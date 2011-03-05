Сегодня умерла Галина Кожевникова, заместитель директора информационно-аналитического центра « Сова ». За последние полгода она дважды рассказывала Esquire о различных проблемах, связанных с национализмом и ксенофобией, — в материалах Расистская федерация и УДО и после. Редакция приносит соболезнования родным, близким и коллегам Галины Кожевниковой. В ближайшее время будет опубликован последний доклад, который она успела подготовить для центра «Сова», — о ксенофобии и расизме в России в 2010 году.