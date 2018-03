Как власть влияет на моральные установки

Lammers J., Stapel D.A. (2009). How Power Influences Moral Thinking. Journal of Personality and Social Psychology, 97, 279−289.

Эксперименты. Чтобы сформировать у испытуемых установку на власть или на подчинение, использовался так называемый прайминг-эффект: прежде чем приступить к основному заданию, участники решали головоломку, в которой было зашифровано восемь слов. У тех, кто должен был получить установку на власть, половина этих слов была связана с властью (например, «влияние», «авторитет»), а у тех, кто получал установку на подчинение — слова, связанные с подчинением («безвластие», «зависимость» и т. д. ). Затем испытуемым предложили две ситуации. Первая: девушка узнает о том, что ее молодой человек смертельно болен. Они как раз собираются ехать в путешествие, о котором молодой человек мечтал всю жизнь. Девушка просит лечащего врача не сообщать пока что молодому человеку диагноз и дать ему насладиться путешествием, которое точно не ухудшит его состояние. По правилам больницы врач обязан незамедлительно сообщить диагноз пациенту. Участников эксперимента просили ответить, как, с их точки зрения, должен поступить врач. Вторая: в 2002 году в Германии был похищен мальчик, полиция поймала похитителя, но тот не говорил, где находится ребенок, пока полиция не начала его пытать. Под пытками он быстро сдался, но ребенок к этому времени уже был мертв. Следовало ли полицейским нарушить правила и применять пытки? Люди, получившие установку на власть, склонялись к тому, что врач должен незамедлительно сообщить пациенту диагноз, а полиция не имела права пытать похитителя. Те же, кто получили установку на подчинение, по большей части считали, что врач должен выполнить просьбу девушки, а полицейские были правы, применив пытки.

В другом эксперименте участников попросили представить себе человека, оставшегося без жилья. Единственное, что он может себе позволить, — это квартира в муниципальном доме, но на нее очень длинная очередь. С помощью некой махинации очереди можно избежать. Люди, получившие установку на власть, считали это недопустимым чаще, чем те, кого настроили на подчинение. Но как только экспериментаторы заменяли в тексте задачи слово «некто» на слово «вы», картина резко менялась: оказалось, что ради себя люди, обладающие властью, готовы пойти на хитрость чаще, чем те, кто властью не обладает.

Выводы. Принимая решение, люди, обладающие властью, скорее стараются не нарушить правила, чем задумываются о реальных последствиях своих действий. Из первого эксперимента ясно, что дело именно в этом, а не в том, что люди, обладающие властью, более жестоки (ведь они выступали против пыток, в то время как люди, власти лишенные, считали их допустимыми).

Как власть учит врать

Carney D.R., Yap A.J., Lucas B.J., Mehta, P.H. How Power Corrupts: Power Buffers the Emotional, Cognitive, and Physiological Stress of Lying (в печати).

Эксперимент. Группа испытуемых была случайным образом разбита на «начальников» и «подчиненных». Начальников рассадили в большие кабинеты, а подчиненных — в маленькие комнатки. Каждая пара «начальник» — «подчиненный» должна была решить, каким образом будет распределено некое денежное вознаграждение, но окончательное решение должен был принять начальник. После совещания в кабинете начальника подчиненный уходил в свою комнату, а начальник записывал окончательное решение. Все это было необходимо для того, чтобы укрепить у испытуемых, оказавшихся начальниками, чувство властности, а у подчиненных — безвластия. Затем к обоим заходили экспериментаторы и говорили, что в их комнате лежит конверт со $100. После того как экспериментатор выйдет, компьютер сообщит участнику эксперимента, должен ли он украсть деньги или положить их обратно. Задача испытуемых — убедить экспериментаторов, что денег они не брали, независимо от того, какое указание даст им компьютер; справившиеся смогут забрать деньги себе. Участники эксперимента были разделены на две равные части: половина должна была взять деньги и врать, что не брала, вторая — оставить деньги и говорить правду. По окончании испытаний участники должны были ответить на вопросы, связанные с их эмоциональным состоянием и когнитивными способностями (см. графики). Из всех испытуемых признаки расстройства демонстрировали только люди, игравшие подчиненных и поставленные перед необходимостью врать. Говорившие неправду «начальники» не испытывали никаких неприятных ощущений и, по словам ученых, «не выдавали себя ни на эмоциональном, ни на когнитивном, ни на физиологическом или поведенческом уровне».

Вывод. Людям, находящимся у власти, ложь дается значительно проще, чем всем остальным. Люди, не испытывающие отрицательных эмоций из-за собственной лжи, могут врать чаще других, и их сложнее в этом уличить.

Власть и ложь

На вертикальной оси — уровень негативных эмоций испытуемого, посчитанный на основании изменений по четырем параметрам (робость, чувство вины, озабоченность, пренебрежение). На вертикальной оси уровень когнитивных способностей испытуемого оценивается через скорость его реакции при ответах на простые вопросы (в секундах). Чем выше показатель, тем ниже способности.

