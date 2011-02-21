Водский язык
Классификация: Южная подгруппа прибалтийско-финской группы финно-угорской ветви уральской семьи.
Близок к эстонскому и ижорскому.
Ареал: Кингисеппский район Ленинградской области, деревни Краколье и Лужица.
Носители: ок. 10 человек.
Самоназвание: vaďďalain, этимология не ясна.
Terve! Tere päivä! — Здравствуйте! Добрый день!
Kui se on venäissi? — Как это по‑русски?
Ŕumka teessi — Рюмка на дорожку
Jäämm yvässi! — До свидания!
Мансийский язык
Классификация: Обско-угорская группа угорской подветви финно-угорской ветви уральской семьи.
Ареал: Ханты-Мансийский автономный округ, бассейны левых притоков оби, Иртыша и Тобола.
Носители: ок. 3000 человек, кондинский диалект — несколько человек.
Самоназвание: māńśi, возможно от названия одного из родов — некоторые исследователи сближают это слово с венгерским magyar. Также манси раньше называли вогулами.
Пася олэн — Здравствуйте
Пумасипа — Спасибо
Наӈ тувле минэн, хоталь кетвесын — Ты иди туда, куда тебя послали
Клубн ам этипалаг минэгум — В клуб я вечером пойду
Ам ти хунм олн мыгум — Я дам этому мужчине денег
Тэн няль вортуӈкве минмыгтасыг — Они отправились настораживать слопцы
Энецкий язык
Классификация: Северная группа самодийской ветви уральской семьи. Два сильно различающихся диалекта — лесной и тундровый.
Ареал: Полуостров Таймыр, правый берег нижнего течения Енисея, поселки Потапово и Воронцово.
Носители: тундровый диалект — ок. 10 человек, лесной диалект — ок. 20 человек.
Самоназвание: «эннэчэ» значит «человек».
Тэ нэруз', кεрид пузуд тэкрар, а надуз ози' - Олень, вставай, тело свое ты спрятал, а рога видны
Модь чета çит, росаçь, пизидаз, — Я тебя, русского, завтра напугаю
Обуçь эба одяр? — Зачем съел нашу мать?
Битуй тоза, бит комаз- Принеси мне воды, пить хочу
Чукчи карикуза ага ая тодяй буси омбиза — Всю рыбку его огромный волосатый мужчина съедает
Тэза нэзна кухуру бунид кант — Ты теперь от нас никуда не уйдешь
Селькупский язык
Классификация: Южно-самоедская группа самодийской ветви уральской семьи. Четыре группы диалектов — северная, центральная, восточная и южная.
Ареал: Север Томской области, Ямало-ненецкий АО.
Носители: Всего — ок. 1000 человек, южный и центральный диалекты — ок. 10 человек.
Самоназвание: солькуп — «таежный человек».
Торова! — Здравствуйте!
Куттар нимлы? — Как тебя зовут?
Сурыян эңы ыкы қатыңылын — Яйца птиц трогать нельзя
Мӱты аща нөтна — Нам не нужна война
Аврēшпымбат, ӱдэ̄шпызат — Поели, выпили
Пожалуйста, книжка митты — Дайте, пожалуйста, книгу
Салехард — қурасымый қэтты — Салехард — красивый город
Чулымско-тюркский (чулымский) язык
Классификация: хакасская группа тюркской ветви алтайской семьи.
Ареал: Красноярский край, басссейн реки Чулым.
Носители: ок. 35 человек.
Самоназвание: тадар — «татары».
Казак казактарга, тадар тадарларга — Русский язык — для русских, чулымский — для чулымцев
Мäн ēрем қолхоста бригадирда — Мой муж работает в колхозе бригадиром
Суғ чоғул — Воды нет
Пис араға ал’ибыс — Давайте возьмем водки
Мäн парадым ба? — Ну я пойду?
По моғалак турубул! — Здесь медведь!
Тофаларский язык
Классификация: саянская группа тюркской ветви алтайской семьи.
Ареал: Иркутская область, Нижнеудинский район, дер. Алыгджар, Верхняя Гутара и Нерха.
Носители: ок. 35 человек.
