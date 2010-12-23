Программа, созданная докторантом факультета вычислительной техники Университета Вайкато Полом Ханкином, прочесывает аукцион trademe.co.nz ежедневно. Ее цель — найти товары ценой $1 c подходящими условиями доставки. Как только таких товаров набирается 20, программа выбирает один из них (поначалу выбор был случайным, но затем, чтобы не остаться с кучей батареек на руках, Ханкин запретил ей покупать лоты из одной и той же категории) и включается в торги. Свою работу программа начала в 5:26 утра 8 ноября 2010 года и с тех пор до момента подписания этого номера Esquire в печать купила для своего хозяина 11 предметов.

Конверт с четырьмя марками из серии «Международная выставка марок в Новой Зеландии: 1855−1955» .

$1,50

Цветная фотография последствий землетрясения в Крайстчерче (6x4).

$1,50

Подарочная сумочка.

$2

USB-удлинитель.

$2

Водонепроницаемые часы Casio для девочек (с новой батарейкой).

$1

Марка и конверт в честь конференции Парламентской ассоциации Содружества наций.

$1,50

5 часовых батареек Maxell SR626SW.

$2

Карточка для игры по мотивам японской приключенческой манги Yu-Gi-Oh!

$1,70

Комплект переводных татуировок с разноцветными птицами.

$1,50

Две лопасти для управляемой модели вертолета Esky.

$3

Номер журнала для собаководов NZ Dog World за сентябрь 2009 года.