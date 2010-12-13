Карта сделана на основе The Department of Labor’s List of Goods Produced by Child Labor or Forced Labor (2009 год)
Азербайджан: хлопок. Аргентина: голубика, кирпичи, хлопок, чеснок, одежда, виноград, оливки, клубника, табак, томаты, мате. Афганистан: кирпичи, ковры, опийный мак. Бангладеш: биди, кирпичи, сушеная рыба, обувь, стальная мебель, стекло, кожа, спички, соль, креветки, мыло, текстиль, джут. Белиз: бананы, цитрусовые, сахарный тростник. Бенин: хлопок, гранитная крошка. Бирма: бамбук, бобовые, кирпичи, жад (нефрит и жадеит), пальмовые крыши, ятрофа и клещевина, рис, резина, рубины, кунжут, креветки, сахарный тростник, подсолнечник, тиковое дерево. Боливия: бразильский орех и каштаны, крупный рогатый скот, кукуруза, золото, арахис, серебро, сахарный тростник, олово. Бразилия: кирпичи, крупный рогатый скот, керамика, древесный уголь, хлопок, обувь, маниок, ананасы, рис, сизаль, сахарный тростник, лес, табак. Буркина-Фасо: хлопок, золото. Гана: какао, золото, тиляпия (рыба). Гватемала: брокколи, кофе, кукуруза, пиротехника, гравий, сахарный тростник. Гвинея: кешью, какао, кофе, золото. Гондурас: кофе, омары, дыни. Доминиканская республика: кофе, рис, сахарный тростник, томаты. ДР Конго: кобальт, колумбит-танталит (руда), медь, алмазы, золото. Египет: хлопок, известняк. Индия: биди (самокрутки), изделия из меди, кирпичи, ковры, хлопчатник, текстиль, пиротехника, обувь, одежда, самоцветы, стеклянные украшения, изделия из кожи, замки, спички, рис, шелковая ткань, шелковая нить, футбольные мячи, камень. Индонезия: обувь, золото, табак. Иордания: одежда. Иран: ковры. Казахстан: хлопок, табак. Камбоджа: кирпичи, резина, соль, креветки. Камерун: какао. Кения: кофе, кат (легкий наркотический стимулятор), рис, сизаль, сахарный тростник, чай, табак. Киргизия: хлопок, табак. Китай: искусственные цветы, кирпичи, елочные украшения, уголь, хлопок, электроника, пиротехника, обувь, одежда, гвозди, текстиль, игрушки. Колумбия: кирпичи, уголь, кока, кофе, изумруды, золото, порнография, сахарный тростник. Кот-д'Ивуар: какао, кофе. Либерия: алмазы, резина. Ливан: табак. Малави: чай, табак. Малайзия: одежда, пальмовое масло. Мали: золото, рис. Мексика: зеленая фасоль, перец чили, кофе, огурцы, баклажаны, дыни, лук, порнография, сахарный тростник, табак, томаты. Монголия: уголь, флюорит (минерал), золото. Непал: кирпичи, ковры, расшитый текстиль, камень. Нигер: золото, гипс, соль, трона (минерал). Нигерия: какао, гранит, гравий, маниок, песок. Никарагуа: бананы, кофе, золото, гравий, моллюски, камень, табак. Пакистан: кирпичи, ковры, уголь, хлопок, стеклянные украшения, кожа, сахарный тростник, хирургические инструменты, пшеница. Панама: кофе, сахарный тростник. Парагвай: крупный рогатый скот, хлопок. Перу: бразильский орех и каштаны, кирпичи, кока, пиротехника, золото, древесина. Россия: порнография. Северная Корея: кирпичи, цемент, уголь, золото, железо, текстиль. Сенегал: золото. США: голубика. Сьерра-Леоне: алмазы, гранит. Таджикистан: хлопок. Таиланд: одежда, порнография, креветки, сахарный тростник. Танзания: гвоздика (пряность), кофе, золото, нильский окунь, сизаль, танзанит (драгоценный камень), чай, табак. Туркменистан: хлопок. Турция: цитрусовые, хлопок, зира, мебель, орешник, арахис, бобовые, сахарная свекла. Уганда: кирпичи, крупный рогатый скот, древесный уголь, кофе, рис, сахарный тростник, чай, табак, ваниль. Узбекистан: хлопок. Украина: уголь, порнография. Филиппины: бананы, кокосовый орех, кукуруза, модные аксессуары, золото, свинина, порнография, пиротехника, рис, резина, сахарный тростник, табак. Эквадор: бананы, кирпичи, цветы, золото.