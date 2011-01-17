Journal of Applied Behavioral Analysis, № 3 (осень 1974), с. 497

Список литературы

Отрывки данной статьи не были представлены на 81-м ежегодном съезде Американ­ской психологической ассоциации в Монреале (Канада) 30 августа 1973 года. За оттисками статьи обращаться к Деннису Апперу, отделение поведенческой терапии, Veterans Administration Hospital, Брокстон, Массачусетс 02401.

Рукопись получена 25 октября 1973 года. (Опубликована без рецензирования).

Замечания рецензента А

Я очень тщательно изучил данную рукопись, используя лимонный сок и рентгеновское излучение, и не сумел обнаружить ни единого изъяна ни в построении, ни в стиле написания статьи. Рекомендую опубликовать ее без рецензирования. Очевидно, это наиболее емкая рукопись из всех, с которыми мне доводилось сталкиваться, — но в то же время она проработана достаточно детально, чтобы другие исследователи могли повторить неудачу д-ра Аппера. В сравнении с другими рукописями, набитыми сложными для восприятия подробностями, которые вы мне присылаете, изучать данный труд было чистым удовольствием. Несомненно, мы найдем место для этой статьи в Журнале — возможно, где-нибудь с краю на пустой странице.