Самоназвание: тофалар — «люди».
Дорообо! — Здравствуй
Сииң адың қум? — Как тебя зовут?
Бурун шэй ишер бис — Сперва попьем чаю
Сен мендэн қоъртпа — Ты меня не бойся
Наъсында болсын абам — Пусть всегда будет мама
Ишер шаам чоқ — Больше не могу пить
Боқсум эътэдiрi — Я икаю
Бо ыът эмэс, бөрү — Это не собака, это волк
Ма, сырмыт ал! — Возьми связку толстых жердей для закупорки входа в логово медведя
Язык азиатских эскимосов
Классификация: сибирская подгруппа юпикской группы эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи. Два диалекта — чаплинский и науканский.
Ареал: побережье Чукотского полуострова.
Носители: чаплинский диалект — ок. 1500 человек, науканский — ок. 50.
Самоназвание: йуит — «люди».
Аңқаңлъахтуӽтыфкаврыӷаӷнақақйаӷақа — Я потихоньку безуспешно заставляю его сделать много мячей (науканский)
Сагмылңуӷмытақукут — Мы стоим на ровном месте
Унитақамкын — Мы тебя оставляем
Кимагусимакаңат — Они убегали вместе с ним
Юкагирский язык
Классификация: изолированный, условно относится к палеоазиатским языкам. Два диалекта — колымский и тундровый, часто их считают разными языками.
Ареал: Якутия, бассейн реки Колыма.
Носители: тундровый — ок. 150 человек, колымский — менее 50 человек.
Самоназвание: одул, вадул — возможно, значит «местные, здешние».
Мэ көлдьэмут — Здравствуйте!
Чама пасиивэ — Большое спасибо!
Эл кэвэнбаниильэҥик — Извините, пожалуйста
Митинь кин билет ваҥчиҥик — Закажите нам два билета в театр
Ленскэй столбапэ хааличнэҥ амуоҥи! — Как величественны Ленские столбы!
Мэтул иэруулҥинь мэньҥик — Возьмите меня на охоту
Лаууйэбуньиэльэлтэймут? — Ты, наверное, хочешь выпить? (тундр.)
Ительменский язык
Классификация: чукотско-камчатская семья (родство признается не всеми).
Ареал: Западное побережье Камчатки.
Носители: менее 100 человек.
Самоназвание: итэнмэн — «живущий тут».
Манкэ исч? — Здравствуйте (при встрече на улице — букв. «Куда идешь?»)
Қа'т к’оӆч? — Здравствуйте (вошедшему в дом — букв. «Уже пришел?»)
Кансака запрэтит т’извин — Запрещаю тебе курить
Пэрвой мәннувалак — Сначала давай закусим
Нлоʔампэлсхэнаʔӆқзускичэн — Мы все время хотим кусать друг друга в разных местах
Имтс кнанкэ тласкэчан — Серьезно тебе говорю
Тқытыткичен — Я замерз
Мэт’ск’энтэнокэ миӆкичен — Пойду-ка я поохочусь на медведя
Чақоланкэ браво қ'узылх а то излахэн — Хорошенько стукни его по голове, а то оживет
Алеутский язык
Классификация: алеутская ветвь эскимосско-алеутской семьи.
Ареал: Алеутские острова, острова Беринга и Медный.
Носители: Всего — ок.150 человек, западный диалект — ок. 5 человек.
Самоназвание: унаңан — «живущий на низком берегу».
Адаң сайгизигакуҳ — У моего отца хорошее ружье
Укааӷаҳтадаӷитсаҳ — Он часто приходит
Тугамихтаачхузакуңис — Они его сильно бьют
Каазнақадаатумакуқ — Я тоже хочу бросить курить
Сисааӷанаҳт — Смотри не заблудись
Язык медновских алеутов
Классификация: смешанный язык (из русского и алеутского).
Ареал: о. Медный в Беринговом море.
Носители: ок. 10 человек.
Самоназвание: отсутствует.
