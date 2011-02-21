Водский язык

Terve! Tere päivä! — Здравствуйте! Добрый день!

Kui se on venäissi? — Как это по‑русски?

Ŕumka teessi — Рюмка на дорожку

Jäämm yvässi! — До свидания!

Мансийский язык

Классификация: Обско-угорская группа угорской подветви финно-угорской ветви уральской семьи. Ареал: Ханты-Мансийский автономный округ, бассейны левых притоков оби, Иртыша и Тобола. Носители: ок. 3000 человек, кондинский диалект — несколько человек. Самоназвание: māńśi, возможно от названия одного из родов — некоторые исследователи сближают это слово с венгерским magyar. Также манси раньше называли вогулами.

Пася олэн — Здравствуйте

Пумасипа — Спасибо

Наӈ тувле минэн, хоталь кетвесын — Ты иди туда, куда тебя послали

Клубн ам этипалаг минэгум — В клуб я вечером пойду

Ам ти хунм олн мыгум — Я дам этому мужчине денег

Тэн няль вортуӈкве минмыгтасыг — Они отправились настораживать слопцы

Энецкий язык

Классификация: Северная группа самодийской ветви уральской семьи. Два сильно различающихся диалекта — лесной и тундровый. Ареал: Полуостров Таймыр, правый берег нижнего течения Енисея, поселки Потапово и Воронцово. Носители: тундровый диалект — ок. 10 человек, лесной диалект — ок. 20 человек. Самоназвание: «эннэчэ» значит «человек».

Тэ нэруз', кεрид пузуд тэкрар, а надуз ози' - Олень, вставай, тело свое ты спрятал, а рога видны

Модь чета çит, росаçь, пизидаз, — Я тебя, русского, завтра напугаю

Обуçь эба одяр? — Зачем съел нашу мать?

Битуй тоза, бит комаз- Принеси мне воды, пить хочу

Чукчи карикуза ага ая тодяй буси омбиза — Всю рыбку его огромный волосатый мужчина съедает

Тэза нэзна кухуру бунид кант — Ты теперь от нас никуда не уйдешь

Селькупский язык

Классификация: Южно-самоедская группа самодийской ветви уральской семьи. Четыре группы диалектов — северная, центральная, восточная и южная. Ареал: Север Томской области, Ямало-ненецкий АО. Носители: Всего — ок. 1000 человек, южный и центральный диалекты — ок. 10 человек. Самоназвание: солькуп — «таежный человек».

Торова! — Здравствуйте!

Куттар нимлы? — Как тебя зовут?

Сурыян эңы ыкы қатыңылын — Яйца птиц трогать нельзя

Мӱты аща нөтна — Нам не нужна война

Аврēшпымбат, ӱдэ̄шпызат — Поели, выпили

Пожалуйста, книжка митты — Дайте, пожалуйста, книгу

Салехард — қурасымый қэтты — Салехард — красивый город

Чулымско-тюркский (чулымский) язык

Классификация: хакасская группа тюркской ветви алтайской семьи. Ареал: Красноярский край, басссейн реки Чулым. Носители: ок. 35 человек. Самоназвание: тадар — «татары».

Казак казактарга, тадар тадарларга — Русский язык — для русских, чулымский — для чулымцев

Мäн ēрем қолхоста бригадирда — Мой муж работает в колхозе бригадиром

Суғ чоғул — Воды нет

Пис араға ал’ибыс — Давайте возьмем водки

Мäн парадым ба? — Ну я пойду?

По моғалак турубул! — Здесь медведь!

Тофаларский язык

Классификация: саянская группа тюркской ветви алтайской семьи. Ареал: Иркутская область, Нижнеудинский район, дер. Алыгджар, Верхняя Гутара и Нерха. Носители: ок. 35 человек. Самоназвание: тофалар — «люди».

Дорообо! — Здравствуй

Сииң адың қум? — Как тебя зовут?

