Миф №1: миру угрожает демографический взрыв

Да, но причина тому — пожилые люди. Еще недавно нас предупреждали, что рост мирового населения неизбежно приведет к голоду на всей планете. В 1968 году писал в своем апокалипсическом бестселлере «Демографическая бомба»: «В 1970-е и 1980-е сотни миллионов людей умрут от голода. Ничто не сможет предотвратить существенное повышение уровня смертности в мире». Очевидным образом, предсказанной Эрлихом катастрофы, которая основывалась на гипотезе, что беби-бум 1960-х продолжится до тех пор, пока мир не столкнется с массовым голодом, не случилось. Теперь главная забота специалистов по демографии не перенаселение планеты, а ее . По данным Отдела народонаселения ООН, в ближайшие 40 лет мировое население увеличится больше чем на четверть, с 6,9 до 9,1 млрд. Но рост этот будет принципиально иного качества, чем раньше: в его основе лежит не уровень рождаемости, а увеличение числа пожилых людей. Ожидается, что к середине века число детей до пяти лет сократится во всем мире на 49 млн, в то время как число тех, кому за 60, вырастет на 1,2 млрд. Как же мир умудрился так поседеть, да еще столь быстро?

из причин в том, что все больше людей доживают до глубокой старости. Кроме того, немаловажную роль играет гигантский прирост людей, родившихся в первые десятилетия после . Процесс старения бебибумеров по всему миру приведет к демографическому взрыву пожилого населения. Сегодня на Западе наблюдается резкое увеличение численности 60-летних, через 20 лет мы увидим демографический всплеск 80-летних. В ближайшие десятилетия по этому пути последуют и остальные страны.

Но с течением времени последние отголоски глобального поколения бебибумеров угаснут. Тогда из-за продолжающегося спада рождаемости человечество столкнется с тем, что численность населения будет падать минимум так же быстро, как когда-то росла. Население России с 1991 года уже сократилось на 7 млн. По расчетам некоторых исследователей, при сохранении столь же низкого уровня рождаемости в 1,25 ребенка на одну женщину в Японии, последний японский ребенок родится в 2959 году. К 2150 году, по прогнозам ООН, население земли может составить половину от сегодняшнего.

Такая перспектива может показаться привлекательной: меньше машин на дорогах, больше места на пляже, легче вступительные экзамены в университет. Но остерегайтесь собственных желаний.

Миф № 2: старение — проблема богатых стран

Нет. Когда-то демографы верили, что старение и сокращение населения — характерные черты «цивилизованных» стран, достигших высокого уровня благосостояния. Но сегодня мы видим, что уровень рождаемости падает ниже уровня воспроизводства даже в тех странах, которые едва ли можно назвать . Из 59 стран, где на свет появляется меньше детей, чем необходимо для поддержания численности населения на том же уровне, 18 характеризуются ООН как развивающиеся, то есть небогатые.

Итак, население стареет рекордными темпами, в том числе и в большинстве развивающихся стран. Возьмем, к примеру, Иран. Еще в конце 1970-х у среднестатистической иранской женщины было, как правило, семеро детей. Сегодня, по причинам не до конца понятным, — всего 1,74 ребенка, что значительно ниже коэффициента 2,1, необходимого для поддержания уровня населения страны в долгосрочной перспективе. Соответственно, в 2010−2050 годах доля иранского населения 60 лет и старше должна увеличиться с 7,1% до 28,1%. Это существенно больше, чем в Западной Европе сегодня, и примерно равно тому, сколько ожидается в большинстве североевропейских стран к тому же 2050 году. Но, в отличие от Западной Европы, жителям Ирана и других развивающихся и гиперстареющих стран — от Кубы до Хорватии, от Ливии до островов Уоллис и Футуна — не обязательно представится шанс разбогатеть, прежде чем они состарятся.

Гиперстарению способствует и урбанизация. Сегодня больше половины мирового населения живет в городах, где дети считаются серьезным обременяющим обязательством, а не дополнительной парой рук в хозяйстве. Два других фактора — новые возможности трудоустройства для женщин и широкое распространение пенсионных пособий и других инструментов финансовой поддержки пожилых людей, при которых отпадает необходимость иметь много детей для обеспечения старости. Как ни удивительно, старение населения не является результатом программ, нацеленных на контроль рождаемости. Конечно, есть такие страны, как Индия, которая использовала самый широкий спектр методов, вплоть до принудительной стерилизации в 1970-е годы, что привело к резкому снижению рождаемости. Но есть и примеры обратного. В Бразилии государство никогда не насаждало семейное планирование, и тем не менее рождаемость тут снизилась еще сильнее. Почему? В обеих странах, как, впрочем, и во всем остальном мире, главной движущей силой, влияющей на снижение рождаемости, оказываются новые культурные нормы. Телевизор действенней правительственных постановлений: в Бразилию телевидение приходило постепенно, и там, где появлялся «ящик», рождаемость в скором времени резко .

