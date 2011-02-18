Cверхпроводимость — это такое состояние вещества, при котором его электрическое сопротивление становится равно нулю и оно не подвергается воздействию внешнего магнитного поля. Подобные свойства наблюдаются у различных материалов при крайне низких температурах, около абсолютного нуля (0 градусов Кельвина, -273 градуса Цельсия). Одна из ключевых проблем современной науки — добиться этих свойств при более высоких температурах. Два года назад исследовательская группа из японского Национального института материаловедения установила, что вода способна усиливать сверхпроводимость вещества. Продолжая эксперименты, ученые подвергли теллурид железа, допированный серой (поликристаллы с формулой FeTe 0,8 S 0,2 ), воздействию этанола — и вновь получили положительный результат. Фракции вещества, вымоченные в спирте, приобретали свойства сверхпроводимости при относительно высоких (выше абсолютного нуля) температурах. После того как группа отметила удачное завершение эксперимента, доктор Ёсихико Такано решил закрепить успех и проверить, как на сверхпроводимость действует различный алкоголь, вымочив исходное вещество в вине, пиве, виски и сётю (традиционный крепкий напиток), которые остались после вечеринки. Как видно из графика, суммирующего результаты изысканий японского специалиста, все они оказались более действенными, чем водно-спиртовые смеси. Нагрев образцов вещества с красным вином в течение суток привел к максимальному объему сверхпроводящей фракции (62,4%) и самой высокой температуре нулевого сопротивления в 7,8 градуса Кельвина (-265,35 градуса Цельсия). На вертикальной оси — фракция FeTe 0,8 S 0,2 , приобретающая сверхпроводящие свойства после вымачивания в данной жидкости (в процентах), на горизонтальной оси — содержание в жидкости чистого спирта.