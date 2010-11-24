Карьера

Сентябрь 2002 года — дебют Ками в программе «Такалани Сезам» («Будь счастлив, Сезам») на южноафриканском телевидении.

Ноябрь 2003 года — UNICEF присваивает Ками звание Чемпион детей.

Осень 2010 года — Ками дебютирует в качестве соведущей «Площади Сезам», нигерийской версии телешоу.

Биография

Сирота, 5 лет. Мать Ками умерла от СПИДа, и ее удочерила Ма Димфо — сама мать двоих детей и единственный персонаж «Такалани Сезам», который является человеком (актриса Мотсаби Тейлеле).

Характер

В официальной характеристике, которую телекомпания Sesame Workshop дала Ками, сказано: «Нежная, мудрая, образованная и очень веселая. Умна не по годам, знает массу всего про ВИЧ/СПИД. Временами немного застенчива и скорее склонна наблюдать, чем сразу же действовать. Впрочем, если отнестись к ней дружелюбно, быстро становится открытой и доброжелательной и всегда готова помочь. Ками любит жизнь и природу, обладает удивительной способностью видеть красоту вещей и находить неожиданные выходы из самых сложных ситуаций».

Имя

Появилось в результате сокращения слова «kamogelo», которое на языке сетсвана означает «приятие».

Происхождение

«После окончания первого сезона «Такалани Сезам» продюсеры заговорили о том, что нужно сделать что-нибудь на тему ВИЧ в Африке, — рассказывает создатель куклы Ками Эд Кристи. — Они хотели маленькую девочку-монстра. Когда мы вводим в наши программы монстров, это позволяет нам снимать многие острые моменты. Ведь кукла-монстр — персонаж абстрактный, и каждый может так или иначе ассоциировать себя с ним. Ну скажите, кто не влюбится в маленького, чудного, жизнерадостного монстра, который — так уж получилось — живет с ВИЧ? А если вы кого-то любите, вы хотите о нем заботиться — а если вы заботитесь о ком-то, он как будто становится частичкой вас самих. Такая вот незатейливая философия».

Противники

Слухи о том, что аналог Ками может появиться и на американском телевидении, вызвали в 2002 году страшное негодование консервативной части общества. Представители Ассоциации американских семей заявили: «Если на «Улице Сезам» появится персонаж, страдающий ВИЧ-заболеванием, которое у нас в стране в первую очередь связано с гомосексуальной культурой, это фактически станет попыткой оправдать образ жизни гомосексуалистов». Конгрессмены-республиканцы Билли Тозин, Чип Пикеринг, Фред Аптон, Джо Бартон, Ричард Барр и Клифф Стерс предупредили телекомпанию PBS, которая транслирует «Улицу Сезам» в США, что в случае появления аналогичного персонажа в американском эфире они поставят перед конгрессом вопрос о прекращении финансирования передачи.

Эпидемиология

Эпидемия ВИЧ, которая началась в ЮАР в конце 1980-х — начале 1990-х, сейчас идет на спад — по крайней мере среди молодежи. Тем не менее, по данным на 2009 год, в стране было 280 тыс. детей, живущих с ВИЧ, и больше миллиона осиротевших в результате эпидемии. В некоторых провинциях (Мпумаланга, Квазулу-Натал) распространение ВИЧ среди детей доходит до 16%.

Аудитория

«Такалани Сезам», которая выходит на всех 11 официальных языках ЮАР, смотрит полмиллиона детей-дошкольников. Поскольку в 30% южноафриканских домов нет телевизора, программа также транслируется по радио.

Коллеги

Локализованные версии «Улицы Сезам» выходят в 140 странах мира, и многие персонажи созданы с учетом национальной специфики.

Кейти, Канада. Школьница-колясочница, повышает толерантность к людям с ограниченными возможностями.

Дафи и Ханин, Израиль и Палестина. Дети, которые показывают, что дружба между евреями (Дафи) и арабами (Ханин) возможна. Позднее их сменили еврей-ремесленник Цачи и его сосед-араб Ибтисам.

Хоха, Египет. Жадная до знаний школьница, которая должна вдохновлять местных девочек на получение образования.