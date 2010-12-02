Язык, который мы потеряли

26 января в возрасте 85 лет скончалась Боа-старшая, последняя носительница языка бо (он же — ба). Он появился в эпоху палеолита и был распространен на Андаманских островах. В середине XIX века, до захвата этой территории англичанами, здесь обитало около 5 тысяч аборигенов, большая часть из которых умерла от болезней, принесенных завоевателями. На данный момент ЮНЕСКО признает вымершими 229 языков, из них 15 — в России (например, карельский, западно-мансийский, убыхский, камасинский и язык сиреникских эскимосов). По прогнозам Living Tongues Institute For Endangered Languages, в ближайшие 100 лет в мире исчезнет половина из 7000 языков.

На фотографии: последняя носительница языка бо, которая разговаривала на нем с птицами.

Машины, которые мы потеряли

Hummer

26 мая был выпущен последний внедорожник Hummer, гражданский вариант армейского «высокомобильного многоцелевого колесного транспортного средства» (HMMWV, Humvee). Первое из трех поколений адаптированного Humvee — с кондиционером, стереосистемой и подстаканниками — появилось в 1992 году во многом благодаря Арнольду Шварценеггеру, который приметил внедорожник в военном конвое во время съемок фильма «Детсадовский полицейский».

Pontiac

1 ноября прекратила существование марка Pontiac. Ee история началась в 1893 году с фирмы Pontiac Buggy, занимавшейся производством экипажей.

Saturn

1 ноября была также ликвидирована марка Saturn, основанная GM в 1985 году для борьбы с растущим экспортом дешевых японских автомобилей.

Chrysler PT Cruiser

9 июля в Мексике был выпущен последний PT Cruiser, в разработке дизайна которого участвовал доктор антропологии и психоаналитик Клотер Рапай.

Люди, которых мы потеряли

27.01, Джером Дэвид Сэлинджер, писатель, 91 год 11.01, Эрик Ромер, режиссер, 89 лет 21.02, Владимир Мотыль, режиссер, 82 года 11.02, Александр Маккуин, дизайнер, 40 лет 22.08, Валентина Толкунова, певица, 63 года 27.03, Василий Смыслов, шахматист, 89 лет 10.04, Лех Качиньский, президент Польши, 60 лет 29.05, Деннис Хоппер, актер, 74 года 03.06, Владимир Арнольд, математик, 72 года 29.09, Тони Кертис, актер, 85 лет 01.06, Андрей Вознесенский, поэт, 77 лет 01.10, Михаил Рощин, писатель, 77 лет 07.01, Давид Саркисян, директор МУАР им. Щусева, 62 года 08.04, Малькольм Макларен, музыкант, продюсер Sex Pistols, 64 года 21.04, Хуан Антонио Самаранч, президент МОК, 89 лет 28.11, Владимир Маслаченко, футболист, комментатор, 74 года 07.05, Соломон Апт, переводчик и филолог, 88 лет 22.05, Мартин Гарднер, 95 лет, математик 28.11, Лесли Нильсен, актер, 84 года 29.11, Белла Ахмадулина, поэтесса, 73 года

Время, которое мы потеряли

28 марта Дмитрий Медведев уничтожил своим указом два из одиннадцати часовых поясов России: исчезло самарское время (МСК+1) и камчатское время (МСК+9).

Самарская область и Удмуртия перешли на московское время, Камчатка и Чукотка — на магаданское, кроме того, на омское время перешло Кемерово. Последняя массовая ликвидация часовых поясов состоялась в 1949 году, когда в Китае вместо пяти поясов было введено единое пекинское время. Политолог Дмитрий Орешкин связал проблему российских часовых поясов с введением в СССР в 1930 году декретного времени, которое на час опережает поясное: «Мы сдвинуты относительно всего белого света навстречу солнцу на два часа, что должно, как подразумевалось, обеспечить экономию энергоресурсов. Это в принципе характеризует советское мышление. Так же Уго Чавес — выдающийся социалист — рекомендует не мыться в душе дольше трех минут и вообще экономить электричество».

На фотографии: часы Breguet Classique Moon Phase. По данным газеты «Ведомости», стоимость часов президента РФ Дмитрия Медведева составляет 32 тысячи долларов, что почти в 10 раз меньше цены часов Bovet из белого золота, принадлежащих Рамзану Кадырову.

Задача, которую мы потеряли

18 марта Математический институт Клэя присудил Премию тысячелетия Григорию Перельману за доказательство гипотезы Пуанкаре, тем самым официально признав его верным. Доказательство Перельмана не было опубликовано в рецензируемых изданиях, зато с ним можно ознакомиться в интернете, куда автор поместил свои работы еще в 2002 году, за подписью Гриша Перельман. Математик отказался от премии в миллион долларов, встреч с прессой и занятий математикой. На данный момент гипотеза Пуанкаре — единственная решенная из семи Задач тысячелетия, к которым относятся равенство классов P и NP, гипотеза Ходжа, гипотеза Римана, квантовая теория Янга — Миллса, существование и гладкость решений уравнений Навье — Стокса, гипотеза Берча и Свиннертона-Дайера.