Бурун шэй ишер бис — Сперва попьем чаю

Сен мендэн қоъртпа — Ты меня не бойся

Наъсында болсын абам — Пусть всегда будет мама

Ишер шаам чоқ — Больше не могу пить

Боқсум эътэдiрi — Я икаю

Бо ыът эмэс, бөрү — Это не собака, это волк

Ма, сырмыт ал! — Возьми связку толстых жердей для закупорки входа в логово медведя

Язык азиатских эскимосов

Классификация: сибирская подгруппа юпикской группы эскимосской ветви эскимосско-алеутской семьи. Два диалекта — чаплинский и науканский. Ареал: побережье Чукотского полуострова. Носители: чаплинский диалект — ок. 1500 человек, науканский — ок. 50. Самоназвание: йуит — «люди».

Аңқаңлъахтуӽтыфкаврыӷаӷнақақйаӷақа — Я потихоньку безуспешно заставляю его сделать много мячей (науканский)

Сагмылңуӷмытақукут — Мы стоим на ровном месте

Унитақамкын — Мы тебя оставляем

Кимагусимакаңат — Они убегали вместе с ним

Юкагирский язык

Классификация: изолированный, условно относится к палеоазиатским языкам. Два диалекта — колымский и тундровый, часто их считают разными языками. Ареал: Якутия, бассейн реки Колыма. Носители: тундровый — ок. 150 человек, колымский — менее 50 человек. Самоназвание: одул, вадул — возможно, значит «местные, здешние».

Мэ көлдьэмут — Здравствуйте!

Чама пасиивэ — Большое спасибо!

Эл кэвэнбаниильэҥик — Извините, пожалуйста

Митинь кин билет ваҥчиҥик — Закажите нам два билета в театр

Ленскэй столбапэ хааличнэҥ амуоҥи! — Как величественны Ленские столбы!

Мэтул иэруулҥинь мэньҥик — Возьмите меня на охоту

Лаууйэбуньиэльэлтэймут? — Ты, наверное, хочешь выпить? (тундр.)

Ительменский язык

Классификация: чукотско-камчатская семья (родство признается не всеми). Ареал: Западное побережье Камчатки. Носители: менее 100 человек. Самоназвание: итэнмэн — «живущий тут».

Манкэ исч? — Здравствуйте (при встрече на улице — букв. «Куда идешь?»)

Қа'т к’оӆч? — Здравствуйте (вошедшему в дом — букв. «Уже пришел?»)

Кансака запрэтит т’извин — Запрещаю тебе курить

Пэрвой мәннувалак — Сначала давай закусим

Нлоʔампэлсхэнаʔӆқзускичэн — Мы все время хотим кусать друг друга в разных местах

Имтс кнанкэ тласкэчан — Серьезно тебе говорю

Тқытыткичен — Я замерз

Мэт’ск’энтэнокэ миӆкичен — Пойду-ка я поохочусь на медведя

Чақоланкэ браво қ'узылх а то излахэн — Хорошенько стукни его по голове, а то оживет

Алеутский язык

Классификация: алеутская ветвь эскимосско-алеутской семьи. Ареал: Алеутские острова, острова Беринга и Медный. Носители: Всего — ок.150 человек, западный диалект — ок. 5 человек. Самоназвание: унаңан — «живущий на низком берегу».

Адаң сайгизигакуҳ — У моего отца хорошее ружье

Укааӷаҳтадаӷитсаҳ — Он часто приходит

Тугамихтаачхузакуңис — Они его сильно бьют

Каазнақадаатумакуқ — Я тоже хочу бросить курить

Сисааӷанаҳт — Смотри не заблудись

Язык медновских алеутов

Классификация: смешанный язык (из русского и алеутского). Ареал: о. Медный в Беринговом море. Носители: ок. 10 человек. Самоназвание: отсутствует.

