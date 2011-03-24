echo.msk.ru

Ник: Belik Комментариев: 11859

ИЗАБЕЛЛА ЛЯНДРЕС, ПЕНСИОНЕРКА, САН-ФРАНЦИСКО, 77 ЛЕТ: «Я уехала в Америку после того, как мне утюгом жгли живот. Мне даже следователь потом сказал, что давно о таком не слышал. Это было в 2005 году — я только продала комнату покойной мамы в Москве за несколько тысяч долларов, ко мне пришли четверо и стали требовать денег. Связали меня, направили на меня пистолет и стали прижигать живот утюгом. Но я, как Зоя Космодемьянская, ничего им не сказала. Они основную часть денег даже после обыска не нашли — я их под шкафом на кухне спрятала. А у меня в Сан-Франциско уже 30 лет брат живет, 20 лет — сын. Так что я собрала вещи и уехала к ним. Пошла тут на курсы английского, говорить говорю, а вот понимаю с трудом. Тогда я впервые и попала на сайт любимой еще с московских времен радиостанции. Мне очень хочется, чтобы в России была демократия. И я вот поддерживаю на сайте Немцова. Если кто-то обливает его грязью, обязательно защищаю. У нас на сайте «Эха» целая компания орудует — мы их называем «бригаднички» и «портянки». Вы что, ничего не знаете? Портянки — это такие шариковы, они за «Единую Россию». А бригаднички — провокаторы из ФСБ. Они льют грязь на тех, кто говорит что-то хорошее, вклиниваются в комментарии, отвлекают. Мне вот говорят, что я из Пиндостана — это они так Америку зовут. На сайте есть возможность пожаловаться администраторам форумов, но я этого никогда не делаю, только если меня матом ругают».

Избранные комментарии 27 февраля 2011, 01:56

Я уже писала, что пиндосами называют американцев некультурные шариковы… Вроде вы относитесь к культурным людям… 21 февраля 2011, 23:47

Я лично жду бОльших перемен, у меня для этого есть основания, потому что я читаю информацию, связанную с переходом человечества в 6 расу в декабре 2012 года. Многие относятся к этому скептически, но, к счастью, эта информация подтверждается. 22 февраля 2011, 06:46

Кстати, землетрясение в Новой Зеландии тоже было предсказано моим источником инфы… Так что у меня нет оснований не верить ему. 20 января 2011, 10:11

Портянка высказалась… 19 января 2011, 22:31

Извините, если Вы сравниваете Немцова с Путиным, то о чем я могу с Вами говорить? 16 декабря 2010, 09:42

А скоро таких антисемитов будут отправлять на другую планету ЧЕРЕЗ СМЕРТЬ!!!

livejournal.com (русскоязычный сегмент)

Ник: Kukmor Комментариев: 52519

НИЯЗ АКСАНОВ, ПРОГРАММИСТ, КАЗАНЬ, 33 ГОДА: «Большинство комментариев я оставляю сам у себя в журнале — отвечаю на все чужие замечания без исключений, даже на гадские. Мне кажется, это и привлекает читателей. Сейчас меня читают 3,5 тысячи фрэндов. Прошлой осенью я спросил у них, не будут ли они против, если я начну ставить рекламу в блог, фрэнды мне разрешили. Я 57-й в рейтинге авторитетности блогеров Яndex. И беру по 2000−2500 рублей за заметку. А тот, кто в этом рейтинге первый, берет по 600−700 долларов. Мне бы тоже так хотелось. Я ставлю по 4−5 постов в день. Начинаю сразу после завтрака — ставлю фотографию и пишу: «Доброе утро!» А если знаю, что утром буду занят, готовлю этот пост с вечера, он утром автоматически сам выставляется. Зарабатываю уже по 20 тысяч рублей в месяц — столько же, сколько программированием. Самый мой популярный пост был про монеты достоинством в 1, 2 и 5 рублей, которые один банк скупал по 5000 рублей. Он был незаказной, я сам придумал, написал, лег спать. А утром просыпаюсь и вижу: пост первый в рейтинге популярности. 150 тысяч читателей! Мне, конечно, хочется верить, что это я его так круто написал. Но зная, как работают все технологии, понимаю, что, может быть, пиарщики банка этот пост раскрутили».

Избранные комментарии 20 ноября 2010, 15:40

понятно. спасибо. ;-) 5 августа 2010, 14:40

понятно. ;-) да уж 9 июня 2010, 20:36

пожалуйста! ;-) 10 февраля 2010, 09:00

класс! приятного аппетита!

anekdot.ru

Ник: Чейтатель Комментариев: 12594

ВЛАДИМИР ХИЛЯЕВ, ПРОФЕССОР ХИМИИ РИЧМОНДСКОГО УНИВЕРСИТЕТА, 42 ГОДА: «Любимого анекдота у меня нет. Анекдоты — это только мейнстрим на «анру». Самая же интересная ветка та, где все делятся событиями, произошедшими или вымышленными… Как это называется по‑русски? Делятся… байками! Свои байки я стал писать недавно — в 2008 году, а сижу на «анру» с 1999 года. Я стараюсь не добавлять вымышленного, но акценты, конечно, расставляю — иначе неинтересно читать. Я провожу на «анру» по 4−5 часов вечерами. Меня привлекает диапазон интересных личностей: там сидят русские из России, Америки, Японии и даже Африки. Как ни странно, но людей из Израиля довольно мало, хотя они считаются хорошими собеседниками. Я уехал в девяностые, потому что в России тогда химией было заниматься непросто. И до сих пор общаюсь со своим другом детства, который уехал чуть позже меня и работает доктором в Южной Каролине. Видимся мы довольно часто — раз в одну-две недели. А вот в университетской лаборатории русских нет. В Америке столько университетов, что двум химикам из одной страны оказаться на одной кафедре очень сложно. Больше всего я скучаю по Волге и по непосредственным, взбалмошным людям».