Мусульманский мир в 2030 году Исследователи Pew Reasearch Center опровергли расхожий миф о том, что в скоро планету захлестнет исламская демографическая экспансия. Из приведенных графиков видно, что к 2030 году доля мусульман в мире увеличиться незначительно (1) — их будет 2,2 млрд, то есть 26% населения планеты против нынешних 1,6 млрд (23%), при этом рост будет замедляться (3), а мусульманское население будет стареть (2).

Миф №3: если верить демографии, запад обречен

Возможно. Но у Азии перспективы еще менее завидные. Те, кто предсказывают, что наступающий век будет «веком азиатского господства», кажется, не учитывают то обстоятельство, что Азия находится на пороге эры гиперстарения. Япония, где экономическая рецессия совпала с сокращением работоспособного населения, сегодня оказывается не демографическим исключением, но лидером азиатской демографии. В Южной Корее и на Тайване одни из самых низких коэффициентов рождаемости в мире. А правительство Сингапура не только предлагает матерям дотации (до $3000 за первого и второго ребенка и $4500 за третьего и четвертого), оплаченный декретный отпуск и другие стимулы, но и спонсирует клубы знакомств. Китай пока пользуется экономическими выгодами, присущими начальной стадии снижения рождаемости: в обществе меньше детей, нуждающихся в финансовой поддержке, и больше свободных женских рук, то есть дополнительной рабочей силы. Но из-за жесткой политики «одна семья — один ребенок» и исключительно низкой рождаемости Китай стремительно превращается в общество «4−2-1», в котором один ребенок содержит двоих родителей и четверых дедушек и бабушек.

В ближайшие десятилетия Азия также будет страдать от хронической нехватки женщин, что может привести самый густонаселенный регион на Земле к такому же гендерному дисбалансу, как на Западе Америки в эпоху зарождения страны. Из-за избирательных абортов в Китае на 16% больше мальчиков, чем девочек, и это, по предсказаниям многих ученых, приведет к общественной нестабильности, когда десятки миллионов не достигших брачного возраста мужчин будут искать способы выхода для своего избыточного либидо. В Индии гендерный дисбаланс практически такой же, при этом существенно отличаются уровни рождаемости в южных (в основном индуистских) и северных (мусульманских) штатах, что может привести к этнической напряженности.

Ни одно общество в истории не переживало такого стремительного старения или ярко выраженного гендерного дисбаланса, как современная Азия.

Миф № 4: старые люди будут дольше работать

Но только если они здоровы. Даже в благополучных США хорошо заметно, как сильно увечилось за последние годы число американцев средних лет, использующих палочки, ходунки и инвалидные кресла. Среди клиентов сети Walmart так много инвалидов, что розничный гигант заменил часть магазинных тележек на электрические скутеры. Согласно недавним исследованиям института RAND Corp., более 40% американцев в возрасте от 50 до 64 уже испытывают затруднения при выполнении таких повседневных действий, как прогулка на полкилометра или преодоление десяти ступенек без отдыха, что существенно выше показателя десятилетней давности. С ухудшение физической формы людей среднего возраста в следующем поколении инвалидов среди пожилых людей будет еще больше. И речь не только об американцах. Ожирение и сидячий образ жизни распространяются повсеместно. Избыточным весом сегодня страдают более миллиарда человек во всем мире, что приравнивается к глобальной пандемии хронических сердечных заболеваний и диабета.

Конечно, страны могут и будут прикладывать дополнительные усилия, помогая людям достойно состариться и призывая старшее поколение работать как можно дольше. Как подчеркивается в недавнем докладе Еврокомиссии, увеличение числа рабочих мест на полставки может не только служить стимулом для более позднего выхода на пенсию, но и способствовать увеличению рождаемости (сглаживается конфликт между семьей и работой). Увеличению продуктивного жизненного периода способствует и поощрение здорового питания, а также строительство или сохранение удобных для пешей ходьбы районов. Но число пенсионеров, достаточно здоровых умственно и физически, чтобы активно участвовать в глобальной экономике в ближайшие 20 лет, ограничено.

Подобные тенденции идут вразрез с расхожей на сегодняшний день позицией, что пенсионный возраст должен быть повышен. Мало того, что успехи в области увеличения продолжительности жизни пока что крайне скромны и стремятся к нулю, но и показатели инвалидности растут невиданными темпами, причем настолько, что многим пожилым сотрудникам будет трудно выполнять свои рабочие обязанности, даже если они обладают всеми профессиональными навыками, которых требует от них современная . Чем стремительнее развивается общество, тем быстрее устаревают профессиональные навыки, а вместе с ними, как ни печально, пожилые сотрудники.