Как власть заставляет рисковать

Власть и риск На вертикальной оси — средний результат опроса, в котором испытуемым предлагалось оценить, займутся ли они незащищенным сексом, по шкале от 1 («ни за что») до 7 («безусловно»).

Anderson C., Galinsky A.D. (2006). Power, optimism, and risk-taking. European Journal of Social Psychology, 36, 511−536.

Эксперимент. Группа студентов была случайным образом разделена на «начальников» и «подчиненных». Соответствующего психологического эффекта исследователи добились с помощью прайминга: студентов просили написать эссе о том, как они получали власть над другими, или как кто-то другой имел власть над ними. После этого каждому испытуемому предложили представить, что у него (у нее) нет постоянного партнера, и в баре он (она) знакомится с девушкой (молодым человеком). Их сильно притягивает друг к другу. Ситуация развивается таким образом, что они могут (и хотят) заняться сексом, но у них нет презерватива, и его невозможно купить. Девушка (молодой человек) говорит, что не склонна к случайному сексу и принимает контрацептивы. Испытуемым предлагается оценить, насколько вероятно, что в этой ситуации они займутся незащищенным сексом — по шкале от 1 до 7. Кроме того, им надо было оценить, насколько верны утверждения вроде: «Мы можем заняться незащищенным сексом, потому что она (он) выглядит здоровой (здоровым)»; «Мы можем заняться незащищенным сексом, поскольку беременность невозможна»; «Не так уж часто попадаешь в такие ситуации, так что имеет смысл заняться незащищенным сексом». Словосочетание «незащищенный секс» во всех случаях было выделено жирным шрифтом. Результаты показали, что люди (вне зависимости от пола), получившие установку на власть, гораздо выше оценили вероятность незащищенного секса, чем люди, получившие установку на подчинение (см. график). Первым это кажется не таким опасным, как вторым.

Выводы. Власть усиливает склонность к риску. Впрочем, как показал анализ ответов на дополнительные вопросы, это происходит не потому, что люди, наделенные властью, больше любят риск, а потому, что они более оптимистично смотрят на жизнь. Это, вроде бы, противоречит данным, показывающим, что рискованное поведение свойственно людям низкого социального статуса. Исследователи объясняют это тем, что таким людям свойственен низкий уровень образования — они просто не знают, что их поведение опасно.

Как власть заставляет лицемерить

Lammers, J., Stapel, D. A., Galinsky, A.D. Power Increases Hypocrisy: Moralizing in Reasoning, Immorality in Behavior. Psychological Science (в печати).

Эксперименты. В трех похожих экспериментах были использованы три разных способа достижения прайминг-эффекта. Далее участникам каждого эксперимента было предложено по одной ситуации:

1) Движение не слишком интенсивное, и человек, опаздывающий на важную встречу, превышает скорость. 2) Человек не вписывает в налоговую декларацию доход, полученный за дополнительную работу. 3) Человек, которому нужен велосипед, но нет денег его купить, находит брошенный на улице велосипед и оставляет его себе, вместо того чтобы сдать в полицию. Некоторых участников просили оценить, до какой степени такое поведение допустимо вообще, других — могли бы они так поступить сами. Во всех трех случаях люди, получившие установку на власть, в среднем чаще считали такое поведение недопустимым у других и приемлемым для себя. Среди «подчиненных» такой картины не дал ни один эксперимент, зато в двух случаях из трех обнаружилась обратная корреляция: испытуемые были склонны позволить уклоняться от налогов и присваивать чужое имущество другим, но не себе. Еще один эксперимент показал, что если заставить человека почувствовать, что он обладает властью, но она незаконна (опять же, с использованием эффекта прайминга), то очень вероятно, что в вопросе о присвоении чужого велосипеда он окажется более снисходительным к другим, чем к себе самому.

Вывод. Люди, обладающие властью, лицемерят чаще тех, кто властью не обладает. Впрочем, этот эффект работает только в том случае, если человек считает свою власть легитимной. В противном случае люди имеют склонность оценивать свое поведение строже, чем поведение окружающих. Причина этого, по мнению исследователей, заключается в том, что «начальники» интуитивно считают справедливой ситуацию, при которой у них больше прав, чем у всех остальных. Таким образом, поддерживается и воспроизводится несправедливое устройство общества. Более того, люди, несправедливо оказавшиеся у них в подчинении, по собственной воле поддерживают такое положение дел — поскольку оно и им кажется естественным. Чтобы разорвать этот «замкнутый круг неравенства», нужно дать людям у власти почувствовать, что они оказались на этом месте незаконно: «Если они почувствуют, что безудержное обогащение вызывает слухи и насмешки и вредит их репутации добросовестных лидеров, это может заставить их вернуться к тем стандартам поведения, которые они сами считают приемлемыми. Не сделав этого, они рискуют быстро потерять свой авторитет, репутацию, а в конце концов — и самое власть».