Технологии, которые мы потеряли

Walkman

25 октября компания Sony объявила о прекращении выпуска кассетных плееров, название которых давно стало нарицательным. Первый Walkman был выпущен в 1979 году, и уже через несколько месяцев в суд на Sony подал бразилец Андреас Павел, который еще в 1972 году начал производство собственного плеера Stereobelt. Стороны пришли к соглашению лишь в 2003 году, когда Sony признала его изобретателем плеера, выплатила, по некоторым данным, $10 млн и даже согласилась выплачивать лицензионные отчисления с продаж, отдавая себе отчет в том, что еще в 2001 году на рынке появился MP3-плеер iPod.

На фотографии: патент 4,412,106, зарегистрированный в США 25 октября 1983 года, описывает изобретение Андреаса Павела как «портативную аудиосистему высококачественного воспроизведения, обеспечивающую ощущение присутствия в трехмерном пространстве реалистичных звуковых событий».

Плутониевый реактор АДЭ-2

16 апреля в Железно­горске (Красноярский край) был остановлен последний в мире атомный реактор для наработки оружейного плутония. Установка была запущена в 1964 году на предприятии «Горно-­химический комбинат», и помимо выполнения госзаказа на плутоний обеспечивала теплом и электроэнергией Железногорск. Теперь обеспечивать энергией город будет ТЭЦ, строительство которой финансируется США.

Кассетный боеприпас

1 августа вступила в силу международная Конвенция о запрете применения кассетного оружия (бомб, начиненных десятками снарядов различного назначения — Esquire). Такие бомбы часто срабатывают не сразу, превращаясь в противопехотные мины. Для упрощения саперного сбора бомбы красят в яркие цвета, поэтому их жертвами чаще всего становятся дети. Конвенцию не подписали США, Россия и Китай, крупнейшие производители кассетного оружия.

Искусство, которое мы потеряли

Музей современного искусства (Париж)

В ночь на 20 мая украдены полотна «Голубь с горошком» Пикассо, «Пастораль» Матисса, «Олива близ Эстака» Брака, «Женщина с веером» Модильяни и «Натюрморт с подсвечниками» Леже. На записях с камер видеонаблюдения видно, что грабитель совершал кражу в одиночку, не торопясь, аккуратно вынимая картины из разобранных рам. Общая стоимость украденных полотен оценивается в 500 млн евро.

Музей Махмуда Халиля (Каир)

21 августа похищена картина Ван Гога «Маки», известная также под названием «Ваза с цветами», стоимостью в $55 млн. Полотно вырезали и вынесли через некоторое время после открытия музея для посетителей. «Маки» уже похищались в 1978 году, полотно нашли спустя несколько лет в Кувейте. На этот раз власти Египта объявили об обнаружении картины спустя считанные часы, но почти сразу же опровергли свое заявление.

Могилы Касуби (Уганда)

16 марта сгорели соломенные могилы королей Буганды в Касуби, построенная в 1882 году единственная достопримечательность Уганды, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Усыпальница, в которой покоились тела четверых монархов («кабаков») одного из королевств, входящих в состав Уганды, практически полностью сгорела, но тела четверых Мутесы I (1835−1884), Мванги II (1867−1903), Дауди Чва II (1896−1939) и сэра Эдварда Мутесы II (1924−1969) остались нетронутыми огнем. На следующий день на место пожара прибыли кабака Буганды Рональд Мувенда Мутеби II и президент Уганды Йовери Мусевени. Во время визита начались беспорядки, в ходе которых угандийская служба безопасности застрелила двоих человек.

Космос, который мы потеряли

В октябре Барак Обама подписал указ о приостановке космической программы «Созвездие», которую начал в 2004 году Джордж Буш-младший. В рамках программы развития пилотируемой космонавтики разрабатывались исследовательский корабль «Орион», ракета-носители «Арес-1» и «Арес-5», а также лунный модуль «Альтаир». К 2020 году планировалось заменить ими шаттлы космического флота США. Обама пришел к выводу, что программу освоения космоса человеком следует частично закрыть, сосредоточившись на разработке роботизированных исследований. Создание космического транспорта поручено частным компаниям. В личном письме к Бараку Обаме знаменитые астронавты Нейл Армстронг, Джеймс Ловелл и Юджин Сернан заявили, что из-за отмены «Созвездия» США как космическая держава перейдет во второй или даже третий ряд.

На фотографи: испытания в Мозес Лейк, штат Вашингтон. Прототип лунного грузовика: каждая пара колес вращается автономно и в любом направлении — во избежание пробуксовки в лунной пыли.

Деньги, которые мы потеряли

С 2010 года прекращено производство банкноты достоинством 10 рублей — вместо нее в обращение введена стальная монета весом 5,63 г, покрытая медной гальваникой. Размером она меньше даже двухрублевой монеты. Выведение из оборота 10-рублевых купюр приведет к повышению среднего размера платежа через платежный терминал до 50 рублей — для многих десятирублевка была основным платежным средством. Банкноты быстро изнашивалась, и их восполнение было затратным.