Я Вася асаҳтааю — Меня зовут Вася

У тебя ни бут чугаать қичитин — У тебя не хватит денег

Давайти талигаать — Давайте танцевать

Хоть ты и аңунааиш но ты дикааиш — Хоть ты и большой, но дурак

Сколько ты ни «айай велосипедаҳ я тебе не акиить — Сколько не проси велосипед, я тебе его не куплю

Как буит ублаать пускай «аймис 'уйааит — Как только проснется, пусть зайдет к нам

Орокский язык (ульта)

Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви Ареал: Сахалин, Хоккайдо. Носители: ок. 50 человек. Самоназвание: уйльта (возм. от ула — «олень»), нани — местные.

Сороǯē — Здравствуйте

Дукуду ңуи-дэ анаӷа — Никого нет дома!

Тари нари гэлбуни Вася — Его зовут Вася

Дава мамачаǯи аптаулидума — Кета вкуснее щуки

Эси уjилта самамба эсичи тэбэ — Теперь ороки шаманам не верят

Би боjомбо сēндуни даппēлами — Я медведя за уши держать буду

Меочаллēлаханси? — Ты застрелил бы?

Айаǯи бисэрису! — Живите счастливо!

Нивхский язык

Классификация: изолированный, условно относится к палеоазиатским языкам. Ареал: Хабаровский край, Сахалин. Носители: ок. 1000 человек. Самоназвание: нивх — человек.

Нуд виғр̌ ңало комрух идығэ! — Хотя бы мертвого морского зверя на песке увидеть!

Н’и ңақрух к‛эқхо зифку н’р̌ыд' - Я увидел на снегу лисьи следы (амур.)

Ин ғэн иньн хавэ — Берите их, ешьте!

Т’а адьай тустох п’р̌ығаврйа — Больше сюда не ходи

Рагай! — Выпил бы!

Йаң арак рахсунт — Он водку не пьет

Чамгун милкхун мухыта — Шаманы обычно становились чертями

Негидальский язык

Классификация: тунгусская группа тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи. Ареал: Хабаровский край. Носители: ок. 100 человек. Самоназвание: ңегидал — прибрежные.

Би бэйунмэвāчāв анамма — Я сохатого убил, жирного

Ӡул ӡукин хуктийен, гē-вал ӡуллā ōдгийен, гē-вал ӡуллā ōдгийен — Две выдры бегут, то одна впереди, то другая (загадка, ответ — лыжи, подбитые камусом)

Эй кэскэ синдуккэй хэлэхэ — Эта кошка лучше тебя

Айахива омкал! Улэвэ ӡепкэл! — Водку пей! Мясо ешь!

Ӡемусиску? — Ты что, голодный?

Ӡōлāвай ңэнэӷэй! — Пойдемте домой!

Дэӷэлсэ! — Ах ты, морда!

Этикāңлакал миндӯ! — Выходи за меня замуж!

Ульчский язык

Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи. Ареал: Хабаровский край. Носители: ок. 700 человек. Самоназвание: ульча, нани — «местные».

Н'ӣ мэп галивани — Женщина мною брезгует

Йэлэ ӣруру, уңгусуксу, аунǯаксу — Заходите, обогрейтесь, переночуйте

Сӯ сиксэ йэду бими бай-бай — Вам вечером здесь находиться нельзя

Ибахасал чупал ңэнухэ — Злые духи все ушли

Эвхэни. Анахани. Солохони — Спустился к реке. Столкнул лодку с берега на воду. Поплыл вверх по течению

Удэгэйский (удыхейский) язык

Классификация: нанийская подгруппа тунгусской группы тунгусо-маньчжурской ветви алтайской семьи. Ареал: Приморье, Хабаровский край. Носители: ок. 40 человек. Самоназвание: удэ — из родового имени.

Б’aгдифи — Здравствуйте

Айа бимō - До свидания (говорит уходящий — букв. «Счастливо оставаться»)

Айа ңэнэмō - До свидания (говорит остающийся — букв. «Счастливого пути»)

Си утала соңоwо исей? — Ты там видишь медведя?

Си диливэhи кумэдиǯэми — Давай я поищу вшей у тебя в голове

Асаса, эйми гэлэ, минду ǯæ анчи — Спасибо, не хочу, у меня денег нет

Комо, минду аккиндау эhи мэймэǯи — Барсук, я убью тебя своей острогой!