Избранные комментарии 1 марта 2011, 03:30

Чего приутихли, головоногие? 24 февраля 2011, 08:56

Че это затух-та? Я жене про АПТ сейчас рассказывал, эксперимент такой в ЯМР есть. Я ему студентов сегодня учил, ни хера не поняли, по‑моему, вот, я до жены докопался. Не, ниче, она поняла без проблем. А со студентами обидно, конечно. 16 февраля 2011, 03:47

И это байка? Да вы за кого меня тут держите, суслики подплинтусные?! 8 ферваля 2011, 04:33

Вот ты дохлого заебешь. Ну, потому что меласса в нерафинированном сахаре есть, в ней, во‑первых, сульфаты и нитраты, которые сами по себе гигроскопичны, потому что гидраты образуют, во‑вторых, декстраны есть, которые мешают сахару кристаллизоваться, что повышает уже гигроскопичность самого сахара.

smotra.ru

Ник: Ferric Комментариев: 8331

АЛЕКСЕЙ, ДИРЕКТОР ОТДЕЛА ЛОГИСТИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ, СПИДРЕЙСЕР, МОСКВА, 23 ГОДА: «Я взял имя ferric девять лет назад. Взял у одного знакомого, которому хотел насолить. Взял и стал оставлять на разных форумах всякие комментарии. Потом все поняли, что ferric — это не он, а я. Так что насолить не удалось особо, зато прозвище ко мне прилипло. На «смотрару» я что-то вроде модератора, хотя никто не знает, что я и есть модератор. Я высмеиваю людей, которые непонятно зачем приходят на ресурс. Вот, например, девочка пишет: какая я клееевая!.. А я говорю, давай увидимся, посмотрим, какая ты клееевая. В 90% случаев девочки сливаются. Они боты, их не существует. Или, например, школьник пишет: смотрите, какую я крутую тачку купил. Тут не обойдешься без коммента: «У папы, видимо, дела хорошо идут, передавай ему привет!» Вообще, у нас три любимые темы — ГИБДД, сиськи и тюнинг для тачек. Но в последнее время приходят всякие непонятные люди, которые обсуждают не сам тюнинг, а всякие треки. Так что я пишу реже, чем раньше. Да и работе уделяю больше времени, надо заработать на новую машину. Старую — Audi A6 — я разбил, когда обгонял по встречной по дороге из Москвы в Уфу. У меня там дом, семья, а в Москве я всего четыре года. Одно дело, если ты приезжаешь учиться, тогда у тебя много друзей. А если ты приезжаешь заниматься делами, у тебя нет большого круга общения. Так что очень многие знакомые ко мне в офлайн пришли из онлайна».

Избранные комментарии 1 марта 2011, 10:50

Ну слушай. А если он имеет корочку честно купленную депутатскую, с которой хуй чего докажешь. Его пожурят и отпустят. А тебе еще жить в этом дворе. Так что я думаю, проще всего поменять место парковки… 5 января 2011, 19:50

Так сиськи давай показывай тогда)))) 14 января 2011, 01:43

Она не дает) 19 января 2011, 19:54

Сиське давай чооо! 26 января 2011, 23:32

Бля, я бы вдул))))))))))) 17 февраля 2011, 14:06

Фары должны гореть всегда!!!

Зы. Чота меня всегда меньше всего интересовало, насколько у меня больше расход топлива при включенных фарах))))))))))))

sports.ru

Ник: Дед Пихто Комментариев: 71809

ВЯЧЕСЛАВ РОГОЖКИН, РЕЖИССЕР И СЦЕНАРИСТ СЕРИАЛОВ, МОСКВА, 44 ГОДА: «Я жуткий футбольный болельщик. Году в 2007-м захожу в монтажную, а там друг, тоже болельщик, сидит и с кем-то ругается. У нас это срач называется. Ну я посмотрел, посмотрел и тоже пошел ругаться. С тех пор какие бы сценарии ни писал, у меня неизменно открыта ссылочка. На «спортсру» года полтора назад создали форумы по темам — в ветке «Спартак-чемпион» мы все уже перезнакомились, к нам девчонки из разных городов приезжают. Мы, спартачи, дружный народ. Не то что конюшня и бомжи (болельщики ЦСКА и «Зенита». — Esquire). Благодаря сайту я и с футболистами познакомился — позвал игроков сниматься в сериал «Парижанка», они самих себя совершенно бесплатно сыграли. Только не перепутайте меня, пожалуйста, с режиссером Александром Рогожкиным».