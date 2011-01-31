Виды деятельности

автомаляр

автомеханик

автомобильный электрик

аниматор, клоун или фокусник

бухгалтер (за исключением действующих счетоводов и специалистов по финансовой отчетности, а также лиц с опытом работы в госучреждениях)

визажист

владелец проката животных

владелец проката костюмов

владелец сдаваемых в аренду квартир, комнат и других помещений, являющихся частью квартиры

водопроводчик

возница

вольнонаемный рабочий (нанятый другим работником, владельцем частного бизнеса)

вышивальщица—ткачиха

гравер

декоратор

домработница

дрессировщик

дровосек

жестянщик

заводчик и продавец домашних животных

звукооператор

инструктор по вождению

каменотес

каменщик

кассир

ковровщик

кожевенник (за исключением кожи крупного скота)

компьютерный программист

кочегар

красильщик тканей

кровельщик

легковой извозчик

маляр

маляр, лакировщик мебели

маникюрша

массажист

мастер по воздушно-компрессорному оборудованию и ремонту шин

мастер по развлекательному оборудованию для детей

мастер по ремонт обуви

мастер по ремонту автомобильных аккумуляторов

мастер по ремонту бижутерии

мастер по ремонту велосипедов

мастер по ремонту зонтиков (в том числе зонтиков от солнца)

мастер по ремонту и заправке зажигалок

мастер по ремонту изделий из кожи

мастер по ремонту каркасов кроватей

мастер по ремонту кукол и других игрушек

мастер по ремонту кухонных плит

мастер по ремонту малогабаритной мебели и мелкой утвари

мастер по ремонту матрасов

мастер по ремонту механического оборудования и двигателей внутреннего сгорания

мастер по ремонту музыкальных инструментов

мастер по ремонту ограждений и дорог

мастер по ремонту офисных приборов

мастер по ремонту очков

мастер по ремонту сбруи и упряжи

мастер по ремонту швейных машин

мастер по ремонту электрических и электронных приборов

мастер по ремонту ювелирных изделий

мастер по холодильному оборудованию

мельник

молотильщик

наемный сельскохозяйственный рабочий

настройщик

няня

обжарщик кофе

обработчик и продавец угля

обрезальщик пальм

паковщик, специалист по уходу за двух- и трехколесными механическими транспортными средствами

парикмахер (женский)

парикмахер (мужской)

парикмахер для домашних животных

переплетчик книг

пильщик

плотник

погонщик скота

подковщик, производитель, продавец подков и подковных гвоздей

портной

посыльный

прачка, гладильщица

преподаватель музыки и других видов искусства

преподаватель стенографии, машинописи и языков

пришивальщик пуговиц

продавец небольшого количества еды и безалкогольных напитков собственного производства на дому или вразнос

продавец небольшого количества еды и безалкогольных напитков собственного производства в фиксированном месте торговли (кафе)

продавец воды или водовоз

продавец еды и безалкогольных напитков собственного производства с доставкой на дом

продавец еды и напитков собственного производства в семейном ресторане (открытом в частном помещении с использованием собственных столов и стульев и вмещающем не более 20 человек)

производитель, продавец вин

производитель, продавец гипсовых изделий

производитель, продавец глиняных изделий

производитель, продавец домашней утвари

производитель, продавец еды и напитков, характерных для китайской кухни, в семейном ресторане

производитель, продавец искусственных цветов и растений

производитель, продавец метел и щеток

производитель, продавец обуви

производитель, продавец предметов религиозного культа (за исключением тех, которые, согласно регламенту Министерства культуры, имеют национальное значение), а также продаже животных для религиозных и культовых целей

производитель, продавец резиновых изделий

производитель, продавец седел и упряжи

производитель, продавец традиционных игрушек и украшений для дней рождения

производитель, продавец украшений из металла и природных материалов

производитель, продавец хомутов, налобников и сыромятных ремней для лошадей

производитель, продавец, мастер по ремонту плетеной мебели

производитель, сборщик и продавец кормовых или лекарственных растений

производитель вывесок и рекламы

гончар, приемщик и продавец изделий из глины и других материалов в строительных целях

ремесленник

репетитор (за исключением действующих учителей)

реставратор произведений искусства

садовник

сборщик, продавец природных материалов

сборщик, продавец сырья

сборщик, продавец, установщик радио- и телевизионных антенн

сварщик

седельник

секретарь-машинист

слесарь

служитель (уборщик) общественных бань

служитель (уборщик) парка

специалист по разведению рыбы

специалист по уходу за животными

специалист по уходу за инвалидами, больными и пожилыми людьми

спортивный тренер (за исключением обучения боевым искусствам)

стекольщик

сторож или портье в жилых домах

стригальщик

строитель колодцев

технический переводчик

токарь

торговец подержанными CD-дисками

торговец подержанными книгами

торговец сельскохозяйственной продукцией в местах общественных продаж и киосках

точильщик

турагент

уборщик

упаковщик

управляющий упряжкой мулов

фотограф

цветовод, продавец цветов и производитель венков

часовщик

частный подрядчик

чистильщик обуви

чистильщик, специалист по смазке автомобильного оборудования

шлифовщик по металлу

шпаклевщик

электрик

Традиционные виды деятельности и промыслы

исполнитель кубинского традиционного танца и песни «Хабанеро"

гадалка (на картах)

исполнитель народных танцев

исполнитель музыкального ансамбля Los Mambises

карикатурист

продавец искусственных цветов

уличный художник

денди

специалист по плетению косичек

чистильщик свежих фруктов

исполнитель танцевального дуэта Amor

исполнитель танцевального дуэта Benny Moré

дрессировщик собак

исполнитель музыкального дуэтов Los amigos

театральный статист

цирюльник

Транспорт, на котором разрешено осуществлять грузовые и пассажирские перевозки (в том числе с гужевой тягой — скот, люди)

грузовики

пикапы

грузовые автофургоны

автобусы

микроавтобусы

легковые автомобили

железнодорожный транспорт

джипы

пассажирские суда

мотоциклы

трехколесные велосипеды и автомобили

тележки и повозки

фургоны и экипажи

повозки для катания детей, запряженные животными

кареты колониального периода

велотакси