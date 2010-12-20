2005
- Главной причиной войны не является «учет».
- Борцы за мир" — это некорректный перевод.
- Самый большой задокументированный общемировой протест" — разве есть незадокументированные протесты, которые были больше?
- Параграф «кончилась в 2003″ удален как спорный.
- Фраза «убито около 30 000 мирных жителей» удалена, нужна ссылка на источник.
- «Освобождение» — это не нейтральный термин.
2006
- Статья вынесена из категории «Война культур».
- 15 лет = подросток, не ребенок.
- Неправильное использование термина casus belli.
- Пожалуйста, проверьте списки потерь. У меня получается больше 56 000. Я где-то ошибся?
- Продолжается в форме действий, направленных против различных дестабилизирующих элементов в стране». Слишком витиевато.
- Удалена фраза о том, что в зоне конфликта служит крайне мало детей американских конгрессменов.
- Этот раздел называется «Нарушения прав человека». Если хотите переименовать ее в «Злодеяния», поставьте на голосование.
- Заменил «США» на «Буш» для большей ясности.
- Почему война против терроризма в кавычках?
- ПОЧИТАЙ ЕБАНУЮ КОНСТИТУЦИЮ, ЕБАНЫЙ УРОД.
- Удалены нерелевантные данные о голоде в мире.
- Удален христианский крест у Заркави (Абу Мусаб аз-Заркауи — международный террорист иорданского происхождения, руководитель организации «Единобожие и джихад», убит в 2006 году. — Esquire). Пожалуйста, используйте другой символ для обозначения умерших нехристиан.
- Где инфа по Польше — третьем, после США и Британии, участнике коалиции?
2007
- Заменил «схвачены» на «казнены». «Казнь» — более актуальная информация и предполагает захват.
- Добавлен раздел о недостаточном планировании.
- Удалено длинное и не снабженное ссылками на источники описание американской империи.
- Добавлен небольшой раздел о реакции в мире, надеюсь, он будет расти.
- Удален вандализм: «эта война — отстой».
- Иракские пленные: данные о распятии не подтверждены.
- Нарушение прав человека: замена фото, большой палец вверх над трупом — это не вполне нарушение прав.
- Фотография американского солдата, несущего иракского мальчика, явно не нейтральная.
- А что, пошленькая фотография поверженной статуи Саддама лучше?
- Немного песка в пустыне — это для вас достаточно нейтрально?
- Изображение окровавленного тела иракского подростка на данном сайте неуместно.
- Слова «конфирмация» не существует.
- Нет, есть такое слово.
2008
- «Ложное утверждение» и «утверждение, на поверку оказавшееся ложным» — это разные вещи.
- Ой, извините, «триллион».
- Мне кажется, австралийцев нужно убрать из списка «командование».
- К статье нужно добавить: «Да пошел в жопу этот Саддам. Мы его уберем». Джордж Буш, март 2002.
- Ложное утверждение: «Со времени военных операций 2007 года уровень насилия значительно упал».
- Нам надо бы добавить раздел про Рамсфелда фон Геббельса и его пропагандистскую машину (Дональд Рамсфелд — министр обороны США в
2001−2006 годах,Пауль Йозеф Геббельс — рейхсляйтер и рейхсминистр народного просвещения и пропаганды Третьего рейха в 1933−1945 годах.— Esquire).
- Что-то происходит с Вики. Когда я читал эту статью пару лет назад, она была гораздо более сбалансированной, чем это говнище. Хороший пример того, почему я не разрешаю своим студентам пользоваться Википедией как источником.
- Я пытался заменить настоящее время на прошедшее, где это возможно. Настоящее время очень часто путает и раздражает.
- «Вторая война в заливе?» «Третья война в заливе?» Как вам такие названия?
- Необходимо прояснить арабский термин «орфан».
2009
- Лучший способ почтить память павших — преодолеть позывы к удалению источников, имеющих отношение к предмету дискуссии.
- «Мошенничество», «убийства» и «угрозы насилием» представляются четырьмя худшими словами, если только выборы вообще будут здесь упомянуты.
- Честно говоря, 213 килобайт это оооооооооооочень много для этой статьи.
- Не бывает никаких «плохих парней». «Хороших парней» тоже не бывает.
- Великобритания участвовала в этой войне?
- Не уверен, что слово «манипулирование» употреблено корректно — «преувеличение» подходит больше.
- Вообще-то, польский спецназ тоже участвовал в операции.
- Нам действительно нужны четыре ссылки к слову «продолжающаяся»?
2010
- Кто-нибудь может мне объяснить, чего вы тут все хотите?
- Вторую мировую войну нельзя описывать как «часть войны арийской расы против большевиков и евреев», даже если Гитлер искренне верил, что именно за это Германия и воюет; точно так же войну в Ираке нельзя описывать как часть «войны с терроризмом», даже если Буш искренне верил, что посылает солдат в Ирак воевать против террористов.
- Кто дал вам право в одностороннем порядке решать, что «оккупация» и «боевые действия» — это одно и то же?
- Если на фронте все не так херово, как в предыдущие годы, это еще не означает, что война закончилась.
- Здесь нет необходимости уточнять, что операция была «однозначно успешной».
- Я вообще-то человек довольно спокойный, но, простите, что за хуйню вы сотворили с этой статьей?
Не указан источник. Отклоняется.
Пять Википедий на мертвых языках
Приветственные слова:
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Приветственные слова:
Приветственные слова:
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Для сравнения: в англоязычной википедии 3 477 525 статей, 13 429 103 пользователей и 138 398 активных пользователей, в русскоязычной — 620 042, 571 856 и 12 083, соответственно. В рамках проекта Wikimedia Incubator готовятся отдельные энциклопедии на следующих мертвых языках: древнегреческий, финикийский, древнеисландский, старофранцузский, древневерхненемецкий, тупи-гуарани, орхоно-енисейский (древнетюркский), османский (османо-турецкий), прусский, западнорусский (руский, «проста (я) мова», руський, литовский, литовско-русский, рутенский, старобелорусский литературный, староукраинский, западнорусский литературно-письменный, западнорусский письменный, южно-русский, росский, русинський, канцелярский язык Великого княжества Литовского).