Как власть лишает способности к состраданию

Van Kleef, G. A., Oveis, C., Van der Lowe, I., LuoKogan, A., Goetz, J., Keltner, D. (2008). Power, Distress, and Compassion: Turning a Blind Eye to the Suffering of Others. Psychological Science, 19, 1315−1322.

Эксперимент. Каждому из участников был присвоен «коэффициент власти», посчитанный, с одной стороны, с помощью вопросников, а с другой — с помощью оценки их реального социального статуса. У каждого ученые посчитали «базовую эмоциональность». После этого участников разбили на случайные пары и попросили рассказать друг другу по одному эпизоду из своей жизни, сопряженному с эмоциональными страданиями и болью. В конце каждого рассказа оба участника должны были по семизначной шкале оценить, насколько сильное чувство беспокойства он у них вызвал. Те, кто были в роли слушателя, оценивали также, насколько сильное сочувствие вызвал у них рассказ и насколько тяжело, с их точки зрения, он дался рассказчику. Кроме того, слушателям дважды делали электрокардиограмму — до и во время рассказа. Оказалось, что люди с более низким коэффициентом власти, слушая, испытывали тем больше беспокойства, чем больше переживал рассказчик, в то время как у людей с высоким коэффициентом власти уровень беспокойства стабильно оставался на среднем уровне. Более красноречивые результаты дало исследование сочувствия: тогда как степень сочувствия людей, не наделенных властью, была прямо пропорциональна переживаниям рассказчика, среди властных людей проявилась обратная зависимость — они сострадали тем меньше, чем больше расстраивался рассказчик. Анализ кардиограмм показал: чем более сильный стресс испытывал рассказчик, тем более высокой становилась вариабельность сердечного ритма испытуемых, обладающих властью. Сердечный ритм людей с низким уровнем власти практически не менялся. При этом люди с высоким коэффициентом власти оценивали состояние рассказчика примерно так же, как люди с низким коэффициентом.

Вывод. Реакция на страдания другого способствует укреплению социальных связей и является важнейшей составляющей функционирования здорового социума. У людей, облеченных властью, этот механизм частично перестает работать. Объяснить это можно так: властные люди не испытывают нужды в установлении социальных связей, у них усиливаются механизмы, защищающие их от дополнительных переживаний (об этом свидетельствует повышение вариабельности сердечного ритма). Дело не в том, что люди, обладающие властью, не замечают чужих переживаний; они их замечают, но реагируют только в тех случаях, когда это нужно для достижения их собственных целей.

Власть и сочувствие

На вертикальной оси — результаты опросов, в которых испытуемым-слушателям предлагалось оценить степень своего сочувствия рассказчику по шкале от 1 («отсутствует») до 7 («очень велико»). На вертикальной оси — результаты опросов, в которых испытуемые оценивали степень страданий, которые они испытывали, слушая рассказчика, по шкале от 1 («отсутствуют») до 7 («очень велики»).

Как нарциссизм помогает прийти к власти

Brunell A.B. et al. (2008) Leader Emergence: The Case of the Narcissistic Leader. Personality and Social Psychology Bulletin

Эксперимент. Участников эксперимента, ранее не знакомых между собой, разделили на группы по четыре человека. Сначала членов каждой группы просили пройти несколько личностных тестов, выявляющих уровень нарциссической самооценки, личностные черты «Большой пятерки» (экстраверсию, невротизм, доброжелательность, добросовестность и открытость опыту) и самоуважение. Затем их рассаживали за круглым столом и просили представить, что они находятся на борту тонущего корабля. Участникам эксперимента предлагалось описание условий на острове, на котором они окажутся, и список из пятнадцати предметов, которые они могут взять с корабля. Сначала каждый из них должен был расположить эти предметы в порядке их важности для выживания группы, после чего они должны были сравнить свои результаты и составить общий рейтинг. Выполнив задание, они должны были заполнить вопросник, оценивающий лидерские способности каждого члена группы, включая их самих. В конце их просили оценить, насколько сильно они сами хотели бы быть лидерами группы. Выяснилось, что уровень нарциссической самооценки положительно коррелирует с желанием лидировать и оценкой лидерских качеств испытуемого как им самим, так и другими членами группы.

Вывод. В новообразованных группах нарциссизм помогает занять положение лидера. Уверенный в своей правоте человек, во‑первых, чаще высказывает свое мнение, а во-вторых, кажется более убедительным другим. Это, однако, не означает, что он действительно прав: нарциссизм не коррелирует с умственными способностями. Напротив, предшествующие исследования показывают, что приход к власти самовлюбленного человека может принести группе множество проблем.