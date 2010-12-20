2005

  • Главной причиной войны не является «учет».
  • Борцы за мир" — это некорректный перевод.
  • Самый большой задокументированный общемировой протест" — разве есть незадокументированные протесты, которые были больше?
  • Параграф «кончилась в 2003″ удален как спорный.
  • Фраза «убито около 30 000 мирных жителей» удалена, нужна ссылка на источник.
  • «Освобождение» — это не нейтральный термин.

2006

  • Статья вынесена из категории «Война культур».
  • 15 лет = подросток, не ребенок.
  • Неправильное использование термина casus belli.
  • Пожалуйста, проверьте списки потерь. У меня получается больше 56 000. Я где-то ошибся?
  • Продолжается в форме действий, направленных против различных дестабилизирующих элементов в стране». Слишком витиевато.
  • Удалена фраза о том, что в зоне конфликта служит крайне мало детей американских конгрессменов.
  • Этот раздел называется «Нарушения прав человека». Если хотите переименовать ее в «Злодеяния», поставьте на голосование.
  • Заменил «США» на «Буш» для большей ясности.
  • Почему война против терроризма в кавычках?
  • ПОЧИТАЙ ЕБАНУЮ КОНСТИТУЦИЮ, ЕБАНЫЙ УРОД.
  • Удалены нерелевантные данные о голоде в мире.
  • Удален христианский крест у Заркави (Абу Мусаб аз-Заркауи — международный террорист иорданского происхождения, руководитель организации «Единобожие и джихад», убит в 2006 году. — Esquire). Пожалуйста, используйте другой символ для обозначения умерших нехристиан.
  • Где инфа по Польше — третьем, после США и Британии, участнике коалиции?
Рисунок выполнен на основе 390 136 документов американской армии, обнародованных 22 октября 2010 года сайтом WikiLeaks и обработанных газетой The Guardian. Всего в них фиксируется 109 032 смертей (66 081 — мирные жители, 23 984 — повстанцы, 15 196 — иракские силы безопасности, 3771 — силы коалиции).

2007

  • Заменил «схвачены» на «казнены». «Казнь» — более актуальная информация и предполагает захват.
  • Добавлен раздел о недостаточном планировании.
  • Удалено длинное и не снабженное ссылками на источники описание американской империи.
  • Добавлен небольшой раздел о реакции в мире, надеюсь, он будет расти.
  • Удален вандализм: «эта война — отстой».
  • Иракские пленные: данные о распятии не подтверждены.
  • Нарушение прав человека: замена фото, большой палец вверх над трупом — это не вполне нарушение прав.
  • Фотография американского солдата, несущего иракского мальчика, явно не нейтральная.
  • А что, пошленькая фотография поверженной статуи Саддама лучше?
  • Немного песка в пустыне — это для вас достаточно нейтрально?
  • Изображение окровавленного тела иракского подростка на данном сайте неуместно.
  • Слова «конфирмация» не существует.
  • Нет, есть такое слово.

2008

  • «Ложное утверждение» и «утверждение, на поверку оказавшееся ложным» — это разные вещи.
  • Ой, извините, «триллион».
  • Мне кажется, австралийцев нужно убрать из списка «командование».
  • К статье нужно добавить: «Да пошел в жопу этот Саддам. Мы его уберем». Джордж Буш, март 2002.
  • Ложное утверждение: «Со времени военных операций 2007 года уровень насилия значительно упал».
  • Нам надо бы добавить раздел про Рамсфелда фон Геббельса и его пропагандистскую машину (Дональд Рамсфелд — министр обороны США в 2001−2006 годах, Пауль Йозеф Геббельс — рейхсляйтер и рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха в 1933−1945 годах. — Esquire).
  • Что-то происходит с Вики. Когда я читал эту статью пару лет назад, она была гораздо более сбалансированной, чем это говнище. Хороший пример того, почему я не разрешаю своим студентам пользоваться Википедией как источником.
  • Я пытался заменить настоящее время на прошедшее, где это возможно. Настоящее время очень часто путает и раздражает.
  • «Вторая война в заливе?» «Третья война в заливе?» Как вам такие названия?
  • Необходимо прояснить арабский термин «орфан».

2009

  • Лучший способ почтить память павших — преодолеть позывы к удалению источников, имеющих отношение к предмету дискуссии.
  • «Мошенничество», «убийства» и «угрозы насилием» представляются четырьмя худшими словами, если только выборы вообще будут здесь упомянуты.
  • Честно говоря, 213 килобайт это оооооооооооочень много для этой статьи.
  • Не бывает никаких «плохих парней». «Хороших парней» тоже не бывает.
  • Великобритания участвовала в этой войне?
  • Не уверен, что слово «манипулирование» употреблено корректно — «преувеличение» подходит больше.
  • Вообще-то, польский спецназ тоже участвовал в операции.
  • Нам действительно нужны четыре ссылки к слову «продолжающаяся»?

2010

  • Кто-нибудь может мне объяснить, чего вы тут все хотите?
  • Вторую мировую войну нельзя описывать как «часть войны арийской расы против большевиков и евреев», даже если Гитлер искренне верил, что именно за это Германия и воюет; точно так же войну в Ираке нельзя описывать как часть «войны с терроризмом», даже если Буш искренне верил, что посылает солдат в Ирак воевать против террористов.

    • Не указан источник. Отклоняется.

  • Кто дал вам право в одностороннем порядке решать, что «оккупация» и «боевые действия» — это одно и то же?
  • Если на фронте все не так херово, как в предыдущие годы, это еще не означает, что война закончилась.
  • Здесь нет необходимости уточнять, что операция была «однозначно успешной».
  • Я вообще-то человек довольно спокойный, но, простите, что за хуйню вы сотворили с этой статьей?
Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
Далее Фаррелл Уильямс записал песню, которую можно будет услышать только через 100 лет
В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards
Далее В галерее Triumph прошла церемония вручения премии Cosmopolitan Beauty Awards

Пять Википедий на мертвых языках

ЛАТЫНЬ www.la.wikipedia.org
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Приветственные слова:

СТАРОСЛАВЯНСКИЙ www.cu.wikipedia.org
Статей 473
Активных участников 25
Участников 5615

Приветственные слова:

ДРЕВНЕАНГЛИЙСКИЙ (АНГЛОСАКСОНСКИЙ) www.ang.wikipedia.org
Статей 2 536
Активных участников 45
Участников 16 930

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САНСКРИТ www.sa.wikipedia.org
Статей 3 993
Активных участников 40
Участников 3 920

Приветственные слова:

ГОТСКИЙ www.cu.wikipedia.org
Статей 375
Активных участников 17
Участников 3 793

Приветственные слова:

Для сравнения: в англоязычной википедии 3 477 525 статей, 13 429 103 пользователей и 138 398 активных пользователей, в русскоязычной — 620 042, 571 856 и 12 083, соответственно. В рамках проекта Wikimedia Incubator готовятся отдельные энциклопедии на следующих мертвых языках: древнегреческий, финикийский, древнеисландский, старофранцузский, древневерхненемецкий, тупи-гуарани, орхоно-енисейский (древнетюркский), османский (османо-турецкий), прусский, западнорусский (руский, «проста (я) мова», руський, литовский, литовско-русский, рутенский, старобелорусский литературный, староукраинский, западнорусский литературно-письменный, западнорусский письменный, южно-русский, росский, русинський, канцелярский язык Великого княжества Литовского).