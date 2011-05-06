Краткое содержание

«Иисуса во многом можно считать величайшим лидером-стратегом в мире. Пристальное изучение того, что и как он делал, раскрывает чрезвычайно полезные и актуальные для любого современного лидера поведенческие схемы. … Модель состоит из семи элементов — от «выхода», выражающегося в его внешнем поведении, и, двигаясь вглубь, через исследование его личности, до «входа» или основы, из которой он черпал вдохновение и силу"*.