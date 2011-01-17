Journal of Applied Behavioral Analysis, № 3 (осень 1974), с. 497
Безуспешная попытка самостоятельного излечения
от «творческого кризиса» (writer's block)
Деннис Аппер
Veterans Administration Hospital, Броктон, Массачусетс
Список литературы
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Рукопись получена 25 октября 1973 года. (Опубликована без рецензирования).
Замечания рецензента А
Я очень тщательно изучил данную рукопись, используя лимонный сок и рентгеновское излучение, и не сумел обнаружить ни единого изъяна ни в построении, ни в стиле написания статьи. Рекомендую опубликовать ее без рецензирования. Очевидно, это наиболее емкая рукопись из всех, с которыми мне доводилось сталкиваться, — но в то же время она проработана достаточно детально, чтобы другие исследователи могли повторить неудачу д-ра Аппера. В сравнении с другими рукописями, набитыми сложными для восприятия подробностями, которые вы мне присылаете, изучать данный труд было чистым удовольствием. Несомненно, мы найдем место для этой статьи в Журнале — возможно, где-нибудь с краю на пустой странице.