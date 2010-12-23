Программа, созданная докторантом факультета вычислительной техники Университета Вайкато Полом Ханкином, прочесывает аукцион
Конверт с четырьмя марками из серии «Международная выставка марок в Новой Зеландии:
1855−1955».
$1,50
Цветная фотография последствий землетрясения в Крайстчерче (6x4).
$1,50
Подарочная сумочка.
$2
USB-удлинитель.
$2
Водонепроницаемые часы Casio для девочек (с новой батарейкой).
$1
Марка и конверт в честь конференции Парламентской ассоциации Содружества наций.
$1,50
5 часовых батареек Maxell SR626SW.
$2
Карточка для игры по мотивам японской приключенческой манги Yu-Gi-Oh!
$1,70
Комплект переводных татуировок с разноцветными птицами.
$1,50
Две лопасти для управляемой модели вертолета Esky.
$3
Номер журнала для собаководов NZ Dog World за сентябрь 2009 года.
$1,50