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Всего проанализировано 77 стран. Большое количество товаров иногда говорит не столько о бедственном положении страны, сколько об открытости правительства (Аргентина, Бразилия, Индия, Кения, Колумбия, Мексика, Турция, Уганда, Филиппины и др.). В других случаях доступ к такого рода данным, напротив, закрыт, что значительно осложняет статистический анализ (Бирма, Иран, Китай, Малайзия, Северная Корея, Узбекистан и др.). Наконец, есть страны, где подобной статистики не существует вовсе (Венесуэла, Вьетнам, Габон, Гайана, ЮАР). Данные по США взяты из Human Rights Watch: Child Labor in US Agriculture (2010 год)