
Задержание Уильяма Карденаса (предположительно — члена одной из банд Лос-Анджелеса). Появление этих кадров на Youtube вызвали такой резонанс, что ФБР и городской департамент полиции в тот же день начали проверку обоснованности применения насилия.
1 января 2009 года
Офицер полиции Йоханнес Месхерл стреляет в спину
7 июня 2010 года
Офицер пограничной службы убивает