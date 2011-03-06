Практическая информация и тактические советы

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Требования народа Египта

1. Свержение режима Мубарака и его министров.

2. Отмена закона о чрезвычайном положении.

3. Свобода.

4. Справедливость.

5. Формирование нового правитель ства (не из военных), которое будет проявлять заботу о египетском народе.

6. Разумное распоряжение всеми доходами Египта.

Тактические цели гражданского сопротивления

1. Захват важных зданий — символов государственной власти.

2. Попытка привлечь в ряды народа служащих полиции и армии.

3. Защита братьев и сестер революционеров.

Практические шаги

1. Проводить с друзьями и соседями демонстрации на улицах жилых районов, расположенных вдали от массовой дислокации сил безопасности.

2. Скандировать лозунги во славу Египта и свободы народа (в положительных формулировках).

3. Призывать жителей района присоединиться к протестам (опять же, в положительном ключе).

4. Выводить большие группы демонстрантов на главные улицы с целью привлечь как можно большее число людей.

5. Направлять демонстрантов к главным зданиям государственной власти (продолжая скандировать положительные лозунги) с целью их захвата.

Необходимая одежда и инструменты

Ветровка, куртка с капюшоном. Это поможет защитить лицо от слезоточивого газа.

Защитные очки, которые можно купить в строительных магазинах.

Платок для защиты рта и легких от слезоточивого газа.

Цветок, который поможет нам выполнить нашу задачу и выйти на совершенно мирные демонстрации.

Баллон с краской, которой воспользуемся в случае избиения демонстрантов со стороны властей, — краску будем распылять на прозрачные забрала шлемов полицейских, чтобы ослепить их и остановить их продвижение.

Удобная обувь, которая позволит бегать и быстро двигаться.

Плотные перчатки, которые позволят защитить руки от жара зарядов со слезоточивым газом.

Крышка от кастрюли — ее можно использовать как щит при побоях палками и дубинками, а также для отражения резиновых пуль.

Другие средства

1. Аптечка.

2. Разные таблетки от боли.

3. Питьевая вода.

4. Уксус. Намочив платок уксусом, можно снизить воздействие слезоточивого газа.

5. Лимон. Если жевать его при поражении слезоточивым газом, то он, как и уксус, снижает его эффективность.

6. Кока-кола. Некоторые дорогие друзья в Тунисе советуют умываться кока-колой для защиты от слезоточивого газа — эта жидкость действует эффективно и незамедлительно, как они утверждают.

7. Что-либо из пищи, необходимой, чтобы продолжить участие в демонстрации.

8. Вода с мылом — ее будем плескать под гусеницы танков, приближающихся к демонстрантам.

9. Пластиковые пакеты — будем наполнять их мыльным раствором и бросать издалека под гусеницы танков.

Коллективная тактика

1. После пятничной молитвы выходить на улицы организованными рядами с розами и другими цветами в руках. Без лозунгов и выкриков продвигаемся организованными рядами (подобно рядам во время молитвы) и продолжаем движение, пока не достигнем цели (главного правительственного здания вашего района).

2. Пусть к демонстрации присоединяются все. Полицейские не посмеют бить по головам своих матерей, братьев и детей.

3. Если силы полиции препятствуют нашему продвижению, выкрикиваем позитивные лозунги. Пытаемся пробраться через их преграды.

4. Если начнут бить, то первым двум рядам надо отступить на пару шагов (в полном спокойствии), а задние ряды должны держать наготове щит и краску для прорыва через преграды. Важен порядок.

5. Прорыв через ряды полиции осуществляется согласованно, группами. Три первые группы сталкиваются с полицией по очереди, а четвертая, резервная, внезапно для сил полиции на них нападает.

6. Если начинается скандирование, то оно не должно прекращаться. Советуем придерживаться одного-двух лозунгов, чтобы все их хорошо слышали и запросто повторяли.

7. Чем ближе подходят демонстранты к рядам полицейских отрядов, тем труднее им применить гранаты со слезоточивым газом.

8. Если они все же применят гранаты со слезоточивым газом, следует смочить платок и оставаться на месте, сохраняя спокойствие. Вды хание газа вызывает панику.

9. Если услышишь выстрелы, не беги, оставайся в рядах, просто подними щит (крышку от кастрюли) над головой — и ты будешь защищен. Помни, действие газа очень быстротечно.

10. Эффективно возвращать гранаты со слезоточивым газом в ряды полиции.

11. Главное — беречь друг друга. Пусть каждый помнит о соседе.

12. Часто в рядах отрядов безопасности оставляют пробелы для ограниченного допуска людей. Можно воспользоваться ими, чтобы оказаться за их спиной, окружить и отобрать оружие и спецсредства.

13. Спасение товарищей важнее нанесения ударов силам полиции.

14. Нет погромам и грабежам!

15. Призывайте праздно любопытствующих присоединяться к рядам борцов за свободу.

16. Распределять разнообразные за да ния по группам манифестантов.

17. Помните, здания — это, по сути, башни для наблюдения, используемые силами народного движения.

18. Не позволяйте полицейским проникать в массу народных освободителей. Если они присоединяются к нам, они должны оставаться с краю от основной массы демонстрантов.

19. Не будь бесполезно негативным.

20. Начинать демонстрацию только по прибытии к главной цели. Когда нет угрозы, граждане могу присесть на землю, но это также надо делать организованно.

Как пользоваться этим набором?

Щит и аэрозоль-краска

Стой, египтянин, крепко на месте! Отражай удары палкой щитом и атакуй краской в лицо.

Другой способ использования краски: распылять ее на стекла автотехники, разгоняющей демонстрации, а также на объективы камер на их крышах.

Мокрым полотенцем можно заткнуть выхлопную трубу машины, что приведет к остановке двигателя. Пакетами с мыльным раствором можно бомбить танки по гусеницам, что мешает их целенаправленному продвижению.

В народном движении можно также принять участие одним из следующих непрямых способов:

1. Снять защиту со своей точки Wi-Fi.

2. Разместить флаг Египта в магазинах и конторах, на балконах и автомобилях для поднятия национального духа.

3. Поддерживать народные лозунги против режима Мубарака из окон и с балконов.

Примеры транспарантов

«Полиция и народ едины против несправедливости! Да здравствует Египет!»

«Где теперь твой папочка?» (фото сына президента, которому он хочет передать власть в наследство).

«Трус и подлец Мубарак»

Способы распространения данных материалов

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3. Не предавай своих сограждан и не предоставляй эти сведения никому из служащих полиции или армии.

Да здравствует Египет!