Я Вася асаҳтааю — Меня зовут Вася
У тебя ни бут чугаать қичитин — У тебя не хватит денег
Давайти талигаать — Давайте танцевать
Хоть ты и аңунааиш но ты дикааиш — Хоть ты и большой, но дурак
Сколько ты ни «айай велосипедаҳ я тебе не акиить — Сколько не проси велосипед, я тебе его не куплю
Как буит ублаать пускай «аймис 'уйааит — Как только проснется, пусть зайдет к нам
Орокский язык (ульта)
Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви Ареал: Сахалин, Хоккайдо.
Носители: ок. 50 человек.
Самоназвание: уйльта (возм. от ула — «олень»), нани — местные.
Сороǯē — Здравствуйте
Дукуду ңуи-дэ анаӷа — Никого нет дома!
Тари нари гэлбуни Вася — Его зовут Вася
Дава мамачаǯи аптаулидума — Кета вкуснее щуки
Эси уjилта самамба эсичи тэбэ — Теперь ороки шаманам не верят
Би боjомбо сēндуни даппēлами — Я медведя за уши держать буду
Меочаллēлаханси? — Ты застрелил бы?
Айаǯи бисэрису! — Живите счастливо!
Нивхский язык
Классификация: изолированный, условно относится к палеоазиатским языкам.
Ареал: Хабаровский край, Сахалин.
Носители: ок. 1000 человек.
Самоназвание: нивх — человек.
Нуд виғр̌ ңало комрух идығэ! — Хотя бы мертвого морского зверя на песке увидеть!
Н’и ңақрух к‛эқхо зифку н’р̌ыд' - Я увидел на снегу лисьи следы (амур.)
Ин ғэн иньн хавэ — Берите их, ешьте!
Т’а адьай тустох п’р̌ығаврйа — Больше сюда не ходи
Рагай! — Выпил бы!
Йаң арак рахсунт — Он водку не пьет
Чамгун милкхун мухыта — Шаманы обычно становились чертями
Негидальский язык
Классификация: тунгусская группа тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи.
Ареал: Хабаровский край.
Носители: ок. 100 человек.
Самоназвание: ңегидал — прибрежные.
Би бэйунмэвāчāв анамма — Я сохатого убил, жирного
Ӡул ӡукин хуктийен, гē-вал ӡуллā ōдгийен, гē-вал ӡуллā ōдгийен — Две выдры бегут, то одна впереди, то другая (загадка, ответ — лыжи, подбитые камусом)
Эй кэскэ синдуккэй хэлэхэ — Эта кошка лучше тебя
Айахива омкал! Улэвэ ӡепкэл! — Водку пей! Мясо ешь!
Ӡемусиску? — Ты что, голодный?
Ӡōлāвай ңэнэӷэй! — Пойдемте домой!
Дэӷэлсэ! — Ах ты, морда!
Этикāңлакал миндӯ! — Выходи за меня замуж!
Ульчский язык
Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи.
Ареал: Хабаровский край.
Носители: ок. 700 человек.
Самоназвание: ульча, нани — «местные».
Н'ӣ мэп галивани — Женщина мною брезгует
Йэлэ ӣруру, уңгусуксу, аунǯаксу — Заходите, обогрейтесь, переночуйте
Сӯ сиксэ йэду бими бай-бай — Вам вечером здесь находиться нельзя
Ибахасал чупал ңэнухэ — Злые духи все ушли
Эвхэни. Анахани. Солохони — Спустился к реке. Столкнул лодку с берега на воду. Поплыл вверх по течению
Удэгэйский (удыхейский) язык
Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи.
Ареал: Приморье, Хабаровский край.
Носители: ок. 40 человек.
Самоназвание: удэ — из родового имени.
Б’aгдифи — Здравствуйте
Айа бимō - До свидания (говорит уходящий — букв. «Счастливо оставаться»)
Айа ңэнэмō - До свидания (говорит остающийся — букв. «Счастливого пути»)
Си утала соңоwо исей? — Ты там видишь медведя?
Си диливэhи кумэдиǯэми — Давай я поищу вшей у тебя в голове
Асаса, эйми гэлэ, минду ǯæ анчи — Спасибо, не хочу, у меня денег нет
Комо, минду аккиндау эhи мэймэǯи — Барсук, я убью тебя своей острогой!