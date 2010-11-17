Адвокат Алексей Навальный требует привлечь к суду бывшее руководство компании «Транснефть», которое, по его данным, совершило экономические преступления на несколько миллиардов долларов при строительстве «Трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Свои обвинения он основывает на результатах внутренней проверки в «Транснефти», результаты которой, по его данным, были предоставлены компанией в Счетную палату в 2008 году. Летом Навальный уже рассказывал Esquire о некоторых эпизодах, связанных со строительством ВСТО, но теперь
Как эффективные менеджеры строили трубопровод
Адвокат Алексей Навальный требует привлечь к суду бывшее руководство компании «Транснефть», которое, по его данным, совершило экономические преступления на несколько миллиардов долларов при строительстве «Трубопроводной системы «Восточная Сибирь — Тихий океан» (ВСТО). Свои обвинения он основывает на результатах внутренней проверки в «Транснефти», результаты которой, по его данным, были предоставлены компанией в Счетную палату в 2008 году. Летом Навальный уже рассказывал Esquire о некоторых эпизодах, связанных со строительством ВСТО, но теперь