Миф №5: мир пожилых будет спокойным

Необязательно. Некоторые стратеги, такие, как ученый Марк Л. Хаас, говорят о наступлении «гериатрического мира». Их основные доводы таковы. Во‑первых, в мире, где превалируют семьи с одним ребенком, сопротивление воинской повинности должно расти, а терпимость по отношению к людским потерям во время войны — падать. Во‑вторых, растущие затраты на пенсионные пособия и здравоохранение затрудняют содержание военной машины. В-третьих, общество, в котором преобладает население среднего и пенсионного возраста, менее склонно к риску и насильственным идеологиям, его намного больше интересуют внутренние вопросы практического характера, такие, как преступность и пенсионное .

Но со столь радужным сценарием есть сложности. Для начала даже в стремительно стареющих странах могут, как ни парадоксально, случаться взрывы молодого населения со всеми вытекающими социальными последствиями — от возрастающего насилия до экономических неурядиц. Возьмем, к примеру, Иран. По данным ООН, к 2020 году количество иранцев от 15 до 24 лет уменьшится на 34% по сравнению с 2005 годом. По большей части, это результат резкого экономического спада после революции 1979 года и официального разрешения контрацепции клерикальным режимом. Но в 2020−2035 годах количество молодых людей снова увеличится на 34%, даже если уровень рождаемости продолжит падать. Почему? Сегодня значительная доля иранских женщин находится в детородном возрасте, и даже если у молодых иранок будет гораздо меньше детей, чем у их матерей, то есть недостаточно для воспроизводства населения в долгосрочной перспективе, этого количества окажется достаточно для создания временного «эхового» бума рождаемости. Со схожими колебаниями столкнутся многие другие мусульманские страны, большинство республик Средней Азии, которые долго служили полем боя для крупных держав — от монголов и персов до Российской и Британской империй, — и сегодня вновь являются объектом геополитической борьбы за их природный .

В ближайшие десятилетия «эховые» бумы рождаемости приведут к приросту молодежи во многих очагах напряженности, а значительная часть населения развитых стран достигнет глубокой старости. Такая комбинация представляет максимальную демографическую опасность. Если вам кажется, что современные подростки ведут себя отвратительно, приготовьтесь к 2020-м.

Миф № 6: мир пожилых будет беднее

Только если сидеть сложа руки. Связь общественного благосостояния с демографической ситуацией носит циклический характер. Сначала, когда рождаемость падает, а рабочее население стареет, становится пропорционально меньше детей, нуждающихся в воспитании и образовании. И это хорошо: появляется больше возможностей для женского труда в рамках формальной экономики, а инвестиции в образование каждого ребенка растут. При прочих равных оба фактора стимулируют экономическое развитие. В Японии эта фаза пришлась на 1960−70-е годы, сейчас этими преимуществами пользуется Китай. Но постепенно ситуация становится менее оптимистичной. Низкая рождаемость приводит к сокращению не только детей, но и людей работоспособного возраста, а доля пожилых людей, находящихся на иждивении, стремительно растет. Стимулирование экономики сменяется ее ослаблением. Сокращение числа молодых означает, что снижается спрос на новые дома, мебель и прочие материальные блага; меньше людей готовы к предпринимательским рискам. Отчаянные попытки искусственно поддержать уровень потребления и семейные ценности приводят к утечке капитала в долгосрочные кредиты и созданию финансовых пузырей.

Бесконечно стареющая планета явно напрашивается на неприятности. Но рождаемость не обязательно будет падать вечно. Шагом вперед может стать так называемый шведский путь. Он подразумевает серьезное госвмешательство, цель которого — сгладить напряженность между работой и семейной жизнью и позволить женщинам заводить детей без чрезмерных финансовых . Другая крайность — «путь Талибана»: возвращение к традиционным ценностям, когда у женщин помимо материнства есть минимум социальных и экономических прав. Есть ли третий путь? Да, хотя как им воспользоваться, пока не ясно. Фокус в том, чтобы восстановить то, что почиталось за истину во времена семейных ферм и предприятий: что дети скорее ресурс, нежели обуза. Представьте общество, в котором родители сохраняют большую часть накопленного ими человеческого капитала посредством инвестирования его в детей, а семья более не является исключительно единицей потребления, но превращается в производящее предприятие. Будущее — за обществом, которое восстановит экономическую основу семьи. Иначе нас и правда ждут бедность и старость.

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