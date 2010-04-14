Нельзя кормить попугая едой со своего стола.

Если вы увидели стиральный порошок на 5 рублей дешевле, чем обычно, скорее всего это подделка.

Если небо «сметанится», будет дождь.

Средняя заглаженная складка скатерти должна проходить через центр.

Желательно, чтобы разговоры отчасти были понятны ребенку.

Деликатесным продуктом является мелкий маринованный лучок.

Чтобы праздник удался, к нему нужно заранее готовиться.

Учитывайте, что стиль ретро по‑прежнему в моде.

Женщины должны так организовать свои 24 часа, чтобы уже в 22 часа лечь спать.

Орех — это дерево-комбинат.

Для того чтобы оседлать нос двумя стеклами, понадобились годы.

Облик Луны на небе переменчив.

Английский король Генрих VI был первым ребенком, который официально разрешил себя шлепать.

Если вы заметили, что ребенок ест руками, убедитесь, что он не скопировал это с кого-то из близких.

Длинная шея красива, только если вы не слишком горбитесь.

Быть хозяевами новогоднего вечера приятно, но хлопотно.

Стопа с ногтями, покрытыми лаком, выглядит гораздо симпатичней.

Цветы — самый популярный подарок.

Если тучи страшно синеют и гудят — «не к добру».

Вода из крана может немного сочиться, это вполне допустимо.

Проверьте, нет ли необычных опухолей и шишек у вашей собаки.

Нельзя никуда бежать на голодный желудок.

Большая ошибка — ходить по первому снегу, специально его утаптывая.

Наблюдательных садоводов часто мучает вопрос: почему в лесу все растет само собой.

Опытные огородники заметили, что под яблонями растениям неуютно.

Дома моделей предлагают костюмы ярких расцветок, но для вашей карьеры было бы полезнее оставаться консерватором.

Жаль, конечно, тратить на сон 1/3 часть жизни, но спать надо.

Не каждый знает, что надо тереть щеткой и десны.

Сорокалетние мужчины, как правило, выглядят моложе своих сверстниц.

Чай — один из самых распространенных и любимых напитков.

Совершенно недопустимо носить документы в полиэтиленовых пакетах.

Трудно найти человека, который бы не любил соки.

Рыба холодная рекомендуется как холодная закуска.

Да вы и сами знаете: ничто так не украшает жизнь, как улыбка.

Мастеря прихватки, стоит пофантазировать.