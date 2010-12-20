2005

Главной причиной войны не является «учет».

Борцы за мир" — это некорректный перевод.

Самый большой задокументированный общемировой протест" — разве есть незадокументированные протесты, которые были больше?

Параграф «кончилась в 2003″ удален как спорный.

Фраза «убито около 30 000 мирных жителей» удалена, нужна ссылка на источник.

«Освобождение» — это не нейтральный термин.

2006

Статья вынесена из категории «Война культур».

15 лет = подросток, не ребенок.

Неправильное использование термина casus belli.

Пожалуйста, проверьте списки потерь. У меня получается больше 56 000. Я где-то ошибся?

Продолжается в форме действий, направленных против различных дестабилизирующих элементов в стране». Слишком витиевато.

Удалена фраза о том, что в зоне конфликта служит крайне мало детей американских конгрессменов.

Этот раздел называется «Нарушения прав человека». Если хотите переименовать ее в «Злодеяния», поставьте на голосование.

Заменил «США» на «Буш» для большей ясности.

Почему война против терроризма в кавычках?

ПОЧИТАЙ ЕБАНУЮ КОНСТИТУЦИЮ, ЕБАНЫЙ УРОД.

Удалены нерелевантные данные о голоде в мире.

Удален христианский крест у Заркави (Абу Мусаб аз-Заркауи — международный террорист иорданского происхождения, руководитель организации «Единобожие и джихад», убит в 2006 году. — Esquire). Пожалуйста, используйте другой символ для обозначения умерших нехристиан.

Где инфа по Польше — третьем, после США и Британии, участнике коалиции?

Рисунок выполнен на основе 390 136 документов американской армии, обнародованных 22 октября 2010 года сайтом WikiLeaks и обработанных газетой The Guardian. Всего в них фиксируется 109 032 смертей (66 081 — мирные жители, 23 984 — повстанцы, 15 196 — иракские силы безопасности, 3771 — силы коалиции).

2007

Заменил «схвачены» на «казнены». «Казнь» — более актуальная информация и предполагает захват.

Добавлен раздел о недостаточном планировании.

Удалено длинное и не снабженное ссылками на источники описание американской империи.

Добавлен небольшой раздел о реакции в мире, надеюсь, он будет расти.

Удален вандализм: «эта война — отстой».

Иракские пленные: данные о распятии не подтверждены.

Нарушение прав человека: замена фото, большой палец вверх над трупом — это не вполне нарушение прав.

Фотография американского солдата, несущего иракского мальчика, явно не нейтральная.

А что, пошленькая фотография поверженной статуи Саддама лучше?

Немного песка в пустыне — это для вас достаточно нейтрально?

Изображение окровавленного тела иракского подростка на данном сайте неуместно.

Слова «конфирмация» не существует.

Нет, есть такое слово.

2008

«Ложное утверждение» и «утверждение, на поверку оказавшееся ложным» — это разные вещи.

Ой, извините, «триллион».

Мне кажется, австралийцев нужно убрать из списка «командование».

К статье нужно добавить: «Да пошел в жопу этот Саддам. Мы его уберем». Джордж Буш, март 2002.

Ложное утверждение: «Со времени военных операций 2007 года уровень насилия значительно упал».

Нам надо бы добавить раздел про Рамсфелда фон Геббельса и его пропагандистскую машину (Дональд Рамсфелд — министр обороны США в 2001−2006 годах, Пауль Йозеф Геббельс — рейхсляйтер и рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха в 1933−1945 годах. — Esquire).

Пауль Йозеф Геббельс — рейхсляйтер и рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха в — Esquire). Что-то происходит с Вики. Когда я читал эту статью пару лет назад, она была гораздо более сбалансированной, чем это говнище. Хороший пример того, почему я не разрешаю своим студентам пользоваться Википедией как источником.

Я пытался заменить настоящее время на прошедшее, где это возможно. Настоящее время очень часто путает и раздражает.

«Вторая война в заливе?» «Третья война в заливе?» Как вам такие названия?

Необходимо прояснить арабский термин «орфан».

2009

Лучший способ почтить память павших — преодолеть позывы к удалению источников, имеющих отношение к предмету дискуссии.

«Мошенничество», «убийства» и «угрозы насилием» представляются четырьмя худшими словами, если только выборы вообще будут здесь упомянуты.

Честно говоря, 213 килобайт это оооооооооооочень много для этой статьи.

Не бывает никаких «плохих парней». «Хороших парней» тоже не бывает.

Великобритания участвовала в этой войне?

Не уверен, что слово «манипулирование» употреблено корректно — «преувеличение» подходит больше.

Вообще-то, польский спецназ тоже участвовал в операции.

Нам действительно нужны четыре ссылки к слову «продолжающаяся»?

2010

Кто-нибудь может мне объяснить, чего вы тут все хотите?

Вторую мировую войну нельзя описывать как «часть войны арийской расы против большевиков и евреев», даже если Гитлер искренне верил, что именно за это Германия и воюет; точно так же войну в Ираке нельзя описывать как часть «войны с терроризмом», даже если Буш искренне верил, что посылает солдат в Ирак воевать против террористов.

Не указан источник. Отклоняется. Кто дал вам право в одностороннем порядке решать, что «оккупация» и «боевые действия» — это одно и то же?

Если на фронте все не так херово, как в предыдущие годы, это еще не означает, что война закончилась.

Здесь нет необходимости уточнять, что операция была «однозначно успешной».

Я вообще-то человек довольно спокойный, но, простите, что за хуйню вы сотворили с этой статьей?

Пять Википедий на мертвых языках

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Для сравнения: в англоязычной википедии 3 477 525 статей, 13 429 103 пользователей и 138 398 активных пользователей, в русскоязычной — 620 042, 571 856 и 12 083, соответственно. В рамках проекта Wikimedia Incubator готовятся отдельные энциклопедии на следующих мертвых языках: древнегреческий, финикийский, древнеисландский, старофранцузский, древневерхненемецкий, тупи-гуарани, орхоно-енисейский (древнетюркский), османский (османо-турецкий), прусский, западнорусский (руский, «проста (я) мова», руський, литовский, литовско-русский, рутенский, старобелорусский литературный, староукраинский, западнорусский литературно-письменный, западнорусский письменный, южно-русский, росский, русинський, канцелярский язык Великого княжества Литовского).