Поганка, которую мы потеряли

В Международный год биоразнообразия Всемирный союз охраны природы и BirdLife International объявили вымершим вид птиц карликовая (алаотранская) поганка (Tachybaptus rufolavatus). Последние наблюдения этих водоплавающих, обитавших на озере Алаотра в северо-восточной части Мадагаскара, относятся к 1982 году. По данным Conservation International, ежедневно на Земле вымирает 150−200 видов растений и животных, большинство которых так и остаются неизвестными науке.

Леса, которые мы потеряли

Аномальная жара летом этого года и развал лесного хозяйства в последнее десятилетие привели к катастрофическим природным пожарам. МЧС рапортовало о том, что площадь пожаров составляла меньше миллиона гектаров и они были ликвидированы в середине августа, хотя, по данным Global Fire Monitoring Center, площадь превышала 15 млн гектаров и они продолжались большую часть осени. В октябре Минэкономразвития официально признало, что из-за аномальной жары в России в июне-августе погибли 55 800 человек.

Глава Института экономического анализа Андрей Илларионов опубликовал этот график еще в сентябре, и на его основе точно спрогнозировал количество жертв жары, подтвержденных впоследствии МЭРТ. Чиновники, которых мы потеряли Кирсан Илюмжинов. Человек, контактировавший с инопланетянами и давший имя астероиду 5570 Кирсан. Юрий Лужков. Изобретатель доильного стакана и различных способов производства сбитня, морса и медового напитка. Минтимер Шаймиев. Рекордсмен среди руководителей субъектов РФ, пробывший во главе Татарстана 6862 дня. Президент республики. 1 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, запрещающий руководителям субъектов Российской Федерации именоваться президентами. Еще в августе заслуженный защитник прав человека Рамзан Кадыров отказался называть себя президентом Чечни, объяснив, что президент в стране может быть только один, не объяснив, впрочем, остается ли он при этом президентом Чеченской лиги КВН. Телевидение, которое мы потеряли 23 мая телеканал ABC показал последнюю серию Lost («Остаться в живых»). Поскольку подавляющее большинство зрителей так и не поняли, чем сериал закончился, его создатели выпустили 12-минутный эпилог «Последний лидер» в качестве бонуса на DVD-версии. Но даже он, согласно сайту lostpedia.ru, оставил зрителям целый ряд вопросов: как Уолт сможет помочь Майклу? кто финансировал закупку продовольствия после закрытия Дхармы? как фургон оказался не на острове? 16 декабря в эфир выйдет последний выпуск ежедневного шоу Larry King Live, которое стартовало на CNN в 1985 году. Именно в интервью Ларри Кингу Владимир Путин признался, что на самом деле произошло с подводной лодкой «Курск». Пандемия, которую мы потеряли 10 августа Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявила об окончании пандемии так называемого свиного гриппа (вирус A/H1N1). Между тем за два месяца до этого комиссия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по социальным вопросам, здравоохранению и делам семьи выпустила доклад, в котором признала само объявление пандемии беспочвенным и ложным. Эксперты ПАСЕ обвинили ВОЗ в намеренной растрате государственных средств и внушении населению необоснованных страхов. По их мнению, паника в связи с пандемией свиного гриппа была выгодна фармацевтическим компаниям, которые спровоцировали информационную атаку и вступили в сговор с ВОЗ. А в сентябре этого года было обнародовано исследование американских ученых, согласно которому дети, заболевшие обычным сезонным гриппом, с большей вероятностью страдают от осложнений, чем дети, заболевшие гриппом свиным. Между тем в Мексике в городе Ла-Глория был при жизни установлен бронзовый памятник шестилетнему Эдгару Эрнандесу, первому человеку, который заболел гриппом A/H1N1. На фотографии: компьютерная реконструкция вируса А/H1N1. Первой пандемией, вину на которую возлагают на вирус свиного гриппа, была «испанка» 1918 года. Тогда гриппом заболели около 500 млн человек, а умерли от болезни — около 50 млн. Независимость, которую потеряли Фиджи В год празднования 40-летия независимости Фиджи от Великобритании глава госархива Салесиа Иканиваи заявила о том, что утерян документ, подтверждающий суверенитет острова, и его поиски не увенчались успехом. На счастье, копия указа о независимости Фиджи, подписанного 10 октября 1970 принцем Чарьзом, сохранилась в британском Национальном архиве. Именно там в этом году исследовательница Джулия Гаффилд нашла копию декларации о независимости Гаити от Франции, считавшейся безвозвратно утерянной многие годы, что, впрочем, не мешало суверенному существованию карибского государства. Остров, который мы потеряли В марте 2010 года в Бенгальском заливе утонул остров Южная Тальпатти. Индия и Бангладеш вели территориальный спор по поводу необитаемого острова размером около 10 км2 на протяжении 30 лет. Конец конфликту был положен естественным путем: в марте местные рыбаки обнаружили исчезновение острова. В этом регионе уже ушли под воду спорные острова Лохачара и большая часть Гхорамары. Ученые полагают, что из-за глобального потепления Бангладеш лишится 20% прибрежных территорий к 2050 году. Журнал, который мы потеряли 18 октября 2010 года вышел последний номер журнала Русский Newsweek.